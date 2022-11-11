🔥 Стало известно, как отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь. В отчете за 2022 год ее не будет

Но так как 28.01.23 – выходной день, перечислить НДФЛ надо 30 января 2023 года.
Разъяснения дала ФНС в письме от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.
Напомним, с 1 января 2023 года перечислять исчисленный и удержанный НДФЛ за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца надо не позднее 28-го числа текущего месяца.Мы сделали таблицу со сроками уплаты на 2023 год. Смотрите ее здесь.
Отражать зарплату за декабрь, выплаченную в начале января, надо в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (по новой форме). В справку сотруднику это тоже войдет в 2023 год (срок сдачи – до 26.02.2024).
В форме 6-НДФЛ за 2022 год этих данных не будет.
ФНС приводит пример.
10.01.2023 сотруднику выплатили зарплату за декабрь и отпускные января.
- Дата получения этих доходов – 10.01.2023.
- Срок перечисления налога – 30.01.2023
Доход и НДФЛ с него надо отразить в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.