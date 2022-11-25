Почему начало 2023 г. будет особенно непростым для бухгалтеров. Бухстрим

«Клерк» опросил десятки экспертов, чтобы выяснить, что бухгалтерам предстоит стоически перенести в следующем году. Они, не сговариваясь, голосовали за один вариант. Самым неприятным изменением будет единый налоговый платеж и все, что с ним связано. В помощь бухгалтеру «Клерк» запустил мини-курсы – рассказы обо всех новшествах ЕНП понятным языком. Еще больше подробностей – в подписке «Клерк.Премиум».

Начнем с последних новостей про ЕНП.

❗️ Система ЕНП затронула не все налоги: например, не изменится НДФЛ с выплат иностранцам, которые работают по патенту, и госпошлина, по которой нет исполнительного документа из суда. Эти документы придется оформлять по старым правилам.

Страховать сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний также придется отдельной платежкой и перечислять платеж до 15 числа.

❗️ У ЕНП есть и плюсы.

Самые важные даты для бухгалтеров фиксированы: 25 числа необходимо сдать отчетность, 28 числа – пополнить единый налоговый счет.

В уведомлении об исчисленных суммах налогов осталось всего пять показателей вместо 15.

Пополнить ЕНС может любое физлицо, при этом важно указать только ИНН организации и сумму платежа.

В личном кабинете будет видно, как ФНС распределила средства с единого налогового счета.

До 28 числа каждого месяца вы можете вернуть ранее зачисленные на ЕНС средства.

При этом всем:

о тчетности станет больше:

тчетности станет больше: бизнес не сможет распоряжаться деньгами на счете – ФНС будет сама распределять их;

за ФНС нужно будет все перепроверять.

❗️ По платежкам при ЕНП будет революция. Вообще по новым правилам, чтобы налоговики знали, что конкретно вы перечисляете, надо направлять им уведомления. Но вместо уведомления может быть и платежка. То есть, платить налоги можно будет практически по старым правилам. Эта норма будет работать только в 2023 году.

И да: использовать платежки вместо уведомлений можно при одном условии – ранее вы никогда не сдавали уведомления. Как только вы отправите уведомление в ИФНС, ваше право применять платежки аннулируется.

❗️ Из прочих важных новостей.

Стало известно, как отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь. В отчете за 2022 год ее не будет.

Важно: если зарплата за декабрь 2022 года будет выплачена в январе 2023 года, это будет считаться доходом января 2023. А значит, к такой выплате применяют новые правила – НДФЛ надо платить не на следующий день после выплаты, а до 28 января. Но так как 28.01.23 – выходной день, перечислить НДФЛ надо 30 января 2023 года. Доход и НДФЛ с него надо отразить в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

Роструд рассказал, что делать, если сотрудник отказывается подписывать трудовой договор и хочет работать неофициально.

Отказ подписывать трудовой договор и другие документы, связанные с работой, надо зафиксировать актом.

В ФНС объявили, какую отрасль будут обелять в 2023 году. Транспортникам предложили создать комитет и скоринг-систему рынка. В зависимости от налоговой дисциплины компании окрасят в зеленый, желтый и красный цвета.

❗️ Новости по объединению ПФР и ФСС.

На титульном листе формы ЕФС-1 первое время надо будет указывать регномер от ПФР. Так сказал Минтруд.

Бухгалтерам многое не нравится в новой отчетности ЕФС-1. Одно из предложений – разделить форму хотя бы на 2 части, чтобы кадровики и бухгалтеры могли спокойно заполнять отчет только по своей части. А еще описать, как сдавать отчеты за 2022 год в 2023 году.

ПФР пояснил, что сдавать надо по старым правилам. Форма ЕФС-1 применяется только к периодам с 01.01.2023. За 2022 год надо отчитываться по тем формам, которые действуют сейчас. Также ПФР разъяснил, что в графе «Причина увольнения» (аналог формы СЗВ-ТД) необходимо указывать код и основание из классификатора.

Кстати, отчитываться за взносы на травматизм за 2022 год надо по старой форме 4-ФСС. А 2023 года отчитываться за взносы на производственный травматизм надо будет уже по форме ЕФС-1.

Бланк пока официально не утвержден. Есть только проект как самой формы, так и электронного формата. Раздел 2 формы ЕФС-1 будет идентичен нынешнему отчету 4-ФСС.