Воинский учет

Воинский учет. Кого учитывать и как в период частичной мобилизации

В свете последних событий мы должны объяснить, как быть кадровикам, как вести учет и к кому обращаться за помощью.

Версия для печати
Воинский учет. Кого учитывать и как в период частичной мобилизации

Каких сотрудников учитывать и как

Вот небольшой список тех, кого надо учитывать:

  • призывники — мужчины от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, кроме освобожденных от призыва, например, по состоянию здоровья.
  • военнообязанные:
  • запасники;
  • уволенные с военной службы в запас; 
  • выпускники вузов на военных кафедрах;
  • те, кто получил отсрочку или освобождение от призыва на военную службу;
  • уволенные с военной службы, которых потом поставили на воинский учет; 
  • те, кто проходил альтернативную гражданскую службу.

То есть все военнообязанные мужчины, с кем компания заключила трудовой договор. Включая удаленщиков и совместителей.

Как учитывать

На каждого военнообязанного и призывника нужно заводить учетную карточку по форме № 10, в двух форматах — бумажном и электронном. В ней указывайте:

  • на лицевой стороне — название организации, ФИО работника, дату и место рождения, образование, профессию, семейное положение, состав семьи, адрес проживания, реквизиты паспорта и др.;
  • на обороте — сведения о воинском учете, о приеме на работу и увольнении.

Куда отчитываться, какие нюансы, что будет за нарушения

Помимо того, как учитывать на бумаге, нужно понимать как вести это в 1С, взаимодействовать с военкоматами. И знать, какая ответственность будет за то, если не вести воинский учет. 

«Клерк» собрал лучших экспертов по кадрам — с ними вы можете проконсультироваться по любым вопросам. В том числе по воинскому учету в организации.

Откройте доступ к безлимитным консультациям — оформите подписку «Клерк.Премиум». Помимо консультаций с экспертами вы получите:

  • 50+ онлайн-курсов по бухучету, налогам, кадрам и. т. д.;
  • 400+ вебинаров (в том числе экстренный про воинский учет);
  • персональные разборы законов от главреда «Клерка»;
  • 400+ чек-листов и инструкций для работы кадровиков и бухгалтеров.
Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Информационные технологии

IT-безопасность бизнеса: обзор 2022-2023. Как обезопасить работу на серверах, в облаках, с ЭДО и в банковских приложениях

Хакеры и вирусы атакуют не только банки или госсайты, но и обычные орагнизации. Бизнесу нужно обезопасить работу в облачных сервисах, ЭДО, банковских приложениях, чтобы злоумышленники не добрались до денег, персональных данных или коммерческих тайн. Собрали самое важное и нужное про хранение и защиту данных, антивирусы, работу с СКЗИ и страхование рисков.

IT-безопасность бизнеса: обзор 2022-2023. Как обезопасить работу на серверах, в облаках, с ЭДО и в банковских приложениях

Повышение квалификации

Общество

С 1 октября водители могут ездить с электронными правами. Но гаишники все равно будут требовать их бумажный вариант

С октября водители могут показывать свои права с экрана смартфона, но бумажный документ нужно по-прежнему возить с собой. Цифровая копия пока не действительна.

Банкротство

Спор о начислении неустойки в банкротстве

Портал «PROбанкротство» анализирует спор о начислении неустойки по лизинговым платежам в банкротстве. ООО «Юнистрой» систематически не оплачивало лизинговые платежи, поэтому ООО «Вольво ФСВ» расторгло договор лизинга, а предметы лизинга продала с торгов.

Мероприятия

Разместить
Управление персоналом

Как сделать собственную компанию мечтой потенциальных сотрудников?

Сделать так, чтобы работники хотели попасть в вашу компанию, — здоровые амбиции начинающего и действующего бизнеса, который понимает ценность каждого работника, как винтика в огромном механизме.

Как сделать собственную компанию мечтой потенциальных сотрудников?
Налоговый учет при УСН

Уменьшение налога по УСН «доходы» на сумму страховых взносов

Для ИП, выбравших подвид режима УСН «Доходы». все налоги заменяются на один. И уплатить требуется 6% в год от полученного дохода (не с разницы между доходом и расходом). Однако часто размер налога можно сократить, либо вообще исключить.

Уменьшение налога по УСН «доходы» на сумму страховых взносов
Читать еще