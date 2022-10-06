Как зарабатывать 135 000 рублей в регионах и не быть бухгалтером — инструкция

Что делает интернет-маркетолог
Интернет-маркетолог помогает продвигать и продавать продукт компании. Например, маркетологи онлайн-школы иностранных языков продвигают уроки и пакеты занятий для учеников.
Немного терминов — они в любом случае нужны вам в работе. Помогаете заработать фирме с помощью анализа целевой аудитории (ЦА) компании — выясняете, сколько им лет, чем они увлекаются, какие у них проблемы. И потом решаете эти проблемы с помощью продукта.
Вы можете выстроить с нуля контент-маркетинг — инструмент интернет-маркетолога, который рекламирует продукт за счет текста.
Использовать контекстную рекламу или таргетированную — то есть, продвигать продукт определенной группе людей.
Я — бухгалтер, ничего в ваших маркетингах не понимаю
Менять профессию сложно, но возможно. Мы на «Клерке» постарались и сделали курс профпереподготовки по интернет-маркетингу с НУЛЯ. За 49 990₽.
Подобрали преподавателя-эксперта, чтобы вам было легче войти в профессию интернет-маркетолога.
Знакомьтесь — Анна Асадова.
Сколько получают интернет-маркетологи
Зарплата напрямую зависит от опыта и умений. Но средние цифры по регионам такие:
- Junior-специалист (опыт до 1 года) — 70 000 рублей.
- Middle-специалист (опыт 1-3 года) — 135 000 рублей.
- Senior-специалист (опыт более 3-х лет) — 200 000 рублей.
Какие навыки и знания вы получите на курсе
Вот что будете уметь:
- анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
- оценивать эффективность каналов интернет-маркетинга;
- строить продуктовые гипотезы;
- разрабатывать маркетинговую стратегию;
- планировать продвижение в интернет-каналах;
- работать с маркетинговой аналитикой.