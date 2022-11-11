🔥 Стало известно, как отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь. В отчете за 2022 год ее не будет

Но так как 28.01.23 – выходной день, перечислить НДФЛ надо 30 января 2023 года.

Разъяснения дала ФНС в письме от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

Напомним, с 1 января 2023 года перечислять исчисленный и удержанный НДФЛ за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца надо не позднее 28-го числа текущего месяца. Мы сделали таблицу со сроками уплаты на 2023 год. Смотрите ее здесь. Мы сделали таблицу со сроками уплаты на 2023 год. Смотрите ее

Отражать зарплату за декабрь, выплаченную в начале января, надо в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (по новой форме). В справку сотруднику это тоже войдет в 2023 год (срок сдачи – до 26.02.2024).

В форме 6-НДФЛ за 2022 год этих данных не будет.

ФНС приводит пример.

10.01.2023 сотруднику выплатили зарплату за декабрь и отпускные января.

Дата получения этих доходов – 10.01.2023.

Срок перечисления налога – 30.01.2023

Доход и НДФЛ с него надо отразить в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.