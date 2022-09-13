Вас вызывают на комиссию в ИФНС по проблемным контрагентам. Что делать и стоит ли главбуху искать адвоката

Первые действия после вызова. Не паникуем
Часто случается так, что руководитель идет на комиссии вместе с бухгалтером, либо посылает главного бухгалтера вместо себя. Выдохните — пока вам ничего не грозит. Вот какие шаги стоит предпринять:
- Свяжитесь с инспектором. Уточните, что вызывают именно на комиссию и выясните, по каким контрагентам.
- Проверьте контрагентов по базам: ЕГРЮЛ, ГИР БО, СПАРК и пр.
- Проверьте, есть ли документы по взаимоотношениям с контрагентами.
- Посмотрите историю действий с контрагентами.
Как проходит комиссия, что говорить налоговикам
Вас может опрашивать либо один человек, либо несколько. Когда вы приходите на комиссию, общайтесь с инспекторами конструктивно — это поможет быстрее решить проблемы. Вот что было бы полезно:
- Уточнить проблемных контрагентов, периоды неуплаты налогов и сумму.
- Попросить занести в протокол, что товар или услуга, получены и оприходованы от контрагентов. Указать, что контрагент не является подконтрольной компанией. И записать, что вы проявили должную осмотрительность, когда выбирали контрагента.
- Сообщить, что решение о доплате налога вы примите после проверки контрагента и связанных с ним документов, обговорите сроки. В среднем налоговики дают одну-две недели.
Какие выводы может сделать комиссия, риски и возможные итоги для компании
По итогам проверки ФНС соберет доказательную базу и может предъявить вам следующее:
- ваш контрагент — подконтрольная техническая компания;
- вы не проявили коммерческую осмотрительность.
Доводы налоговиков стоит внимательно изучить. Одного заявления, что контрагент — «техничка», которой управляет ваша компания, понятное дело, недостаточно. Просите конкретные доказательства.
Если дело плохо, и доводы серьезные, то лучше согласиться подать уточненную налоговую декларацию — вы пострадаете меньше.
Из плохого:
- придется корректировать налог на прибыль, чтобы не было претензий со стороны ФНС;
- начислят пени;
- останется риск выездной налоговой проверки.
Как работать без комиссий, выездных проверок, но законно экономить на налогах
ФНС не придет к вам, если вы будете работать честно и не станете использовать «черные» схемы, чтобы оптимизировать налоги. Да, утверждение банальное, но зато справедливое.
Никто не хочет платить многомиллионные доначисления налогов, поэтому лучше использовать те «белые» схемы, которые и деньги сэкономят и не вызовут вопросов со стороны ФНС.
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