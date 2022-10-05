Почему бухгалтерам нужен управленческий баланс и как он упрощает жизнь

Да кто это такой ваш управленческий баланс
Баланс в управленческом учете — зеркало финансового состояния бизнеса. Если вы внедрите и будете вести баланс, то получите ответы на вопросы:
- сколько денег в запасах и по дебиторке;
- какое количество дивидендов можно вывести прямо сейчас;
- кто по факту владеет компанией, особенно если у фирмы долги и собственника придется сменить;
- каково общее финансовое положение фирмы, учитывая кредиты и долги;
- почему управленческий баланс не сходится и где допустили ошибку с расчетами.
Без баланса управленческий учет не даст вам полные данные по финансовому состоянию бизнеса. Это не устроит собственников — всех собак спустят на вас, будут бесконечно требовать четких данных.
Как настроить баланс кто в этом поможет
Три составляющие, чтобы начать внедрять управленческий баланс:
- источники;
- статьи;
- сроки формирования отчетов и источников.
- «Учет товаров/запасов на складе» — сколько купили или произвели, продали.
- «Дебиторская и кредиторская задолженность» — сколько должны нам и мы.
- «Зарплатная ведомость» — сколько должны работникам.
- «Учет финансовой деятельности» — сколько должны банкам и кредиторам.
- «Учет налогов» — сколько должны государству.
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Обучаетесь один месяц, общаетесь в закрытом чате с кураторами. Появляются вопросы — задаете на встрече с преподавателями, либо кураторы передадут вопрос, если вы не сможете присутствовать.
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