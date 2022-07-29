Дайте своему боссу управленческие решения в кризис и получите более высокую зарплату

Важность управленческого учета
УУ ведут тогда, когда бухгалтерский учет не дает той информации, которая нужна собственникам бизнеса. Бухгалтеры не любят управленческий учет — это дополнительная нагрузка.
Финансовая отчетность, декларации, отчеты в статистику и для фондов — на это уходит много времени. Руководитель не знает, куда уходят деньги, как их заработать и остается один на один с проблемой.
Что нужно в УУ? Бюджетирование — инструмент, который снижает риски, помогает бизнесу и управленческие отчеты.
Если вам надоело быть бухгалтером, то есть шанс переквалифицироваться в финансисты — ему нужны знания по бюджетированию, формированию учетной политики и стандартам бухучета.
О финансовой отчетности в управленческом учете мы писали здесь.
Чтобы научиться УУ в кризис и помочь компании, «Клерк» создал курс повышения квалификации. Пройдите его — дайте начальству управленческие решения.
Что в программе курса
Курс состоит из видеоуроков, мастер-классов, письменных заданий. Все вопросы обсуждаются вживую в чатах телеграма с преподавателями.
На курсе получите нужные для работы с УУ навыки: от настройки аналитики доходов, расходов до работы с финансовым анализом и внедрения этого в 1С.
Полную программу курса смотрите тут.
Преподаватели курса
Дмитрий Колесников — эксперт по управленческому учету и бюджетированию, основатель и генеральный директор компании «Бизан».
Павел Боровков — методолог по бюджетированию и стратегическому планированию, автор книг по бюджетированию, менеджер проектов по внедрению бюджетирования.
Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Лариса Магафурова — руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.
Екатерина Носова — эксперт-практик по управленческому учету, предприниматель.
Юлия Богдан — консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.
Чему научитесь
За один месяц пройдете 13 модулей, поймете как:
- строить бюджет, снижать риски;
- анализировать финансовую отчётность;
- повышать доходы компании в кризис;
- внедрять управленческий учёт, аналитику в 1С;
- выстраивать бизнес-процессы;
- оперировать коэффициентами финансового анализа.
Учитесь в формате онлайн. В конце выдадим официальное удостоверение, что вы прошли курс повышения квалификации и разбираетесь в вопросах антикризисного управленческого учета. Покажете начальнику — если УУ нужен компании, то можете смело просить прибавку.