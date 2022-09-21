Декларация по НДС

Декларация по НДС за 3 квартал. Как правильно заполнить и не накосячить

Наделать ошибок в декларации легко, а вот исправлять — труднее. Уже середина сентября, до сдачи отчетности осталось немного. Если вы в бухгалтерской суматохе забыли про декларацию по НДС, ничего страшного — «Клерк» пришел на помощь. Разбираем общие случаи с разделами 1, 2, 3, 8 и 9.

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Декларация по НДС за 3 квартал. Как правильно заполнить и не накосячить

Начинаем, традиционно, с титульника

В этом году обошлось без изменений (спасибо и на этом). Заполняете реквизиты компании или ИП, полное наименование, ФИО. Код ОКВЭД не нужен — его убрали еще пару лет назад. Пишите год и код периода, в котором заполняете декларацию. Все по стандарту.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

Разобьем действия по строкам, вы указываете:

010 — ОКТМО.

020 — КБК.

030 — НДС с счета-фактуры для неплательщиков НДС.

040 — налог, который уплачивается в общем порядке.

Строки 055, 056 вы заполняете, если хотите возместить налог в заявительном порядке.

050 — НДС на возмещение из бюджета.

055 — код основания для возмещения НДС.

056 — общая сумма НДС на возмещение через заявительный порядок.

Строки 060 и 080 заполняете, если имеете отношение к инвестиционным товариществам.

Раздел 2. Налоговые агенты 

Раздел для налоговых агентов, которые удерживают НДС из доходов других лиц. Тут вы заполняете по строкам:

020 — название лица, за которое вы вносите налог.

030 — ИНН лица.

050 — ваш номер ОКТМО.

060 — сумму налога, которую вы уплачиваете в бюджет.

080-100 — для посредников иностранных организаций и продавцов конфискованного имущества.

070код операции (из таблицы Приложения № 1 к Приказу ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).

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Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет

010-042 — сумма налога к уплате.

043 — НДС по экспорту.

044 — НДС по розничной продаже.

070 — авансы за полученные поставки.

080-100 — восстановленный НДС, который приняли к вычету.

120-190 — расчет НДС к вычету.

200 — заполняете, если сумма налога к уплате больше вычета.

Раздел 8 и 9. Сведения из книги покупок и продаж

В этих разделах вы указываете данные из книг покупок и продаж. Плюсом реквизиты всех счетов-фактур и таможенных деклараций.

Раздел 8. строки:

001 — актуальность ранее поданных сведений.

005 — порядковый номер записи из графы 1 книги покупок. 

020 — номер счета-фактуры продавца.

Если в книге покупок нет данных и в отчетном периоде не было закупок и входного НДС, то раздел 8 заполнять не нужно (п.45 порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).

Раздел 9. строки:

001 — актуальность ранее поданных сведений.

005 — порядковый номер записи из графы 1 книги продаж. 

010-220 — данные из граф 2-8, 10-19 книги продаж.

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Декларация по НДС за 3 квартал. Как правильно заполнить и не накосячить

Наделать ошибок в декларации легко, а вот исправлять — труднее. Уже середина сентября, до сдачи отчетности осталось немного. Если вы в бухгалтерской суматохе забыли про декларацию по НДС, ничего страшного — «Клерк» пришел на помощь. Разбираем общие случаи с разделами 1, 2, 3, 8 и 9.

Декларация по НДС за 3 квартал. Как правильно заполнить и не накосячить

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