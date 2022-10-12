Как увеличить продажи с помощью быстрой сегментации клиентов. Даже если вы не маркетолог, а обычный ИП

О чем узнаете на бесплатном вебинаре
17 октября в 16:00 по МСК эксперт расскажет о вещах, которые надо понимать, чтобы увеличить продажи. Вы узнаете:
- какой путь проходит клиент, чтобы приобрести продукт;
- с какими проблемами сталкивается клиент;
- какие чувства испытывает клиент, когда собирается купить продукт;
- чего клиенту не хватает для того, чтобы принять решение.
Алексей Добусин — супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур и маркетолог с опытом работы более 12 лет. Он научит вас:
- Собирать информацию о клиенте.
- Строить, рисовать и использовать CJM (карту путешествий клиента).
- Работать с сегментацией клиентов.
Бонусом получите шаблон CJM.
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