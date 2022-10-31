Как правильно заполнять раздел 1 по форме 6-НДФЛ

Что отражаем и заполняем в разделе

В раздел 1 идут сведения об удержанном и возвращенном налоге за последние три месяца отчетного периода.

Если вы выплачивали доходы по разным ставкам — 13% и 15%, то заполняйте раздел 1 для каждой из них, ибо разные КБК.

Раздел 1 — поля :

010 — КБК бюджетной организации.

020 — общая сумма налога за последние три отчетных месяца.

021 — дата, не позднее которой должен быть перечислен удержанный налог. Как правило, это рабочий день, следующий за днем выплаты дохода.

022 — общая сумма удержанного налога, срок перечисления которого приходится на дату в поле 021.

030 — общая сумма налога, которую налоговый агент вернул физлицам за последние три отчетных месяца.

031 — дата возврата налога.

032 — сумма налога, возвращенного в дату в поле 031.

Сумма значений всех полей 032 должна соответствовать полю 030.

Как заполнять остальные разделы формы 6-НДФЛ и другие отчеты

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