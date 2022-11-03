Основы бухгалтерского аутсорсинга: плюсы, минусы, с чего начать

Плюсы и минусы бухаутсорса
Если бы бухаутсорсинг состоял из одних плюсов, в него давно бы уже ринулись все. Офисы бы остались пустыми, все сидели дома, пили чай и работали по своему графику.
Из основных плюсов:
- только вы влияете на свой доход;
- ваш клиент — ваш выбор, никто не может заставить вас работать с тем, кем не нравится;
- удобный график работы — выбираете сами;
- можете вырасти от мелкого бухгалтера на аутсорсе до руководителя собственной фирмы.
Со стороны кажется, что вот она — мечта и идиллия. Но несмотря на всю радужность работы на себя, есть минусы:
- вы вынуждены сами себя обеспечивать работой, нет клиентов — нет денег;
- ИП или НПД вместо ТК;
- никаких больничных и отпусков;
- минимальная пенсия;
- ответственность за работников (если вы нацелились на собственную фирму).
С чего начать: поиск клиентов, совмещение, рабочее место
Не обязательно сразу громко хлопать дверью и вальяжно уходить из офиса с любимой кружкой. Можно прощупать почву.
Вы можете брать клиентов на вечер или в выходной день, и работать в прежней компании.
Если у вас много свободного времени во время работы (попить чай, поболтать, сходить пару раз на обед), то можете совмещать аутсорс прямо во время работы.
В случае, когда вы точно уходите и уверены в своих силах, первый вопрос: где искать клиентов?
Тут есть минимум пять вариантов:
а) сарафанное радио;
б) социальные сети;
в) площадки объявлений;
г) HeadHunter;
д) коллаборация с банками.
Выбор зависит от вашего желания — где вы хотите и где лучше получается, там и ищите. Лучше, конечно, идти по всем каналам, чтобы клиентов было как можно больше.
Что выбрать: ИП или самозанятость
У каждого из вариантов есть свои особенности и ограничения. О них и других нюансах бухгалтерского аутсорсинга рассказывают эксперты в коллекции «Клерка» по бухаутсорсу.
Мы включили в коллекцию 5 онлайн-курсов, 15 вебинаров — их проводят эксперты по бухаутсорсингу, которые уже больше пяти лет работают на себя.
Вы научитесь:
- видеть риски в работе и обходить их стороной;
- составлять прайс-лист на услуги, чтобы быстро выйти в стабильный доход;
- искать клиентов на всех площадках и нарабатывать базу;
- выстраивать систему общения и работы с клиентами.
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