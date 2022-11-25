Какие условия вы должны выполнить, чтобы получить вычет по НДС

Действуйте так и вы точно не получите вычет по НДС
Рубрика «вредные советы» от Клерка:
- Искажайте факты хозяйственной жизни, нагло уменьшайте налоговую базу ради экономии.
- Забудьте про деловую цель: нет цели — нет проблем.
- Пускай договоры заключают третьи лица, которые не имеют отношения к сделкам.
- Назначьте левого человека, который будет подписывать первичку.
- Превратите сделку в нереальную. Скажите контрагенту, чтобы нарушал НК.
Конечно же, мы не всерьез. Наоборот, делайте так, чтобы не нарушать ст. 54.1 НК. Тогда при следующих двух условиях сможете принять НДС к вычету:
- основной целью сделки не являются неуплата, или возврат суммы налога;
- обязательство по сделке исполнено именно тем лицом, с которым заключен договор, или которому обязательство по исполнению сделки передано по договору или закону.
Тесты на обоснованность налоговой выгоды
Важные требования к обоснованию налоговой выгоды дали в письме ФНС от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@
При участии в сделке «технических» фирм компания-покупатель вправе учесть расходы на покупку товаров и налоговые вычеты по НДС только в той части, в какой налоги были уплачены реальным продавцом.
Как применить вычет по НДС покупателю и продавцу
Покупатель может применить вычет по НДС:
- когда перечисляет аванс за будущие поставки товаров или услуг;
- оприходует приобретенные товары, в том числе, когда ввозит их в РФ;
Продавец может применить вычет по НДС:
- когда отгружает товары, в счет поставки которых уже начисляли НДС при получении аванса;
- когда покупатель отказывается от товара или возвращает его.
Как избежать проблем с налоговой и защититься при проверках
Больше рассказываем и обучаем на курсе повышения квалификации.
Подготовили в курсе 10 модулей, где вы узнаетеоб НДС все — с нуля до сложных моментов. Мы расскажем самое важное, дадим вам много дополнительных материалов. Коротко о темах, которые изучите:
- формирование налоговой базы по НДС;
- счета-фактуры;
- льготы по НДС;
- ставки НДС и их применение;
- условия для вычета НДС;
- восстановление и декларации по НДС.
Полную программу курса смотрите здесь. Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Курс повышения квалификации проводим дистанционно: смотрите видеолекции, читаете конспекты, изучаете мастер-классы. Общаетесь с кураторами в закрытом Telegram-чате, и встречаетесь с преподавателями в онлайн-формате.
Курс поможет победить самые сложные моменты в НДС, вы сможете:
- правильно формировать налоговую базу по НДС;
- составлять счета-фактуры;
- узнать новое в ставках и льготах НДС;
- применять условия для вычета НДС;
- восстанавливать НДС;
- корректно заполнять декларацию по НДС.
Когда закончите курс повышения квалификации, выдадим официальное удостоверение, внесем в госреестр ФИС ФРДО и сертификат ИПБ России на 40 часов.