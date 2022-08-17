Что нужно знать кадровику и бухгалтеру о локальных нормативных актах

Правила внутреннего трудового распорядка

ПВТР — один из обязательных локальных актов у каждой организации. Все работодатели должны утверждать этот документ, и неважно, государственная это организация или частная, коммерческая или некоммерческая.

Даже если вы ИП с наемными сотрудниками — все равно должны вести распорядок.

Разделы, которые включает внутренний трудовой распорядок:

порядок приема на работу и увольнения;

режим работы и время отдыха;

основные права и обязанности работодателя и работников;

ответственность работодателя и работников;

порядок оплаты труда;

меры поощрения и меры взыскания.

Правила должны выполнять все сотрудники организации, от уборщицы до генерального директора.

Изменения в документ вносят в свободной форме или по образцу (дадим на онлайн-курсе).

Важное требование (ст. 68 ТК): каждого работника необходимо ознакомить с ПВТР под подпись до приема на работу. Это может быть подпись в журнале или реестре.

Штрафы за отсутствие правил внутреннего трудового распорядка

Штрафы устанавливает ст. 5.27 КоАП. Вот что грозит работодателю за первое нарушение:

должностным лицам — от 1 до 5 тысяч рублей;

ИП — от 1 до 5 тысяч рублей;

юрлицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

Если нарушили повторно, то оштрафуют:

должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалифицируют на срок от 1 года до 3 лет;

ИП — от 10 до 20 тысяч рублей;

юрлиц — от 50 до 70 тысяч рублей.

Положение об оплате труда

ТК не называет положение об оплате труда обязательным, поэтому работодатель сам решает составлять документ или нет. Разберем, что входит в локальный акт:

системы оплаты труда;

доплаты;

надбавки в виде компенсаций и стимуляций;

механизмы начисления и выплаты заработной платы.

Вопросы зарплаты и ее выплаты для работников — одни из самых важных. Если работодатель не раскрывает всех условий, то работник эти условия додумает сам и при несовпадении его ожиданий пойдет жаловаться в трудовую инспекцию.

Важно! В положении об оплате труда обязательно должны быть указаны конкретные даты выплаты зарплаты. Или работодатель указывает их в ПВТР, трудовом договоре.

Нарушение, если:

не закрепили в локальных актах дату выплаты зарплаты, либо указали ее только в одном из документов;

указали период выплаты вместо точной даты, например, заработная плата за 1 половину месяца выплачивается в период с 20-го по 25-е число текущего месяца, окончательный расчет – с 5-го по 10-е число следующего месяца;

установили между выплатами частей зарплаты промежуток больше, чем полмесяца.

Если директор задерживает сотрудникам зарплату, то он обязан выплатить компенсацию:

Объяснить все тонкости нормативных актов, кадровых документов и регламентов в одной статье не получится. Больше информации рассказываем на онлайн-курсе «Клерка».

Чем полезен курс

В курсе подготовили 3 раздела, пройдя их, вы научитесь:

понимать еще больше нормативных локальных актов;

грамотно принимать и увольнять сотрудников;

исправлять и не допускать ошибок при составлении трудового договора;

оформлять приказы, должностные инструкции;

правильно хранить и уничтожать документы.

Курс подойдет кадровикам: дадим примеры и шаблоны, чтобы понимали как заполнять документы. Научитесь отстаивать свои права при проверках из трудовой инспекции.

Бухгалтерам, так как они часто выполняют работу кадровиков. И предпринимателям — поймете почему важно подписывать кадровые документы, какие нормативки вести обязательно, а какие — нет.

Как проходит курс и кто преподает

Экспресс-курс проходит в онлайн формате: смотрите видеолекции, скачиваете дополнительные материалы: шаблоны, примеры и. т. д. Читаете конспекты и тестируетесь на практических заданиях. Для обучения нужен только интернет — проходить курс можно из любой точки мира.

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Она расскажет о важных нормативных актах, ответственности, документах и особенностях кадрового учета.

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