Какие условия вы должны выполнить, чтобы получить вычет по НДС

Действуйте так и вы точно не получите вычет по НДС

Рубрика «вредные советы» от Клерка:

Искажайте факты хозяйственной жизни, нагло уменьшайте налоговую базу ради экономии. Забудьте про деловую цель: нет цели — нет проблем. Пускай договоры заключают третьи лица, которые не имеют отношения к сделкам. Назначьте левого человека, который будет подписывать первичку. Превратите сделку в нереальную. Скажите контрагенту, чтобы нарушал НК.

Конечно же, мы не всерьез. Наоборот, делайте так, чтобы не нарушать ст. 54.1 НК. Тогда при следующих двух условиях сможете принять НДС к вычету:

основной целью сделки не являются неуплата, или возврат суммы налога;

обязательство по сделке исполнено именно тем лицом, с которым заключен договор, или которому обязательство по исполнению сделки передано по договору или закону.

Тесты на обоснованность налоговой выгоды

Важные требования к обоснованию налоговой выгоды дали в письме ФНС от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@

При участии в сделке «технических» фирм компания-покупатель вправе учесть расходы на покупку товаров и налоговые вычеты по НДС только в той части, в какой налоги были уплачены реальным продавцом.

Как применить вычет по НДС покупателю и продавцу

Покупатель может применить вычет по НДС:

когда перечисляет аванс за будущие поставки товаров или услуг;

оприходует приобретенные товары, в том числе, когда ввозит их в РФ;

Продавец может применить вычет по НДС:

когда отгружает товары, в счет поставки которых уже начисляли НДС при получении аванса;

когда покупатель отказывается от товара или возвращает его.

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