Документооборот на УСН. Как бухгалтеру не запутаться и делать все правильно

Как оформлять документы по ФСБУ 27/2021

Документами по ФСБУ считают «первичку» и регистры бухучета.

К документам идут шесть требований:

Составлять их на русском языке. Если они на иностранном — перевести. Исключение: оформлять документы на иностранном языке можно, если бизнес в другой стране. Вести регистры бухгалтерского учета в рублях. Если стоимость объекта учета в иностранной валюте, то в регистре указывать и валютную сумму. Датой первички считать дату, когда его подписали. Одну первичку можно оформить на несколько связанных фактов хозяйственной жизни. Первичку разрешают составлять с периодичностью, т.е. за сутки, неделю, месяц и. т. д.. Кроме обязательных реквизитов в документы можно добавить дополнительные. Оправдательный документ можно использовать как первичный, если в нем есть все обязательные реквизиты.

Как исправлять бухгалтерские документы

Чтобы исправить документы, запись нужно сделать так, чтобы и верные, и исправленные данные было видно. Ошибку нужно аккуратно зачеркнуть и написать правку сверху. Рядом написать «Исправлено», поставить дату и заверить это подписями ответственных с указанием ФИО и должностей.

Нельзя исправлять бухгалтерские документы с помощью подчисток, замазки и других подобных способов, которые скрывают исходный текст.

Исправлять электронные документы можно так же как и бумажные. Или создайте новый документ, в котором:

укажите, что он создан вместо неправильного;

поставьте дату исправления, ЭЦП, должности и ФИО ответственных.

Исправленный документ заверьте ЭЦП. Все должно быть настроено так, чтобы исходный и исправленный документы использовали только совместно.

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