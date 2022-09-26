Воинский учет. Кого учитывать и как в период частичной мобилизации

Каких сотрудников учитывать и как
Вот небольшой список тех, кого надо учитывать:
- призывники — мужчины от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, кроме освобожденных от призыва, например, по состоянию здоровья.
- военнообязанные:
- запасники;
- уволенные с военной службы в запас;
- выпускники вузов на военных кафедрах;
- те, кто получил отсрочку или освобождение от призыва на военную службу;
- уволенные с военной службы, которых потом поставили на воинский учет;
- те, кто проходил альтернативную гражданскую службу.
То есть все военнообязанные мужчины, с кем компания заключила трудовой договор. Включая удаленщиков и совместителей.
Как учитывать
На каждого военнообязанного и призывника нужно заводить учетную карточку по форме № 10, в двух форматах — бумажном и электронном. В ней указывайте:
- на лицевой стороне — название организации, ФИО работника, дату и место рождения, образование, профессию, семейное положение, состав семьи, адрес проживания, реквизиты паспорта и др.;
- на обороте — сведения о воинском учете, о приеме на работу и увольнении.
Куда отчитываться, какие нюансы, что будет за нарушения
Помимо того, как учитывать на бумаге, нужно понимать как вести это в 1С, взаимодействовать с военкоматами. И знать, какая ответственность будет за то, если не вести воинский учет.
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