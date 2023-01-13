Пять схем УСН, которые надо избегать каждому бухгалтеру

Опасные схемы, которые приведут к доначислениям налогов
Выбрали пять самых опасных, записывайте:
необоснованное разделение выручки;
вывод персонала на юрлицо/ИП;
вывод ОС на отдельное юрлицо;
реализация или закупка через агента;
искусственное дробление бизнеса.
На последнем пункте остановимся подробнее. Разберем основные признаки, по которым налоговики раскрывают эту рискованную схему.
разделение потоков выручки с УСН и НДС;
единый производственный процесс;
общее имущество, персонал, товарный знак;
единый административный центр (одно лицо, IP-адрес и т. д.);
фиктивный документооборот;
отсутствие деловой цели.
Как защитить себя от уголовного дела и краха бизнеса
Расскажем о методах защиты, если вам предъявляют претензии по поводу дробления.
а) докажите, что участники группы осуществляли независимые друг от друга виды деятельности.
б) объясните, что участники использовали разные склады и офисы, сами заключали с арендодателями договоры.
в) покажите налоговикам, что каждое общество ведет самостоятельный учет.
г) докажите, что у каждой группы есть обоснованная деловая цель.
д) есть и другой метод защиты —изучить коллекцию по защите при дроблении бизнеса от «Клерка».
Мы добавили в нее 5 онлайн-курсов, 11 вебинаров от экспертов. Внутри все темы, которые касаются признаков дробления, защиты от него и всех особенностях, которые стоит знать.
Научитесь противостоять давлению налоговиков при проверках. Узнаете о всех безопасных схемах дробления.