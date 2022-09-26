Пять функций Excel, о которых должен знать каждый бухгалтер

Функции для легких расчетов
Несколько функций, которые упростят вам расчеты, будь то многомиллионные расчеты доходов и расходов или зарплата за месяц. Это:
- автовычисление;
- подсчет календарных дней;
- функция «ЕСЛИ» и «СУММ»;
- «умная таблица»;
- проверка ошибок в 2 клика.
Кстати, быстрые расчеты полезны для управленческого учета. Мы писали о нем в этой статье.
А что по горячим клавишам?
Мы приводим небольшой список того, что необходимо для быстрой работы. Полезных горячих клавиш в разы больше — можно целую распечатку себе на стену делать, чтобы не забыть. Что делают эти пять:
- Ctrl + Shift + 4 — определяет денежный формат ячейки;
- Ctrl + Shift + 7 — устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек;
- Shift + F9 — пересчитывает формулы на всем листе
- Ctrl + ; — вводит текущую дату;
- Alt + = — запускает функцию «Автосумма».
Дайте больше функций и горячих клавиш, хочу работать в Excel быстрее
«Клерк» поделится с вами действенными лайфхаками. Это упростит вашу бухгалтерскую работу, а мы будем только рады.
Держите онлайн-курс по Excel специально для бухгалтеров. Его проводит Олег Зык — профессиональный бухгалтер, оценщик, предприниматель. Он создал не один курс по Excel и объясняет как в нем работать на элементарных примерах.
Преподаватель научит вас:
- работать с любыми видами данных, графиками, шаблонами и таблицами;
- вести подсчеты с помощью сложных формул;
- сортировать и анализировать данные;
- использовать с десяток других полезных формул и горячих клавиш.
Знания будут полезны не только бухгалтерам, но и собственникам бизнеса — сможете быстрее сводить расчеты по доходам и расходам.