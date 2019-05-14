Уголовное дело главы сети «Корчма Тарас Бульба» рассмотрят в особом порядке

Басманный суд Москвы рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, обвиняемого в неуплате налогов на сумму свыше 650 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Белойвана, заявленное на прошлом судебном заседании. Прокурор против удовлетворения ходатайства не возражала. Между тем представитель гражданского истца в лице ФНС России просил суд отказать Белойвану в особом порядке судопроизводства, в связи с отсутствием сведений о погашении им причиненного ущерба.

Белойван обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «б» частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», не отразил в налоговых декларациях реальные суммы доходов и занизил налоговую базу.

Из материалов дела следует, что обвиняемым были привлечены так называемые «ночные кассиры», которые в ночное время посредством применения специального программного обеспечения осуществляли удаление из памяти кассовых аппаратов наиболее дорогостоящих заказов за день. После этого они фиксировали в памяти системы заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

В Следственном комитете РФ уточнили, что таким образом Белойван сокрыл более 650 миллионов рублей налогов. Во время проведения следственных действий глава сети ресторанов признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях.