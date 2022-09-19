Счета-фактуры

Как заполнить исправленный счет-фактуру

В счете-фактуре можно наделать массу ошибок и потом за них поплатиться разборками с ФНС. Но вот так произошло — ошиблись. Учимся заполнять исправленный вариант и, главное, не суетиться.

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Как заполнить исправленный счет-фактуру

Важная разница в видах счет-фактур, которую стоит знать

Мы говорим об исправленном счет-фактуре, но среди видов выделяют еще корректировочный. Может показаться, что смысл одинаковый, корректировка и исправление, но разница между ними есть.

Исправление — когда вы вносите изменения в первичный счет-фактуру, в котором ошиблись технически: цены, адреса, названия и. т. д.

Корректировка — когда первичный счет-фактуру составили без ошибок, но позже стороны договорились изменить цену, товары, работы и пр.

Как заполнять исправленный счет-фактуру

Исправленный — новый счет-фактура с верными данными, заполненной строкой 1а. 

В строке 1 указываете номер и дату составления счет-фактуры с ошибками.

В строке 1а указываете порядковый номер и дату исправления первоначального счета-фактуры

Остальные строки и графы заполняете как в первоначальном счете-фактуре, но с правильными значениями.

Исправленный счет-фактуру составляете в двух экземплярах: для покупателя, и продавца.

Если вы зарегистрировали дефектный счет-фактуру в книге покупок и продаж, аннулируйте его и зарегистрируйте исправленный.

Как отражать исправления в отчетности

Два варианта:

1. Исправляете ошибку за текущий период

Что делает продавец: аннулирует запись по ошибочному счету-фактуре и регистрирует исправленный вариант в книге продаж

Что делает покупатель: вносит аналогичные записи в своей книге покупок.

2. Исправляете счет-фактуру, за предыдущий период

Что делает продавец: вносит такие же записи, но только в дополнительных листах в книгу продаж того периода, в котором ошиблись. Также две записи в доплист: аннулируете прежний счет-фактуру и регистрируете исправленный.

Что делает покупатель: тоже самое, что продавец. 

Если после исправлений итоговые данные книги изменились, сдавайте уточненную декларацию. А при увеличении суммы НДС к уплате за исправляемый период доплачивайте налог и пени.

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