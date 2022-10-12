Маркетинг

Как увеличить продажи с помощью быстрой сегментации клиентов. Даже если вы не маркетолог, а обычный ИП

Такого на «Клерке» не было никогда — уникальный и бесплатный мастер-класс от экспертного маркетолога. Научим вас разбираться с сегментацией, даже если вы близко не знакомы с маркетингом.

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Как увеличить продажи с помощью быстрой сегментации клиентов. Даже если вы не маркетолог, а обычный ИП
Kampus Production/pexels

О чем узнаете на бесплатном вебинаре

17 октября в 16:00 по МСК эксперт расскажет о вещах, которые надо понимать, чтобы увеличить продажи. Вы узнаете:

  • какой путь проходит клиент, чтобы приобрести продукт;
  • с какими проблемами сталкивается клиент;
  • какие чувства испытывает клиент, когда собирается купить продукт;
  • чего клиенту не хватает для того, чтобы принять решение.
Записи бесплатного мастер-класса не будет.

Алексей Добусин — супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур и маркетолог с опытом работы более 12 лет. Он научит вас:

  1. Собирать информацию о клиенте.
  2. Строить, рисовать и использовать CJM (карту путешествий клиента).
  3. Работать с сегментацией клиентов.

Бонусом получите шаблон CJM.

Запишитесь на мастер-класс, нажмите сюда: записаться бесплатно

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