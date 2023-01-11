Новое в УСН в 2023 году

Последний день подачи уведомления и лимиты

Крайний срок, когда можно подать уведомление был 9 января — если опоздали, придется ждать до 2024.

Что там по лимитам:

для обычных ставок (6% – «доходы» и 15% – «доходы минус расходы») – 188,55 млн рублей (в 2022 году – 150 млн рублей);

для повышенных ставок (8% – «доходы» и 20% – «доходы минус расходы») – 251,4 млн рублей (в 2022 году – 200 млн рублей).

141,4 млн рублей за 9 месяцев для организаций, которые только собираются переходить на УСН.

Так что внимательно следите за выручкой, чтобы не потерять УСН.

Единый налоговый счет — новые сроки отчетности и уплаты налога

Дождались! Теперь компании и ИП, вместо кучи платежек будут перечислять деньги общим платежом на единый налоговый счет (ЕНС).

Если вы отправили деньги на ЕНС до подачи декларации, нужно направить в ФНС уведомление, на какой налог направить эти деньги.

В 2023 году сдаем отчеты за 2022 год до 25 марта включительно, ИП — до 25 апреля.

Срок уплаты налогов и взносов — 28 число месяца, следующего за прошедшим периодом. Срок авансов по УСН перенесут с 25 на 28 число месяца, следующего за истекшим кварталом. Срок уплаты годового УСН:

организации — 28 марта;

ИП — 28 апреля.

Что касается патентов, то там сроки не изменились — все по-старому.

Новые ограничения по УСН

Куда уж без запретов и ограничений, а то упрощенцам было бы слишком просто. Вот какими видами деятельности нельзя заниматься компаниям и ИП на упрощенке.

производство ювелирных украшений;

торговля изделиями из драгоценных металлов.

Кстати, о том, как переживет ювелирный бизнес отмену спецрежимов и что делать бухгалтерам, мы писали в этой статье.

Из остального — налоговые каникулы для ИП продлили до 2024 года, готовится проект новой декларации по УСН, которую будут применять только в следующем году.

Как работать на УСН как профи?

Узнайте все особенности и темные стороны упрощенки — изучите коллекцию «Клерка». Мы добавили:

5 онлайн-курсов от практиков;

15 вебинаров от экспертов по спецрежимам.

Помимо УСН научитесь работать с патентом, рассчитывать страховые взносы. Улучшите свои навыки и станете незаменимым сотрудником в компании.

Также узнаете о плюсах и минусах УСН, типичных ошибках, посмотрите на практический опыт других специалистов.

Заполните форму ниже — изучите коллекцию и получите нужные навыки для работы в 2023 году.