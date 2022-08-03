УСН

Возглавляем бухгалтерию и учимся работать с УСН за два месяца

«Клерк» запустил курс профессиональной переподготовки. Мы сделаем из вас крутого главбуха для любой компании на упрощенке и вручим официальный диплом.

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Возглавляем бухгалтерию и учимся работать с УСН за два месяца

Кому можно применять УСН

На УСН могут перейти ИПшники и ООО, но в законе есть много исключений. Вот несколько примеров организаций, которым запрещено переходить на упрощенную систему:

  1. Организации с филиалами.
  2. Иностранные фирмы.
  3. Бюджетные и казенные учреждения.
  4. МФО, банки, страховщики.
  5. Негосударственные пенсионные фонды
  6. Адвокаты, нотариусы.

Остальным УСН разрешена, но не все так просто. Есть и другие условия, которым надо соответствовать. 

Главное условие — лимит по доходам. В 2022 году он равен 200 млн. рублей. Превысите — лишитесь УСН.

Ограничение по УСН есть и по средней численности работников — 130 человек.  

Налоговые ставки при УСН

Ставки налога в упрощенной системе налогообложения такие:

  • при объекте «доходы» — 6%
  • при объекте «доходы минус расходы» — 15%

Региональные власти имеют право снизить ставку, поэтому цифра разнится.

Недавно по УСН появился так называемый «переходный период», который применяется при следующих условиях:

  1. Доходы выше 150 млн, но не больше 200 млн.
  2. Средняя численность работников за налоговый период превысила 100 человек, но не более, чем на 30.

Ставки при «переходном периоде» такие:

  • объект «доходы» — 8%
  • объект «доходы минус расходы» — 15%

Как перейти на УСН, не слететь, избежать обвинений в дроблении бизнеса — ответы на эти и другие вопросы мы даем на курсе профессиональной переподготовки.

Как построен курс и что полезного

Авторы курса подготовили 25 модулей со знаниями — каждая тема разбирается до мельчайших подробностей. Все на примерах из таблиц и реальной практики. Разберемся в вопросах оформления сотрудников, налогах, особенностях ведения учета, рисках УСН и многом другом. 

Появился вопрос — задаете на живой встрече с преподавателем. Не получается прийти, тогда говорите куратору — он передаст вопрос преподавателю и пришлет вам ответ.

Обучаетесь онлайн: смотрите видеолекции, читаете конспекты и дополнительные материалы. Общаетесь с кураторами в закрытом Telegram-чате. Мы построили процесс обучения так, чтобы вам было комфортно.  

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер», код В.

Курс поможет:

  • узнать особенности УСН и правильно их применять;
  • понять, как заполнять налоговые декларации по УСН;
  • правильно вести бухгалтерский и налоговый учет при УСН;
  • корректно признавать доходы и расходы;
  • грамотно вести себя при налоговых проверках;
  • вести документооборот на УСН.

На рынке труда в 2022 году главбухи на УСН востребованы и получают от 90.000 рублей. 

В конце профпереподготовки проводим итоговую аттестацию и выдаем официальный диплом — он попадет в государственный реестр Рособрнадзора. Работодатель в любой момент сможет его посмотреть. 

Станьте главным бухгалтером на УСН — пройдите курс профессиональной переподготовки.

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