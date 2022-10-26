Изменения в детских пособиях с 2023 года, о которых вы должны знать

Насколько повысят детское пособие в 2023 году

С первого февраля нас ждут вот такие цифры:

пособие на рождение ребенка — 23 011₽;

минимальное пособие по уходу за ребенком — 8 629₽;

максимальное пособие по уходу за ребенком — 33 281₽.

Для тех, кто работает, размер пособия — 40% среднего заработка за последние два года, но не меньше минимального и не больше максимального пособия по уходу за ребенком.

Универсальное пособие: что заменит и какой размер

С 2023 года на детей до 17 лет будут платить универсальное пособие.

Оно заменит пособия:

для беременных;

по уходу за ребенком до 1,5 лет;

на ребенка до 3 лет;

на ребенка с 3 до 7 лет;

на ребенка с 8 до 17 лет.

Универсальное пособие будут платить за всех детей вне зависимости от очередности рождения, то есть, и за первого, и за второго, и за третьего и. т. д.

Универсальное пособие будут платить, если доход семьиниже 1 регионального прожиточного минимума на человека.

Размер пособия — 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

Как это работает: назначают 50%, считают доход с учетом пособия. Если он ниже прожиточного минимума — платят 75%. Если даже с пособием доход все еще ниже ПМ, то назначают пособие в 100%.

Учитывается имущество, доходы от вкладов. Платить пособие будут только тем, у кого есть доход, но маленький. Тем, кто не работает без уважительной причины, пособие не дадут.

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