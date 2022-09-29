Мобилизация

Как считать зарплату мобилизованным работникам

Поговорим о наболевшем и актуальном для кадровиков и бухгалтеров по зарплате.

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Как считать зарплату мобилизованным работникам

Какие нюансы есть в расчетах

Порадуем — их нет. Вы должны сохранить рабочее место сотрудника, которого вызвали на военные сборы, и выплатить ему зарплату. В период мобилизации платит ему зарплату не надо. 

Для мобилизованных внесли несколько поправок в ТК. Механизм учета теперь выглядит так:

  1. Мобилизованный сотрудник пишет заявление о приостановке трудового договора. Прикладывает копию повестки. Работодатель составляет приказ.
  2. Работнику выплачивают зарплату и прочие выплаты, (если они есть). Можно выплатить компенсацию отпуска за дни больше 28, но при условии, что сотрудник попросил, а работодатель не против.
  3. За сотрудником сохраняются все льготы. Например, страхование.
  4. Приостановка договора идет в стаж для отпуска. Взять отпуск можно будет в течение 6 месяцев после возвращения в любое время.
  5. О возвращении со службы работодателя надо предупредить за 3 дня.
  6. Если через 3 месяца после демобилизации сотрудник не вернется, его можно уволить.

Но данные постоянно обновляются. Возможны новые правила по расчетам, льготам и порядку увольнения.

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