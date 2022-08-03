Возглавляем бухгалтерию и учимся работать с УСН за два месяца

Кому можно применять УСН

На УСН могут перейти ИПшники и ООО, но в законе есть много исключений. Вот несколько примеров организаций, которым запрещено переходить на упрощенную систему:

Организации с филиалами. Иностранные фирмы. Бюджетные и казенные учреждения. МФО, банки, страховщики. Негосударственные пенсионные фонды Адвокаты, нотариусы.

Остальным УСН разрешена, но не все так просто. Есть и другие условия, которым надо соответствовать.

Главное условие — лимит по доходам. В 2022 году он равен 200 млн. рублей. Превысите — лишитесь УСН.

Ограничение по УСН есть и по средней численности работников — 130 человек.

Налоговые ставки при УСН

Ставки налога в упрощенной системе налогообложения такие:

при объекте «доходы» — 6%

при объекте «доходы минус расходы» — 15%

Региональные власти имеют право снизить ставку, поэтому цифра разнится.

Недавно по УСН появился так называемый «переходный период», который применяется при следующих условиях:

Доходы выше 150 млн, но не больше 200 млн. Средняя численность работников за налоговый период превысила 100 человек, но не более, чем на 30.

Ставки при «переходном периоде» такие:

объект «доходы» — 8%

объект «доходы минус расходы» — 15%

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