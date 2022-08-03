Возглавляем бухгалтерию и учимся работать с УСН за два месяца

Кому можно применять УСН
На УСН могут перейти ИПшники и ООО, но в законе есть много исключений. Вот несколько примеров организаций, которым запрещено переходить на упрощенную систему:
- Организации с филиалами.
- Иностранные фирмы.
- Бюджетные и казенные учреждения.
- МФО, банки, страховщики.
- Негосударственные пенсионные фонды
- Адвокаты, нотариусы.
Остальным УСН разрешена, но не все так просто. Есть и другие условия, которым надо соответствовать.
Главное условие — лимит по доходам. В 2022 году он равен 200 млн. рублей. Превысите — лишитесь УСН.
Ограничение по УСН есть и по средней численности работников — 130 человек.
Налоговые ставки при УСН
Ставки налога в упрощенной системе налогообложения такие:
- при объекте «доходы» — 6%
- при объекте «доходы минус расходы» — 15%
Региональные власти имеют право снизить ставку, поэтому цифра разнится.
Недавно по УСН появился так называемый «переходный период», который применяется при следующих условиях:
- Доходы выше 150 млн, но не больше 200 млн.
- Средняя численность работников за налоговый период превысила 100 человек, но не более, чем на 30.
Ставки при «переходном периоде» такие:
- объект «доходы» — 8%
- объект «доходы минус расходы» — 15%
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