Зарплата

Как правильно рассчитывать зарплату сотрудникам

Разберем случаи с окладной системой. И поговорим о налогах, которые вы обязаны уплатить после расчета зарплаты.

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Как правильно рассчитывать зарплату сотрудникам

Какие данные вам понадобятся для расчета

Закончился месяц, пришла пора рассчитывать зарплату. Работники уже стоят под дверью и дьявольски потирают руки. Вот какая информация вам понадобится:

  • размер оклада сотрудника, его тарифная ставка;
  • какое количество времени отработал сотрудник за месяц;
  • для вновь принятого сотрудника надо знать дату, с которой он приступил к работе. А по уволенному сотруднику — дату, с которой он прекратил работу.

Сотрудники уже начинают ломиться в двери и спрашивать, когда зарплата, но вы должны сделать самое главное: правильно ее посчитать, чтобы потом не влететь на штрафы.

Как рассчитывать зарплату по окладу

По этой системе оплаты труда работник получает фиксированную сумму денег за отработанный месяц. Если месяц отработан не полностью, то выплачивается часть оклада, пропорциональная фактически отработанному времени.

Пример

Сварщица Елена получает оклад — 45 000₽.

Ноябрь она отработала не полностью: с 10 по 16 число Елена была в отпуске, а с 25 по 28 число ушла на больничный.

Если посмотреть на табель учета времени, Елена находилась на работе 12 рабочих дней. Всего в ноябре 21 рабочий день. Без учета отпускных и больничного, зарплата Елены за месяц — 25 714 рублей (45000 / 21x12).

Как быть с НДФЛ

Налог начисляется на зарплату, отпускные, больничные. Также обеды, участие в корпоративных мероприятиях. 

Ставка налога на доходы физлиц — 13 %. Если работник нерезидент — 30 %. Но при этом величина удержанного НДФЛ не должна превышать 50 % от суммы выплаты сотруднику.

Пример

В январе сотрудник получил 35 000₽.

  • Умножим 35 000₽ на 13%, получим 4 550₽. Такова сумма налога с зарплаты сотрудника.
  • Вычтем из 35 000₽ сумму налога, получим 30 450₽. Столько работник получил на руки.

То есть размер удержанного налога не превысил 50-процентный лимит. Но это только один случай, а особенностей в остальных — десятки и сотни.

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