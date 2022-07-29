Управленческий учет

Дайте своему боссу управленческие решения в кризис и получите более высокую зарплату

Станьте героем, который спасет бизнес в тяжелые времена. Мы с радостью этому научим, чтобы вы добавили полезную строчку в резюме и заслужили уважение начальства.

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Дайте своему боссу управленческие решения в кризис и получите более высокую зарплату

Важность управленческого учета

УУ ведут тогда, когда бухгалтерский учет не дает той информации, которая нужна собственникам бизнеса. Бухгалтеры не любят управленческий учет — это дополнительная нагрузка.

Финансовая отчетность, декларации, отчеты в статистику и для фондов — на это уходит много времени. Руководитель не знает, куда уходят деньги, как их заработать и остается один на один с проблемой.

Что нужно в УУ? Бюджетирование — инструмент, который снижает риски, помогает бизнесу и управленческие отчеты.

Если вам надоело быть бухгалтером, то есть шанс переквалифицироваться в финансисты — ему нужны знания по бюджетированию, формированию учетной политики и стандартам бухучета.

О финансовой отчетности в управленческом учете мы писали здесь.

Чтобы научиться УУ в кризис и помочь компании, «Клерк» создал курс повышения квалификации. Пройдите его — дайте начальству управленческие решения.

 

Что в программе курса

Курс состоит из видеоуроков, мастер-классов, письменных заданий. Все вопросы обсуждаются вживую в чатах телеграма с преподавателями.

На курсе получите нужные для работы с УУ навыки: от настройки аналитики доходов, расходов до работы с финансовым анализом и внедрения этого в 1С.

Полную программу курса смотрите тут.

 

Преподаватели курса

Дмитрий Колесников — эксперт по управленческому учету и бюджетированию, основатель и генеральный директор компании «Бизан».

Павел Боровков — методолог по бюджетированию и стратегическому планированию, автор книг по бюджетированию, менеджер проектов по внедрению бюджетирования.

Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Лариса Магафурова — руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

Екатерина Носова — эксперт-практик по управленческому учету, предприниматель.

Юлия Богдан — консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

 

Чему научитесь

За один месяц пройдете 13 модулей, поймете как:

  • строить бюджет, снижать риски;
  • анализировать финансовую отчётность;
  • повышать доходы компании в кризис;
  • внедрять управленческий учёт, аналитику в 1С;
  • выстраивать бизнес-процессы;
  • оперировать коэффициентами финансового анализа.

Учитесь в формате онлайн. В конце выдадим официальное удостоверение, что вы прошли курс повышения квалификации и разбираетесь в вопросах антикризисного управленческого учета. Покажете начальнику — если УУ нужен компании, то можете смело просить прибавку.

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