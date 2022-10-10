Самозанятые

Чем вам грозит подмена трудовых отношений с самозанятыми

В статье разберемся, какие признаки выдают подмену трудовых отношений, как налоговики вычисляют эту черную схему и какая опасность ждет вашу компанию за такую хитрость.

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Чем вам грозит подмена трудовых отношений с самозанятыми

Признаки подмены ГПХ трудовых отношений 

Перечислим явные случаи, когда видно, что вы используете черную схему.

Признак 1. Вы установили самозанятому четкий график работы.

Рабочий день у сотрудника начинается и заканчивается по фиксированному времени. С 9 до 18, с 10 до 17 и так далее. Это неправильно.

Помните, что самозанятый сам выбирает нужный график работы. 

Важен результат, а за какое время работник делает работу — не имеет значение. Главное, чтобы все было по договору ГПХ.

Признак 2. Вы предоставили самозанятому рабочее место и инвентарь

Например, наняли водителя, и дали ему форму, машину. Сотруднику будет комфортно, но налоговая такой жест расценит, как подмену трудовых отношений. 

Самозанятые выполняют услуги и используют свои инструменты, вещи. Вы, как работодатель, не должны предоставлять рабочие материалы и пр.

Признак 3. Вы выплачиваете регулярную зарплату

Если вы платите самозанятому деньги по классике два раза в месяц, 10 и 25 числа, к примеру, тогда это подмена. Или оклад один раз в месяц.

Напомним, самозанятый получает оплату за результат, а не процесс. 

Статья 54.1 НК четко говорит, что за эти нарушения ждет работодателя.

Как налоговики вычисляют подмену трудовых отношений с самозанятыми

У ФНС существует как минимум 2 способа проверки работодателей:

  1. Камеральная проверка. Когда уже понятно по анализу, что компания по черному экономит налоги за счет самозанятых, то начинается запрос документов. В первую очередь бухгалтерских и кадровых.
  2. Выездная проверка. Вместе с трудовыми инспекторами приедут, вызовут на допрос и оштрафуют.

Кстати о штрафах и наказаниях. За такую схему с самозанятым вы заплатите:

  • НДФЛ 13%, пенсионные, больничные и медицинские взносы 30% с каждого гонорара самозанятому;
  • штраф 40% от суммы неуплаченных налогов;
  • штраф для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Как работать с самозанятыми без штрафов 

Вам придется соблюдать несколько правил. Не используйте черную схему с подменой трудовых отношений. Другое полезное правило — экономьте на налогах законно.

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