Как считать зарплату мобилизованным работникам

Какие нюансы есть в расчетах
Порадуем — их нет. Вы должны сохранить рабочее место сотрудника, которого вызвали на военные сборы, и выплатить ему зарплату. В период мобилизации платит ему зарплату не надо.
Для мобилизованных внесли несколько поправок в ТК. Механизм учета теперь выглядит так:
- Мобилизованный сотрудник пишет заявление о приостановке трудового договора. Прикладывает копию повестки. Работодатель составляет приказ.
- Работнику выплачивают зарплату и прочие выплаты, (если они есть). Можно выплатить компенсацию отпуска за дни больше 28, но при условии, что сотрудник попросил, а работодатель не против.
- За сотрудником сохраняются все льготы. Например, страхование.
- Приостановка договора идет в стаж для отпуска. Взять отпуск можно будет в течение 6 месяцев после возвращения в любое время.
- О возвращении со службы работодателя надо предупредить за 3 дня.
- Если через 3 месяца после демобилизации сотрудник не вернется, его можно уволить.
Но данные постоянно обновляются. Возможны новые правила по расчетам, льготам и порядку увольнения.
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