Дробление бизнеса

Пять схем УСН, которые надо избегать каждому бухгалтеру

Не пользуйтесь этими схемами, чтобы не попасть на штрафы. Самое худшее — на вас заведут уголовное дело.

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Пять схем УСН, которые надо избегать каждому бухгалтеру

Опасные схемы, которые приведут к доначислениям налогов

Выбрали пять самых опасных, записывайте:

  • необоснованное разделение выручки;

  • вывод персонала на юрлицо/ИП;

  • вывод ОС на отдельное юрлицо;

  • реализация или закупка через агента;

  • искусственное дробление бизнеса.

На последнем пункте остановимся подробнее. Разберем основные признаки, по которым налоговики раскрывают эту рискованную схему.

  • разделение потоков выручки с УСН и НДС;

  • единый производственный процесс;

  • общее имущество, персонал, товарный знак;

  • единый административный центр (одно лицо, IP-адрес и т. д.);

  • фиктивный документооборот;

  • отсутствие деловой цели.

Как защитить себя от уголовного дела и краха бизнеса

Расскажем о методах защиты, если вам предъявляют претензии по поводу дробления.

а) докажите, что участники группы осуществляли независимые друг от друга виды деятельности.

б) объясните, что участники использовали разные склады и офисы, сами заключали с арендодателями договоры.

в) покажите налоговикам, что каждое общество ведет самостоятельный учет.

г) докажите, что у каждой группы есть обоснованная деловая цель.

д) есть и другой метод защиты —изучить коллекцию по защите при дроблении бизнеса от «Клерка».

Мы добавили в нее 5 онлайн-курсов, 11 вебинаров от экспертов. Внутри все темы, которые касаются признаков дробления, защиты от него и всех особенностях, которые стоит знать.

Научитесь противостоять давлению налоговиков при проверках. Узнаете о всех безопасных схемах дробления.

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