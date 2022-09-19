Как заполнить исправленный счет-фактуру

Важная разница в видах счет-фактур, которую стоит знать

Мы говорим об исправленном счет-фактуре, но среди видов выделяют еще корректировочный. Может показаться, что смысл одинаковый, корректировка и исправление, но разница между ними есть.

Исправление — когда вы вносите изменения в первичный счет-фактуру, в котором ошиблись технически: цены, адреса, названия и. т. д.

Корректировка — когда первичный счет-фактуру составили без ошибок, но позже стороны договорились изменить цену, товары, работы и пр.

Как заполнять исправленный счет-фактуру

Исправленный — новый счет-фактура с верными данными, заполненной строкой 1а.

В строке 1 указываете номер и дату составления счет-фактуры с ошибками.

В строке 1а указываете порядковый номер и дату исправления первоначального счета-фактуры

Остальные строки и графы заполняете как в первоначальном счете-фактуре, но с правильными значениями.

Исправленный счет-фактуру составляете в двух экземплярах: для покупателя, и продавца.

Если вы зарегистрировали дефектный счет-фактуру в книге покупок и продаж, аннулируйте его и зарегистрируйте исправленный.

Как отражать исправления в отчетности

Два варианта:

1. Исправляете ошибку за текущий период

Что делает продавец: аннулирует запись по ошибочному счету-фактуре и регистрирует исправленный вариант в книге продаж

Что делает покупатель: вносит аналогичные записи в своей книге покупок.

2. Исправляете счет-фактуру, за предыдущий период

Что делает продавец: вносит такие же записи, но только в дополнительных листах в книгу продаж того периода, в котором ошиблись. Также две записи в доплист: аннулируете прежний счет-фактуру и регистрируете исправленный.

Что делает покупатель: тоже самое, что продавец.

Если после исправлений итоговые данные книги изменились, сдавайте уточненную декларацию. А при увеличении суммы НДС к уплате за исправляемый период доплачивайте налог и пени.

Как не ошибаться в НДС, счетах-фактур и декларациях

НДС — сложный налог, в котором путаются даже профессионалы, поэтому лучше заранее знать о всех опасностях, которые вас ждут.

Мы в «Клерке» недавно выпустили курс повышения квалификации на 120 ак. часов. Там эксперты на примерах, таблицах и понятных расчетах показывают все особенности НДС.

Материалы построили от простого к сложному, чтобы новички бухгалтерского ремесла смогли быстрее адаптироваться. Матерые бухгалтеры освежат в памяти то, что знают и изучат сложные темы. Курс будет полезен всем.

Чему научитесь:

формировать налоговую базу по НДС;

оформлять счета-фактуры без ошибок;

рассчитывать НДС в самых сложных ситуациях;

вести налоговый учет по НДС;

проходить проверки по НДС без штрафов;

применять льготы по НДС без последствий.

Обучаетесь в дистанционном формате, ходить и ездить никуда не надо. В конце курса получите официальное удостоверение о повышении квалификации — ваш работодатель увидит его в ФИС ФРДО.