Пять функций Excel, о которых должен знать каждый бухгалтер

Функции для легких расчетов

Несколько функций, которые упростят вам расчеты, будь то многомиллионные расчеты доходов и расходов или зарплата за месяц. Это:

автовычисление;

подсчет календарных дней;

функция «ЕСЛИ» и «СУММ»;

«умная таблица»;

проверка ошибок в 2 клика.

Кстати, быстрые расчеты полезны для управленческого учета. Мы писали о нем в этой статье.

А что по горячим клавишам?

Мы приводим небольшой список того, что необходимо для быстрой работы. Полезных горячих клавиш в разы больше — можно целую распечатку себе на стену делать, чтобы не забыть. Что делают эти пять:

Ctrl + Shift + 4 — определяет денежный формат ячейки; Ctrl + Shift + 7 — устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек; Shift + F9 — пересчитывает формулы на всем листе Ctrl + ; — вводит текущую дату; Alt + = — запускает функцию «Автосумма».

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Знания будут полезны не только бухгалтерам, но и собственникам бизнеса — сможете быстрее сводить расчеты по доходам и расходам.