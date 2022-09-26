Автоматизация финансового планирования

Пять функций Excel, о которых должен знать каждый бухгалтер

Мастерски вести таблицы и работать в два раза быстрее — реально. Надо только знать некоторые функции и горячие клавиши — о них мы поговорим в этой статье.

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Пять функций Excel, о которых должен знать каждый бухгалтер

Функции для легких расчетов

Несколько функций, которые упростят вам расчеты, будь то многомиллионные расчеты доходов и расходов или зарплата за месяц. Это:

  • автовычисление;
  • подсчет календарных дней;
  • функция «ЕСЛИ» и «СУММ»;
  • «умная таблица»;
  • проверка ошибок в 2 клика.

Кстати, быстрые расчеты полезны для управленческого учета. Мы писали о нем в этой статье.

А что по горячим клавишам?

Мы приводим небольшой список того, что необходимо для быстрой работы. Полезных горячих клавиш в разы больше — можно целую распечатку себе на стену делать, чтобы не забыть. Что делают эти пять:

  1. Ctrl + Shift + 4 — определяет денежный формат ячейки;
  2. Ctrl + Shift + 7 — устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек;
  3. Shift + F9 — пересчитывает формулы на всем листе
  4. Ctrl + ; — вводит текущую дату;
  5. Alt + = — запускает функцию «Автосумма».

Дайте больше функций и горячих клавиш, хочу работать в Excel быстрее

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Знания будут полезны не только бухгалтерам, но и собственникам бизнеса — сможете быстрее сводить расчеты по доходам и расходам.

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