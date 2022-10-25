Что делать, если достало сдавать постоянные отчеты

Отчеты, налоги, проверки ФНС — хочу вырваться из этого вечного бухгалтерского круга
Впереди годовая отчетность, уже придется применять новые ФСБУ, и этот ненавистный, самый сложный — «Аренда». Потом опять ежеквартальные отчеты. Накосячите — получите порцию негатива от начальства, или того хуже — оштрафуют.
А если компанию заподозрят в черных схемах оптимизации, дело может дойти до уголовки — оно вам надо?
Если вы задумывались бросить все это и заниматься другим видом деятельности, у «Клерка» хорошие новости — мы знаем как помочь.
И чем мне заниматься?
«Клерк» запустил курс полноценной профпереподготовки. Расскажем, что вас на нем ждет.
Два месяца вы будете с нуля учиться новой профессии — маркетолог. Если коротко, то это человек, который продвигает компанию и рекламирует ее продукты.
Вам будет проще влиться — у маркетолога есть схожие моменты с бухгалтером. Они оба занимаются аналитикой и работают с цифрами. Только в случае с маркетингом, вы будете приносить деньги бизнесу.
Маркетологи с дипломами, которые мы как раз выдаем, нужны каждой компании — сертифицированных спецов не хватает.
Пройдете 10 модулей по теме маркетинга, встретитесь вживую с преподавателем. Курс соответствует профстандарту «Специалист по маркетингу». В конце получите красный диплом на 256 ак. часов — внесем в ФИС ФРДО. И бесплатный доступ «Клерк.Премиум» на три месяца.