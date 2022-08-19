Документооборот на УСН. Как бухгалтеру не запутаться и делать все правильно

Как оформлять документы по ФСБУ 27/2021
Документами по ФСБУ считают «первичку» и регистры бухучета.
К документам идут шесть требований:
- Составлять их на русском языке. Если они на иностранном — перевести. Исключение: оформлять документы на иностранном языке можно, если бизнес в другой стране.
- Вести регистры бухгалтерского учета в рублях. Если стоимость объекта учета в иностранной валюте, то в регистре указывать и валютную сумму.
- Датой первички считать дату, когда его подписали.
- Одну первичку можно оформить на несколько связанных фактов хозяйственной жизни. Первичку разрешают составлять с периодичностью, т.е. за сутки, неделю, месяц и. т. д..
- Кроме обязательных реквизитов в документы можно добавить дополнительные.
- Оправдательный документ можно использовать как первичный, если в нем есть все обязательные реквизиты.
Как исправлять бухгалтерские документы
Чтобы исправить документы, запись нужно сделать так, чтобы и верные, и исправленные данные было видно. Ошибку нужно аккуратно зачеркнуть и написать правку сверху. Рядом написать «Исправлено», поставить дату и заверить это подписями ответственных с указанием ФИО и должностей.
Нельзя исправлять бухгалтерские документы с помощью подчисток, замазки и других подобных способов, которые скрывают исходный текст.
Исправлять электронные документы можно так же как и бумажные. Или создайте новый документ, в котором:
- укажите, что он создан вместо неправильного;
- поставьте дату исправления, ЭЦП, должности и ФИО ответственных.
Исправленный документ заверьте ЭЦП. Все должно быть настроено так, чтобы исходный и исправленный документы использовали только совместно.
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