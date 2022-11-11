НДФЛ

🔥 Стало известно, как отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь. В отчете за 2022 год ее не будет

Если зарплата за декабрь 2022 года будет выплачена в январе 2023 года, это будет считаться доходом января 2023. А значит, к такой выплате применяют новые правила – НДФЛ надо платить не на следующий день после выплаты, а до 28 января.

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Но так как 28.01.23 – выходной день, перечислить НДФЛ надо 30 января 2023 года.

Разъяснения дала ФНС в письме от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

Напомним, с 1 января 2023 года перечислять исчисленный и удержанный НДФЛ за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца надо не позднее 28-го числа текущего месяца.

Мы сделали таблицу со сроками уплаты на 2023 год. Смотрите ее здесь.

Отражать зарплату за декабрь, выплаченную в начале января, надо в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (по новой форме). В справку сотруднику это тоже войдет в 2023 год (срок сдачи – до 26.02.2024).

В форме 6-НДФЛ за 2022 год этих данных не будет.

ФНС приводит пример.

10.01.2023 сотруднику выплатили зарплату за декабрь и отпускные января.

  • Дата получения этих доходов – 10.01.2023.
  • Срок перечисления налога – 30.01.2023

Доход и НДФЛ с него надо отразить в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

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