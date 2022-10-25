Маркетинг

Что делать, если достало сдавать постоянные отчеты

Бухгалтеры рано или поздно устают от бюрократической волокиты. «Клерк» дает инструкцию, как больше не сдавать отчеты.

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Что делать, если достало сдавать постоянные отчеты

Отчеты, налоги, проверки ФНС — хочу вырваться из этого вечного бухгалтерского круга

Впереди годовая отчетность, уже придется применять новые ФСБУ, и этот ненавистный, самый сложный — «Аренда». Потом опять ежеквартальные отчеты. Накосячите — получите порцию негатива от начальства, или того хуже — оштрафуют.

А если компанию заподозрят в черных схемах оптимизации, дело может дойти до уголовки — оно вам надо?

Если вы задумывались бросить все это и заниматься другим видом деятельности, у «Клерка» хорошие новости — мы знаем как помочь.

И чем мне заниматься?

«Клерк» запустил курс полноценной профпереподготовки. Расскажем, что вас на нем ждет.

Два месяца вы будете с нуля учиться новой профессии — маркетолог. Если коротко, то это человек, который продвигает компанию и рекламирует ее продукты. 

Вам будет проще влиться — у маркетолога есть схожие моменты с бухгалтером. Они оба занимаются аналитикой и работают с цифрами. Только в случае с маркетингом, вы будете приносить деньги бизнесу.

Маркетологи с дипломами, которые мы как раз выдаем, нужны каждой компании — сертифицированных спецов не хватает. 

Пройдете 10 модулей по теме маркетинга, встретитесь вживую с преподавателем. Курс соответствует профстандарту «Специалист по маркетингу». В конце получите красный диплом на 256 ак. часов — внесем в ФИС ФРДО. И бесплатный доступ «Клерк.Премиум» на три месяца.

Клерк
Клерк
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