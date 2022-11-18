Психология для бухгалтера

Клиент психологически изводит бухгалтера на аутсорсе: как быть

Если вашу работу пытаются обесценить, заказчик вечно недоволен, орет и срывает сроки — это не здоровые деловые отношения. Держите советы, что делать в таком случае.

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Клиент психологически изводит бухгалтера на аутсорсе: как быть

Совет 1. Регламентируйте рабочие отношения

Составьте список правил, который будет действовать только для вас и заказчика. Вы можете перечислить те условия, которые вам нужны для плодотворной работы:

  • не вызывать на работу в ночное время;
  • не переходить за рамки рабочих вопросов;
  • вести себя уважительно и вежливо.

Может показаться странным, но правильное позиционирование бухгалтера в отношениях с заказчиком решает 60% проблем. 

Совет 2. Не позволяйте скидывать на себя лишние обязанности

Вот вы ведете бухгалтерскую первичку и заказчик предлагает вам взвалить на себя, например, управленческий учет. Взвесьте, есть ли у вас нужные навыки, силы и время.

Иногда получается так, что бухгалтер взваливает на себя больше, а заказчик считает это в порядке вещей. Когда вы не успеваете выполнить работу в срок — клиент нервничает, срывается.

Совет 3. Определитесь, нужно ли вам такое сотрудничество

Вы можете терпеть все крики, обесценивание, поздние звонки от клиента, но подумайте — сколько вы так продержитесь.

Точно ли это то сотрудничество, которое вам нужно, готовы ли вы дальше это терпеть или пора расставаться.

Иногда лучше расстаться с клиентом и пойти искать другого. Того, кто будет ценить вашу работу и вас как крутого бухгалтера.

Мы не говорим о том, чтобы бросать работу от любой переработки на 10-20 минут — авралы случаются, это нормально. Главное, чтобы это не стало постоянным в вашем сотрудничестве.

Совет 4. Получите от клиента качественную обратную связь

Это поможет определить, почему заказчик вас обесценивает. Спросите, нравится ли ему сотрудничество. Что его раздражает, что хотел бы улучшить в вашей совместной работе. 

Спрашивайте о результатах своей работы и выстраивайте правильную коммуникацию. Если понимаете, что с клиентом можно договориться — не молчите. 

Совет 5. Посмотрите онлайн-уроки из коллекции «Клерка» по бухаутсорсингу

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