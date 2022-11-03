Бухгалтерский аутсорсинг

Основы бухгалтерского аутсорсинга: плюсы, минусы, с чего начать

Где искать клиентов, какие предлагать услуги, какие минусы и риски вас ждут — обо всем поговорим в этой статье.

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Основы бухгалтерского аутсорсинга: плюсы, минусы, с чего начать

Плюсы и минусы бухаутсорса

Если бы бухаутсорсинг состоял из одних плюсов, в него давно бы уже ринулись все. Офисы бы остались пустыми, все сидели дома, пили чай и работали по своему графику. 

Из основных плюсов:

  • только вы влияете на свой доход;
  • ваш клиент — ваш выбор, никто не может заставить вас работать с тем, кем не нравится;
  • удобный график работы — выбираете сами;
  • можете вырасти от мелкого бухгалтера на аутсорсе до руководителя собственной фирмы.

Со стороны кажется, что вот она — мечта и идиллия. Но несмотря на всю радужность работы на себя, есть минусы:

  • вы вынуждены сами себя обеспечивать работой, нет клиентов — нет денег;
  • ИП или НПД вместо ТК;
  • никаких больничных и отпусков;
  • минимальная пенсия;
  • ответственность за работников (если вы нацелились на собственную фирму).

С чего начать: поиск клиентов, совмещение, рабочее место

Не обязательно сразу громко хлопать дверью и вальяжно уходить из офиса с любимой кружкой. Можно прощупать почву.

Вы можете брать клиентов на вечер или в выходной день, и работать в прежней компании.

Если у вас много свободного времени во время работы (попить чай, поболтать, сходить пару раз на обед), то можете совмещать аутсорс прямо во время работы. 

В случае, когда вы точно уходите и уверены в своих силах, первый вопрос: где искать клиентов?

Тут есть минимум пять вариантов:

а) сарафанное радио;

б) социальные сети;

в) площадки объявлений;

г) HeadHunter;

д) коллаборация с банками.

Выбор зависит от вашего желания — где вы хотите и где лучше получается, там и ищите. Лучше, конечно, идти по всем каналам, чтобы клиентов было как можно больше.

Что выбрать: ИП или самозанятость

У каждого из вариантов есть свои особенности и ограничения. О них и других нюансах бухгалтерского аутсорсинга рассказывают эксперты в коллекции «Клерка» по бухаутсорсу.

Мы включили в коллекцию 5 онлайн-курсов, 15 вебинаров — их проводят эксперты по бухаутсорсингу, которые уже больше пяти лет работают на себя. 

Вы научитесь:

  • видеть риски в работе и обходить их стороной;
  • составлять прайс-лист на услуги, чтобы быстро выйти в стабильный доход;
  • искать клиентов на всех площадках и нарабатывать базу;
  • выстраивать систему общения и работы с клиентами.

За каждый курс и вебинар даем сертификаты. Бухаутсорсинг легче, чем вы думаете — попробуйте. Помогут в этом эксперты «Клерка».

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