Как увеличить продажи с помощью быстрой сегментации клиентов. Даже если вы не маркетолог, а обычный ИП

О чем узнаете на бесплатном вебинаре

17 октября в 16:00 по МСК эксперт расскажет о вещах, которые надо понимать, чтобы увеличить продажи. Вы узнаете:

какой путь проходит клиент, чтобы приобрести продукт;

с какими проблемами сталкивается клиент;

какие чувства испытывает клиент, когда собирается купить продукт;

чего клиенту не хватает для того, чтобы принять решение.

Записи бесплатного мастер-класса не будет.

Алексей Добусин — супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур и маркетолог с опытом работы более 12 лет. Он научит вас:

Собирать информацию о клиенте. Строить, рисовать и использовать CJM (карту путешествий клиента). Работать с сегментацией клиентов.

Бонусом получите шаблон CJM.

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