Как бухгалтеру составить грамотное резюме и выделиться среди кандидатов: три правила

1. Говорите на языке клиента

«Бухгалтерский язык и язык, на котором говорит клиент — это абсолютно два разных языка. Этот нюанс важно замечать» — Ирина Морозова

Руководитель компании может не знать ни одного бухгалтерского термина и ничего не понимать в этой теме (часто так и случается).

Пишите проще. Это залог того, что ваше резюме будет понятным, а следовательно, что не придется перечитывать его пять раз, чтобы понять суть.

Вы сэкономите время себе, HR-менеджеру, а в будущем и руководителю, который в любом случае прочитает ваше резюме.

2. Говорите не о клиенте, а о себе

«Клиент хочет слышать о себе, а не о бухгалтере»

В резюме лучше всего писать о том, как вы решите проблемы организации через свой опыт. Опираясь, конечно же, на требования.

Ваше резюме должно быть продающим — это ваш шанс устроиться в компанию мечты. Будьте в мире клиента, узнайте больше о будущем месте работы, его истории.

3. Добавляйте результат

«В этом вам поможет вопрос: и что?»

Не перечисляйте все должностные обязанности в вашем резюме. Обойдитесь самыми важными и добавьте к ним результат.

Например:

«Сдавала отчеты в налоговую всегда в срок и без последствий».



«Оптимизировала налоги и сократила расходы компании на 10%».



«Прошла три камеральных проверки и спасла организацию от штрафов на 1 500 000 рублей». «За три года сдала 12 деклараций по НДС, с 100% возмещением НДС из бюджета».

Добавляйте больше дополнительной информации, подкрепляйте результаты цифрами, если возможно — они действуют эффективно.

Чек-лист: что обязательно указать в резюме, чтобы заинтересовать HR

Указывайте настоящие фамилию и имя, почту, мессенджеры — так с вами будет проще связаться. Если отправляете резюме по e-mail, то подписывайте его так: ФИО, должность. Пишите только те компании, где вы получили больше опыта. Промежуточные лучше не указывайте. Кратко опишите компанию, где работали: вид деятельности, СНО, сколько было юр.лиц. Укажите проф.программы, с которыми работали. Похвастайтесь достижениями: вы восстановили учет, наладили процесс отчетности и т. д. Перечислите ваши задачи, но опять же, с упором на результат и решением проблем будущего работодателя

Как составить сопроводительное письмо, которое точно прочитают и захотят пригласить на собеседование

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