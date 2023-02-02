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Налоговики повесили всем долги из-за ЕНП. Что делать? / БухТуб

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📌 Главная тревога предпринимателей последних дней – это долги по налогам неизвестного происхождения. У кого-то 12 рублей, а у кого-то и два миллиона прямо сейчас висят в личном кабинете. Нехилый такой разброс, да?

Налоговики, конечно, объяснили, что связано происшествие с обновлением базы и перенастройкой ее под ЕНП. Все, дескать, скоро придет в норму. Но загвоздка в том, что дело с места движется медленно, а получить справки о том, что этих долгов действительно нет, бизнес не может. Ситуация сюр: вы ничего нам не должны, но подтвердить письменно мы это не можем.

📌Осторожно, гости. Налоговые адвокаты предупреждают: в этом году расслабляться не стоит, налоговики будут все чаще приезжать с выездными проверками. Бюджет-то надо наполнять?

📌Кутерьма с платежками по ЕНП – в самом разгаре. Бухгалтерам разрешили (по выбору) заполнять не уведомления, а платежки, но новые правила по ним (классика) все еще не приняли. Некоторые рискуют все же заполнять по новому порядку – но таких смельчаков разворачивают обратно банки. Красота!

В сегодняшних «Объяснялках» разберемся, что делать ИП с фиксированными взносами при ЕНП. Как уменьшать на них налог? Минфин рассказал следующее.

Механизм такой: сдавать уведомления по взносам не надо.

Даже если ИП сдаст уведомление, это ничего не изменит. Его не примут в расчет. Та же ситуация и с платежками.

Вместо этого подавать в ФНС надо заявление на зачет взносов по статье 78 НК РФ. Важный момент: такое заявление вам нужно, если взносы вы заплатили досрочно. Тогда по заявлению их досрочно и зачтут. А можно заплатить точно в срок, и тогда зачет произойдет без всяких заявлений.

Про то, что сумму в счет одного налога с ЕНС налоговая может засчитывать в счет долгов по другому налогу, вы и так знаете. Так вот: со взносами ситуация та же. То есть заявление на зачет не защищает уплаченные взносы от риска быть зачтенными в счет ваших долгов.

📌Громкая новость от кабмина: отсрочку по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года продлили до 28 мая 2024 года.

А теперь как на самом деле: целый год совсем не платить нельзя. Надо частями, не весь взнос, а постепенно. Последний платеж – до 28.05.24. В общем, не отсрочка это все, а рассрочка. Знаете, как в банке, когда озвучили одно, а в договоре мелкими буквами... Ну вы поняли.

📌И наконец, тут от одного единого платежа народ отойти не успел, а уже хотят еще один делать. Если серьезно, то единая платежка будет за все ЖКУ. Минстрой объясняет, что это надо, чтобы все было в одном документе и минимум махинаций.

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