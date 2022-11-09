3-НДФЛ с 2023 года: к чему готовиться бухгалтеру

Что убрали, добавили, исправили

Из бланка исключили поля, чтобы вносить ФИО, КБК, ОКТМО и наименование банка.

Приложение к разделу 1 переименовали — теперь оно «Заявление о распоряжении путем возврата..».

Зачет переплаты по НДФЛ в счет платежей по другим налогам больше не нужен. Потому что механизм ЕНС предусматривает общее сальдо, без деления по видам налогов.

В раздел 2 добавили новую строку — 2.10. Она нужна, чтобы отражать суммы вычета НДФЛ, который физлицо получило в упрощенном порядке.

В приложении 2 ввели дополнительный код освобождения НДФЛ — 4. Указывайте его, когда в отношении доходов применяется амнистия капиталов.

В приложении 4 вам больше не надо выделять в отдельную строку необлагаемые суммы помощи и подарков, которые получили ветераны, инвалиды ВОВ и труженики тыла.

Как успевать следить за всеми изменениями в других декларациях

Мы разобрали, что новенького только в 3-НДФЛ, а ведь в новом году традиционно вносят изменения и в другие декларации, формы.

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