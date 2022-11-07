Оптимизируем налоги правильно: что говорит НК, какие рискованные схемы лучше не использовать

Что гласит Налоговый Кодекс
Статья 54.1 НК перечисляет три условия для законной оптимизации налогов:
- Достоверность первичной документации и отчетности. Вы не должны искажать реальный смысл хозяйственных операций.
- Деловая цель сделки. Цель сэкономить на налогах не годится — попадете на штрафы. Деловая цель должна быть не связана с налоговой оптимизацией. Например, выгоды управления, снижение затрат, захват новых рынков.
- Реальное исполнение сделки контрагентом. Чтобы получить налоговый вычет, именно контрагент должен выполнить условия договора.
Если компания нарушила условия, и об этом узнала ФНС — назначат ВНП (выездную налоговую проверку) или камеральную. Виноватым сделают недобросовестного контрагента, бухгалтера, либо директора, который не гнушался незаконными налоговыми схемами.
Пара схем, которые точно не доведут вас до добра
Первая — вы не отражаете доходы. И сильно рискуете нарваться на налоговиков. ФНС вправе определить размер получаемого дохода через банки, других налогоплательщиков, допрос свидетелей.
За примером даже далеко ходить не надо — самый громкий случай был с сетью ресторанов «Корчма Тарас Бульба» в 2017 году. Налоговики по итогам проверки доначислили 1,2 миллиарда рублей. Собственнику дали 2 года тюрьмы.
Специальные сотрудники (ночные кассиры) стирали из памяти ККТ крупные продажи, некоторые чеки занижали на сумму до 50 % через карты лояльности сотрудников. Наличка не отражалась частично или полностью в ККТ. С клиентами рассчитывались наличкой.
Вторая — уступка долга с дисконтом аффилированному лицу. Схема опасна тем, что налоговики могут увидеть взаимозависимость, согласованность, по которой компания незаконно экономит на налогах:
- одни и те же лица в участвуют в управлении/капитале;
- учредители и должностные лица — родственники;
- согласованные действия;
- цены отклоняются от среднерыночных цифр;
- отсутствует деловая цель.
Как экономить на налогах легально и без рисков
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