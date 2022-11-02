📅 Бухгалтеры думали, что им недодали один выходной. Но все законно

Вот что пишет инициатор обсуждения:

– Объясните, если праздничные выпадают на выходные, они переносятся. Но почему в 2023 году будут переноситься только 1 и 8? А Рождество, 7 января, ведь тоже совпал с выходным.

В 2023 году будет такой перенос выходных:

с 1 января 2023 на 24 февраля 2023;

с 8 января 2023 года на 8 мая 2023.

А 7 января, суббота, не переносится. То есть этот выходной день как бы сгорает. Это будет и праздник, и выходной одновременно. Объясняем, почему так происходит.

Дело в том, что такая норма заложена в статье 112 ТК РФ.

Для переноса январских праздничных дней установлено особое правило. Переносятся не все дни, совпадающие с выходными, а только два дня.

Если с выходными совпали 3, то все равно переносится только два.

Такая история в 2023 году произойдет с праздничным днем 7 января. Аналогичная ситуация была в 2022 году с 8 января.

В 2023 году будут такие дни отдыха: