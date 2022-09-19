Как заполнить исправленный счет-фактуру

Важная разница в видах счет-фактур, которую стоит знать
Мы говорим об исправленном счет-фактуре, но среди видов выделяют еще корректировочный. Может показаться, что смысл одинаковый, корректировка и исправление, но разница между ними есть.
Исправление — когда вы вносите изменения в первичный счет-фактуру, в котором ошиблись технически: цены, адреса, названия и. т. д.
Корректировка — когда первичный счет-фактуру составили без ошибок, но позже стороны договорились изменить цену, товары, работы и пр.
Как заполнять исправленный счет-фактуру
Исправленный — новый счет-фактура с верными данными, заполненной строкой 1а.
В строке 1 указываете номер и дату составления счет-фактуры с ошибками.
В строке 1а указываете порядковый номер и дату исправления первоначального счета-фактуры
Остальные строки и графы заполняете как в первоначальном счете-фактуре, но с правильными значениями.
Исправленный счет-фактуру составляете в двух экземплярах: для покупателя, и продавца.
Если вы зарегистрировали дефектный счет-фактуру в книге покупок и продаж, аннулируйте его и зарегистрируйте исправленный.
Как отражать исправления в отчетности
Два варианта:
1. Исправляете ошибку за текущий период
Что делает продавец: аннулирует запись по ошибочному счету-фактуре и регистрирует исправленный вариант в книге продаж
Что делает покупатель: вносит аналогичные записи в своей книге покупок.
2. Исправляете счет-фактуру, за предыдущий период
Что делает продавец: вносит такие же записи, но только в дополнительных листах в книгу продаж того периода, в котором ошиблись. Также две записи в доплист: аннулируете прежний счет-фактуру и регистрируете исправленный.
Что делает покупатель: тоже самое, что продавец.
Если после исправлений итоговые данные книги изменились, сдавайте уточненную декларацию. А при увеличении суммы НДС к уплате за исправляемый период доплачивайте налог и пени.
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