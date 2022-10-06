Маркетинг

Как зарабатывать 135 000 рублей в регионах и не быть бухгалтером — инструкция

Прибыльная профессия — интернет-маркетолог. С бухгалтером много общего: нужно много считать и анализировать. И не перечислять налоги, расстраивать директора, а приносить бизнесу деньги. Объясняем, как освоить новую профессию и круто повернуть карьеру, даже если вам далеко за 30.

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Как зарабатывать 135 000 рублей в регионах и не быть бухгалтером — инструкция

Что делает интернет-маркетолог

Интернет-маркетолог помогает продвигать и продавать продукт компании. Например, маркетологи онлайн-школы иностранных языков продвигают уроки и пакеты занятий для учеников.

Вы как бухгалтер, увидите привычные расчеты и цифры, но только не по налогам и учету, а по количеству клиентов, денег и. т. д. Ваша задача — принести бизнесу как можно больше денег.

Немного терминов — они в любом случае нужны вам в работе. Помогаете заработать фирме с помощью анализа целевой аудитории (ЦА) компании — выясняете, сколько им лет, чем они увлекаются, какие у них проблемы. И потом решаете эти проблемы с помощью продукта.

Вы можете выстроить с нуля контент-маркетинг — инструмент интернет-маркетолога, который рекламирует продукт за счет текста.

Использовать контекстную рекламу или таргетированную — то есть, продвигать продукт определенной группе людей.

Я — бухгалтер, ничего в ваших маркетингах не понимаю

Менять профессию сложно, но возможно. Мы на «Клерке» постарались и сделали курс профпереподготовки по интернет-маркетингу с НУЛЯ. За 49 990₽.

Подобрали преподавателя-эксперта, чтобы вам было легче войти в профессию интернет-маркетолога.

Знакомьтесь — Анна Асадова.

Сколько получают интернет-маркетологи

Зарплата напрямую зависит от опыта и умений. Но средние цифры по регионам такие:

  • Junior-специалист (опыт до 1 года) — 70 000 рублей.
  • Middle-специалист (опыт 1-3 года) — 135 000 рублей.
  • Senior-специалист (опыт более 3-х лет) — 200 000 рублей.

Какие навыки и знания вы получите на курсе

Вот что будете уметь:

  • анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
  • оценивать эффективность каналов интернет-маркетинга;
  • строить продуктовые гипотезы;
  • разрабатывать маркетинговую стратегию;
  • планировать продвижение в интернет-каналах;
  • работать с маркетинговой аналитикой.
В конце вас ждет красный диплом о профпереподготовке на 256 ак. часов, и бесплатный доступ «Клерк.Премиум» на 3 месяца.
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