Управленческий учет

Почему бухгалтерам нужен управленческий баланс и как он упрощает жизнь

Управленка без баланса — коту под хвост. Расскажем, что баланс делает, почему важен и как научиться его вести.

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Почему бухгалтерам нужен управленческий баланс и как он упрощает жизнь

Да кто это такой ваш управленческий баланс

Баланс в управленческом учете — зеркало финансового состояния бизнеса. Если вы внедрите и будете вести баланс, то получите ответы на вопросы:

  • сколько денег в запасах и по дебиторке;
  • какое количество дивидендов можно вывести прямо сейчас;
  • кто по факту владеет компанией, особенно если у фирмы долги и собственника придется сменить;
  • каково общее финансовое положение фирмы, учитывая кредиты и долги;
  • почему управленческий баланс не сходится и где допустили ошибку с расчетами.
Управленческий баланс не тоже самое, что бухгалтерский — это два разных понятия. Управленка — внутренний инструмент компании, который не имеет ничего общего с отчетами государству.

Без баланса управленческий учет не даст вам полные данные по финансовому состоянию бизнеса. Это не устроит собственников — всех собак спустят на вас, будут бесконечно требовать четких данных.

Как настроить баланс кто в этом поможет

Три составляющие, чтобы начать внедрять управленческий баланс:

  • источники;
  • статьи;
  • сроки формирования отчетов и источников.
Статьи смело берите из бухгалтерского баланса, но только те, которые нужны вашей компании. С этим помогут операционные таблицы:
  1. «Учет товаров/запасов на складе» — сколько купили или произвели, продали.
  2. «Дебиторская и кредиторская задолженность» — сколько должны нам и мы.
  3. «Зарплатная ведомость» — сколько должны работникам.
  4. «Учет финансовой деятельности» — сколько должны банкам и кредиторам.
  5. «Учет налогов» — сколько должны государству.

Чтобы вы меньше парились, у «Клерка» есть для вас другой вариант — пройти курс повышения квалификации по управленческому учету за 14 990₽. 

Его ведут крутые профессионалы, которые уже несколько лет настраивают, ведут управленку в компаниях и обучают этому других бухгалтеров.

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