Как ювелирному бизнесу выжить без УСН в 2023 году и при чем тут бухгалтеры

Уравнивание для одних — самоубийство для других
Про самоубийство, конечно же, фигурально. С 1 января 2023 года ювелирам запретили применять УСН — чиновники объяснили это тем, что между ИП на упрощенке и ОСН создаются неравные условия. Мол, одни платят налог на добавленную стоимость, другие — нет.
Некоторые ИП готовятся к худшему — переход на ОСН для них будет настолько тяжелым, что возможно придется закрывать бизнес.
Теперь под УСН попадет только ремонт ювелирных изделий. Это коды ОКВЭД:
- 32.12.5 – производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- 32.12.6 – изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения.
Остальным, кто занимается ювелирным бизнесом, придется платить:
- Налог на прибыль — 20%.
- НДС — 20%.
- Налог на недвижимость, землю и транспорт — до 2,2%.
Что делать предпринимателям и бухгалтерам
На ОСН гораздо труднее вести налоговый учет.
Если вы до этого никогда не вели учет с подобными компаниями, стоит обучиться и узнать все нюансы. ИП лучше изучить ОСН и быть готовым ко всему.
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