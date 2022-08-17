Что нужно знать кадровику и бухгалтеру о локальных нормативных актах

Правила внутреннего трудового распорядка
ПВТР — один из обязательных локальных актов у каждой организации. Все работодатели должны утверждать этот документ, и неважно, государственная это организация или частная, коммерческая или некоммерческая.
Даже если вы ИП с наемными сотрудниками — все равно должны вести распорядок.
Разделы, которые включает внутренний трудовой распорядок:
- порядок приема на работу и увольнения;
- режим работы и время отдыха;
- основные права и обязанности работодателя и работников;
- ответственность работодателя и работников;
- порядок оплаты труда;
- меры поощрения и меры взыскания.
Правила должны выполнять все сотрудники организации, от уборщицы до генерального директора.
Изменения в документ вносят в свободной форме или по образцу (дадим на онлайн-курсе).
Важное требование (ст. 68 ТК): каждого работника необходимо ознакомить с ПВТР под подпись до приема на работу. Это может быть подпись в журнале или реестре.
Штрафы за отсутствие правил внутреннего трудового распорядка
Штрафы устанавливает ст. 5.27 КоАП. Вот что грозит работодателю за первое нарушение:
- должностным лицам — от 1 до 5 тысяч рублей;
- ИП — от 1 до 5 тысяч рублей;
- юрлицам — от 30 до 50 тысяч рублей.
Если нарушили повторно, то оштрафуют:
- должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалифицируют на срок от 1 года до 3 лет;
- ИП — от 10 до 20 тысяч рублей;
- юрлиц — от 50 до 70 тысяч рублей.
Положение об оплате труда
ТК не называет положение об оплате труда обязательным, поэтому работодатель сам решает составлять документ или нет. Разберем, что входит в локальный акт:
- системы оплаты труда;
- доплаты;
- надбавки в виде компенсаций и стимуляций;
- механизмы начисления и выплаты заработной платы.
Вопросы зарплаты и ее выплаты для работников — одни из самых важных. Если работодатель не раскрывает всех условий, то работник эти условия додумает сам и при несовпадении его ожиданий пойдет жаловаться в трудовую инспекцию.
Важно! В положении об оплате труда обязательно должны быть указаны конкретные даты выплаты зарплаты. Или работодатель указывает их в ПВТР, трудовом договоре.
Нарушение, если:
- не закрепили в локальных актах дату выплаты зарплаты, либо указали ее только в одном из документов;
- указали период выплаты вместо точной даты, например, заработная плата за 1 половину месяца выплачивается в период с 20-го по 25-е число текущего месяца, окончательный расчет – с 5-го по 10-е число следующего месяца;
- установили между выплатами частей зарплаты промежуток больше, чем полмесяца.
Если директор задерживает сотрудникам зарплату, то он обязан выплатить компенсацию:
Объяснить все тонкости нормативных актов, кадровых документов и регламентов в одной статье не получится. Больше информации рассказываем на онлайн-курсе «Клерка».
Чем полезен курс
В курсе подготовили 3 раздела, пройдя их, вы научитесь:
- понимать еще больше нормативных локальных актов;
- грамотно принимать и увольнять сотрудников;
- исправлять и не допускать ошибок при составлении трудового договора;
- оформлять приказы, должностные инструкции;
- правильно хранить и уничтожать документы.
Курс подойдет кадровикам: дадим примеры и шаблоны, чтобы понимали как заполнять документы. Научитесь отстаивать свои права при проверках из трудовой инспекции.
Бухгалтерам, так как они часто выполняют работу кадровиков. И предпринимателям — поймете почему важно подписывать кадровые документы, какие нормативки вести обязательно, а какие — нет.
Как проходит курс и кто преподает
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