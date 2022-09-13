Вас вызывают на комиссию в ИФНС по проблемным контрагентам. Что делать и стоит ли главбуху искать адвоката

Первые действия после вызова. Не паникуем

Часто случается так, что руководитель идет на комиссии вместе с бухгалтером, либо посылает главного бухгалтера вместо себя. Выдохните — пока вам ничего не грозит. Вот какие шаги стоит предпринять:

Свяжитесь с инспектором. Уточните, что вызывают именно на комиссию и выясните, по каким контрагентам. Проверьте контрагентов по базам: ЕГРЮЛ, ГИР БО, СПАРК и пр. Проверьте, есть ли документы по взаимоотношениям с контрагентами. Посмотрите историю действий с контрагентами.

Инспектору ФНС будет проще засыпать вас неожиданными вопросами, если придете неподготовленным. Поэтому задайте ему все вопросы, связанные с проверкой и спокойно готовьтесь.

Как проходит комиссия, что говорить налоговикам

Вас может опрашивать либо один человек, либо несколько. Когда вы приходите на комиссию, общайтесь с инспекторами конструктивно — это поможет быстрее решить проблемы. Вот что было бы полезно:

Уточнить проблемных контрагентов, периоды неуплаты налогов и сумму. Попросить занести в протокол, что товар или услуга, получены и оприходованы от контрагентов. Указать, что контрагент не является подконтрольной компанией. И записать, что вы проявили должную осмотрительность, когда выбирали контрагента. Сообщить, что решение о доплате налога вы примите после проверки контрагента и связанных с ним документов, обговорите сроки. В среднем налоговики дают одну-две недели.

Какие выводы может сделать комиссия, риски и возможные итоги для компании

По итогам проверки ФНС соберет доказательную базу и может предъявить вам следующее:

ваш контрагент — подконтрольная техническая компания;

вы не проявили коммерческую осмотрительность.

Доводы налоговиков стоит внимательно изучить. Одного заявления, что контрагент — «техничка», которой управляет ваша компания, понятное дело, недостаточно. Просите конкретные доказательства.

Если дело плохо, и доводы серьезные, то лучше согласиться подать уточненную налоговую декларацию — вы пострадаете меньше.

Добровольно соглашаетесь подавать уточненку — не заплатите штраф в 20% или 40% от суммы неуплаченного налога.

Из плохого:

придется корректировать налог на прибыль, чтобы не было претензий со стороны ФНС;

начислят пени;

останется риск выездной налоговой проверки.

Как работать без комиссий, выездных проверок, но законно экономить на налогах

ФНС не придет к вам, если вы будете работать честно и не станете использовать «черные» схемы, чтобы оптимизировать налоги. Да, утверждение банальное, но зато справедливое.

Никто не хочет платить многомиллионные доначисления налогов, поэтому лучше использовать те «белые» схемы, которые и деньги сэкономят и не вызовут вопросов со стороны ФНС.

Мы подробно рассказываем о них в коллекции по налоговой оптимизации. Подготовили 5 онлайн-курсов и 15 вебинаров от экспертов.

Вы будете уверены, что готовы к любым вопросам инспекторов и защищены от штрафов и уголовки. Научитесь выстраивать систему налоговой безопасности так, чтобы ни один налоговик не придрался.