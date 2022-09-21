Декларация по НДС за 3 квартал. Как правильно заполнить и не накосячить

Начинаем, традиционно, с титульника
В этом году обошлось без изменений (спасибо и на этом). Заполняете реквизиты компании или ИП, полное наименование, ФИО. Код ОКВЭД не нужен — его убрали еще пару лет назад. Пишите год и код периода, в котором заполняете декларацию. Все по стандарту.
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
Разобьем действия по строкам, вы указываете:
010 — ОКТМО.
020 — КБК.
030 — НДС с счета-фактуры для неплательщиков НДС.
040 — налог, который уплачивается в общем порядке.
Строки 055, 056 вы заполняете, если хотите возместить налог в заявительном порядке.
050 — НДС на возмещение из бюджета.
055 — код основания для возмещения НДС.
056 — общая сумма НДС на возмещение через заявительный порядок.
Строки 060 и 080 заполняете, если имеете отношение к инвестиционным товариществам.
Раздел 2. Налоговые агенты
Раздел для налоговых агентов, которые удерживают НДС из доходов других лиц. Тут вы заполняете по строкам:
020 — название лица, за которое вы вносите налог.
030 — ИНН лица.
050 — ваш номер ОКТМО.
060 — сумму налога, которую вы уплачиваете в бюджет.
080-100 — для посредников иностранных организаций и продавцов конфискованного имущества.
070 — код операции (из таблицы Приложения № 1 к Приказу ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).
Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
010-042 — сумма налога к уплате.
043 — НДС по экспорту.
044 — НДС по розничной продаже.
070 — авансы за полученные поставки.
080-100 — восстановленный НДС, который приняли к вычету.
120-190 — расчет НДС к вычету.
200 — заполняете, если сумма налога к уплате больше вычета.
Раздел 8 и 9. Сведения из книги покупок и продаж
В этих разделах вы указываете данные из книг покупок и продаж. Плюсом реквизиты всех счетов-фактур и таможенных деклараций.
Раздел 8. строки:
001 — актуальность ранее поданных сведений.
005 — порядковый номер записи из графы 1 книги покупок.
020 — номер счета-фактуры продавца.
Если в книге покупок нет данных и в отчетном периоде не было закупок и входного НДС, то раздел 8 заполнять не нужно (п.45 порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).
Раздел 9. строки:
001 — актуальность ранее поданных сведений.
005 — порядковый номер записи из графы 1 книги продаж.
010-220 — данные из граф 2-8, 10-19 книги продаж.