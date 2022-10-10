Чем вам грозит подмена трудовых отношений с самозанятыми

Признаки подмены ГПХ трудовых отношений
Перечислим явные случаи, когда видно, что вы используете черную схему.
Признак 1. Вы установили самозанятому четкий график работы.
Рабочий день у сотрудника начинается и заканчивается по фиксированному времени. С 9 до 18, с 10 до 17 и так далее. Это неправильно.
Важен результат, а за какое время работник делает работу — не имеет значение. Главное, чтобы все было по договору ГПХ.
Признак 2. Вы предоставили самозанятому рабочее место и инвентарь
Например, наняли водителя, и дали ему форму, машину. Сотруднику будет комфортно, но налоговая такой жест расценит, как подмену трудовых отношений.
Признак 3. Вы выплачиваете регулярную зарплату
Если вы платите самозанятому деньги по классике два раза в месяц, 10 и 25 числа, к примеру, тогда это подмена. Или оклад один раз в месяц.
Напомним, самозанятый получает оплату за результат, а не процесс.
Статья 54.1 НК четко говорит, что за эти нарушения ждет работодателя.
Как налоговики вычисляют подмену трудовых отношений с самозанятыми
У ФНС существует как минимум 2 способа проверки работодателей:
- Камеральная проверка. Когда уже понятно по анализу, что компания по черному экономит налоги за счет самозанятых, то начинается запрос документов. В первую очередь бухгалтерских и кадровых.
- Выездная проверка. Вместе с трудовыми инспекторами приедут, вызовут на допрос и оштрафуют.
Кстати о штрафах и наказаниях. За такую схему с самозанятым вы заплатите:
- НДФЛ 13%, пенсионные, больничные и медицинские взносы 30% с каждого гонорара самозанятому;
- штраф 40% от суммы неуплаченных налогов;
- штраф для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Как работать с самозанятыми без штрафов
Вам придется соблюдать несколько правил. Не используйте черную схему с подменой трудовых отношений. Другое полезное правило — экономьте на налогах законно.
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