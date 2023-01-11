УСН

Новое в УСН в 2023 году

Для тех, кто пропустил или просто обратил внимание только сейчас. Рассказываем, что там по новым лимитам, правилам, срокам уплаты и что изменится.

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Новое в УСН в 2023 году

Последний день подачи уведомления и лимиты

Крайний срок, когда можно подать уведомление был 9 января — если опоздали, придется ждать до 2024.

Что там по лимитам:

  • для обычных ставок (6% – «доходы» и 15% – «доходы минус расходы») – 188,55 млн рублей (в 2022 году – 150 млн рублей);

  • для повышенных ставок (8% – «доходы» и 20% – «доходы минус расходы») – 251,4 млн рублей (в 2022 году – 200 млн рублей).

  • 141,4 млн рублей за 9 месяцев для организаций, которые только собираются переходить на УСН.

Так что внимательно следите за выручкой, чтобы не потерять УСН.

Единый налоговый счет — новые сроки отчетности и уплаты налога

Дождались! Теперь компании и ИП, вместо кучи платежек будут перечислять деньги общим платежом на единый налоговый счет (ЕНС). 

Если вы отправили деньги на ЕНС до подачи декларации, нужно направить в ФНС уведомление, на какой налог направить эти деньги.

В 2023 году сдаем отчеты за 2022 год до 25 марта включительно, ИП — до 25 апреля.

Срок уплаты налогов и взносов — 28 число месяца, следующего за прошедшим периодом. Срок авансов по УСН перенесут с 25 на 28 число месяца, следующего за истекшим кварталом. Срок уплаты годового УСН:

  • организации — 28 марта;

  • ИП — 28 апреля.

Что касается патентов, то там сроки не изменились — все по-старому.

Новые ограничения по УСН

Куда уж без запретов и ограничений, а то упрощенцам было бы слишком просто. Вот какими видами деятельности нельзя заниматься компаниям и ИП на упрощенке.

  • производство ювелирных украшений;

  • торговля изделиями из драгоценных металлов.

Кстати, о том, как переживет ювелирный бизнес отмену спецрежимов и что делать бухгалтерам, мы писали в этой статье.

Из остального — налоговые каникулы для ИП продлили до 2024 года, готовится проект новой декларации по УСН, которую будут применять только в следующем году.

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