Почему бухгалтерам нужен управленческий баланс и как он упрощает жизнь

Да кто это такой ваш управленческий баланс

Баланс в управленческом учете — зеркало финансового состояния бизнеса. Если вы внедрите и будете вести баланс, то получите ответы на вопросы:

сколько денег в запасах и по дебиторке;

какое количество дивидендов можно вывести прямо сейчас;

кто по факту владеет компанией, особенно если у фирмы долги и собственника придется сменить;

каково общее финансовое положение фирмы, учитывая кредиты и долги;

почему управленческий баланс не сходится и где допустили ошибку с расчетами.

Управленческий баланс не тоже самое, что бухгалтерский — это два разных понятия. Управленка — внутренний инструмент компании, который не имеет ничего общего с отчетами государству.

Без баланса управленческий учет не даст вам полные данные по финансовому состоянию бизнеса. Это не устроит собственников — всех собак спустят на вас, будут бесконечно требовать четких данных.

Как настроить баланс кто в этом поможет

Три составляющие, чтобы начать внедрять управленческий баланс:

источники;

статьи;

сроки формирования отчетов и источников.

Статьи смело берите из бухгалтерского баланса, но только те, которые нужны вашей компании. С этим помогут операционные таблицы:

«Учет товаров/запасов на складе» — сколько купили или произвели, продали. «Дебиторская и кредиторская задолженность» — сколько должны нам и мы. «Зарплатная ведомость» — сколько должны работникам. «Учет финансовой деятельности» — сколько должны банкам и кредиторам. «Учет налогов» — сколько должны государству.

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