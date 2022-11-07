Оптимизация налогообложения

Оптимизируем налоги правильно: что говорит НК, какие рискованные схемы лучше не использовать

Поговорим о статье 54.1 НК. О том, какие схемы лучше не применять, чтоб не попасть под око ФНС и спать спокойно.

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Оптимизируем налоги правильно: что говорит НК, какие рискованные схемы лучше не использовать

Что гласит Налоговый Кодекс

Статья 54.1 НК перечисляет три условия для законной оптимизации налогов:

  1. Достоверность первичной документации и отчетности. Вы не должны искажать реальный смысл хозяйственных операций.
  2. Деловая цель сделки. Цель сэкономить на налогах не годится — попадете на штрафы. Деловая цель должна быть не связана с налоговой оптимизацией. Например, выгоды управления, снижение затрат, захват новых рынков.
  3. Реальное исполнение сделки контрагентом. Чтобы получить налоговый вычет, именно контрагент должен выполнить условия договора.

Если компания нарушила условия, и об этом узнала ФНС — назначат ВНП (выездную налоговую проверку) или камеральную. Виноватым сделают недобросовестного контрагента, бухгалтера, либо директора, который не гнушался незаконными налоговыми схемами.

Пара схем, которые точно не доведут вас до добра

Первая — вы не отражаете доходы. И сильно рискуете нарваться на налоговиков. ФНС вправе определить размер получаемого дохода через банки, других налогоплательщиков, допрос свидетелей. 

За примером даже далеко ходить не надо — самый громкий случай был с сетью ресторанов «Корчма Тарас Бульба» в 2017 году. Налоговики по итогам проверки доначислили 1,2 миллиарда рублей. Собственнику дали 2 года тюрьмы.

Специальные сотрудники (ночные кассиры) стирали из памяти ККТ крупные продажи, некоторые чеки занижали на сумму до 50 % через карты лояльности сотрудников. Наличка не отражалась частично или полностью в ККТ. С клиентами рассчитывались наличкой. 

Вторая — уступка долга с дисконтом аффилированному лицу. Схема опасна тем, что налоговики могут увидеть взаимозависимость, согласованность, по которой компания незаконно экономит на налогах:

  • одни и те же лица в участвуют в управлении/капитале;
  • учредители и должностные лица — родственники;
  • согласованные действия;
  • цены отклоняются от среднерыночных цифр;
  • отсутствует деловая цель.

Как экономить на налогах легально и без рисков

Есть у нас одна уникальная схема, которая поможет вам законно сэкономить на налогах. Только никому не рассказывайте — это наш с вами секрет.

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