Маркировка, пенсии и много нового про Единый налоговый платеж. БухСтрим

Важный вебинар про все изменения в страховых взносах прямо у нас на Клерке! Записывайтесь. Просто открывайте ссылку, по ней будет мермероприятие 22 ноября с названием «Социальный фонд России. Изменения с 1 января 2023 года». Заходите и нажимайте «Записаться», мы в ответном письме пришлем вам ссылку на эфир.

📌 Начнем с обзора законов, которые влияют на вашу работу и которые вступают в силу в ноябре.

Итак, с 1 ноября:

🔹стартует новый этап внедрения системы маркировки упакованной воды. Теперь все торгующие ей юрлица обязаны передавать сведения об обороте товара через систему электронного документооборота. Хотя еще не все ее установили;

🔹надбавки к пенсии. Для тех, кто отметил свое 80-летие в октябре вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Власти проведут беззаявительный перерасчет доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности;

🔹неквалифицированных инвесторов ограничат. Российские брокеры не смогут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если доля таких бумаг в портфеле превысит 10%.

С 12 ноября: крупные госкомпании смогут реализовывать программы по развитию подрядчиков из субъектов МСП. В эти программы могут войти мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической и информационной помощи.

С 23 ноября банки будут проверять право мобилизованных на кредитные каникулы через ФНС. ФНС будет получать информацию от Минобороны.

📌В следующем году кардинально поменяется система уплаты налогов, а вместе с ней и правила заполнения платежных поручений.

Чтобы сделать единый налоговый платеж, не надо будет указывать КПП организации и ее название. Достаточно ИНН.

В платежках на уплату единого налогового платежа в общем случае будут такие данные:

ИНН компании или ИП;

КПП = 0;

Плательщик = 0;

КБК (поле 104) = КБК ЕНП;

ОКТМО (поле 105) = 0;

Поля 106 – 109 = 0;

Статус плательщика = 34.

Кроме того, отменяют привычные бухгалтерам статусы:

01 – налогоплательщик-юрлицо;

02 – налоговый агент;

13 – налогоплательщик физлицо-ИП.

И вводят новые статусы:

32 – физлицо (не ИП) по платежам в ИФНС (кроме ЕНП);

33 –налогоплательщик-юрлицо или ИП, представивший в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов в виде распоряжения на перевод денег в бюджет;

34 – налогоплательщик-юрлицо, ИП или физлицо при перечислении ЕНП;

35 – таможенный орган (в рамках бесспорного взыскания).

📌 В 2023 году нас ждет объединение внебюджетных фондов: ПФР и ФСС. Из-за этого подтверждать код ОКВЭД для тарифа взносов в ФСС за травматизм надо будет по новым правилам на новом бланке. Для подтверждения вида деятельности, на основании которого компании присваивают тариф взносов на НС и ПЗ, надо будет заполнять заявление по новой форме. Правила тоже перепишут.

В основном речь идет о самостоятельных классификационных единицах, то есть подразделениях компании, которые ведут иную деятельность. Сейчас по ним отражают информацию в форме 4-ФСС, а будут – в ЕФС-1. Это отразят в порядке подтверждения вида деятельности.

Форма заявления на подтверждение деятельности изменится незначительно. Поправки связаны с изменением названия фонда. Вместо ФСС будет указан Социальный фонд.

Дальше. Изменили электронный формат СЗВ-ТД. Поправки приняты постановлением правления ПФР № 217п. В нем же – новые коды для приостановки и возобновления трудового договора.

У нас на Клерке есть инструмент по подбору кода должности для СЗВ-ТД из ОКЗ. Сервис поможет найти профессии, ориентируясь не только на похожие названия, но и даже если прямо такой должности в Общероссийском классификаторе занятий нет. Инструмент бесплатный, пользуйтесь.

Про персонифицированную отчетность есть еще новость. Для формы СЗВ-СТАЖ ввели код «ВОЕНСЛ».

📌 Теперь про график выходных на 2023 год. В 2023 году будут такие дни отдыха:

с 31 декабря 2022 по 8 января 2023;

с 23 февраля по 26 февраля;

8 марта;

с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 4 по 6 ноября.

Бухгалтеры-педанты и тут нашли к чему придраться. Коллеги недоумевают, почему праздничный день 7 января, совпавший с выходным, не перенесли. То есть этот выходной день как бы сгорает. Это будет и праздник, и выходной одновременно.

Дело в том, что такая норма заложена в статье 112 ТК РФ. Для переноса январских праздничных дней установлено особое правило. Переносятся не все дни, совпадающие с выходными, а только два дня. Если с выходными совпали 3, то все равно переносится только два.

📌Что еще обсуждали бухгалтеры:

много говорили про перевыпуск электронной подписи . Бухгалтер просит совета: сколько времени занимает перевыпуск КЭП от ИФНС. Коллеги пишут, что сейчас в налоговой проходит все достаточно оперативно. Проблема в том, что за подписями сейчас много кто пойдет. С Нового года они у многих, что называется, превратятся в тыкву. Но бухгалтеры говорят, что весь процесс сейчас занимает плюс минус 30 минут.

если бывший главбух рисовала прибыль, что делать-то теперь с 1С? Советы дают разные, вплоть до восстановления учета. ? тут бухгалтер просит совета

вопрос с охраной труда. Если численность работников меньше 50 человек, обязанности специалиста по охране труда может выполнять руководитель или любой уполномоченный сотрудник. Можно нанять на аутсорс стороннюю компанию или ИП, которые оказывают подобные услуги, напоминает Роструд.

С охраной труда будьте внимательны: работодателя оштрафуют, если в компании нет специалиста по охране труда. Штраф будет по части 1 статьи 5.27.1 КоАП. Компания получит предупреждение или штраф на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, а ее руководитель – на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Кстати, про штрафы. Бухгалтеры думают, нормально ли это, что коллега доложила директору о штрафе и нормально ли скрывать штраф от директора? В этой ситуации кто-то считает, что надо честно признаться директору в своем косяке и объявить, что штраф оплачен.

Эти вопросы обсуждают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера». Это наша группа в Телеграме. Подписывайтесь, если еще не там.

📌Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса:

АО и ООО смогут избежать ликвидации, если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала;

в случае реорганизации ПАО определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца;

арендодатели смогут взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади.

Эти правила будут действовать весь следующий год.

📌 Наконец, в 2023 году вырастет лимит доходов по УСН за счет ежегодной индексации. Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2023 год.

По УСН лимит в 2023 году составит:

188,55 млн рублей – для стандартных ставок УСН;

251,4 млн рублей – для повышенных ставок УСН (200 млн х 1,257);

141,41 млн рублей – для перехода на УСН (112,5 млн х 1,257).

📌Последняя новость не будет отличаться позитивом. Ибо работа у нас такая 🤷‍♀️ Появится реестр работодателей с черной зарплатой. Такую норму включат в проект нового закона о занятости, который подготовил Минтруд.