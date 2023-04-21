Автоматизация управленческого учета

Три полезные функции Excel, которые помогут вести управленческий учет быстрее

Эти функции помогут ускорить ответ на запрос от руководителей и значительно облегчат вам жизнь. Все разберем на иллюстрациях и примерах.

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Три полезные функции Excel, которые помогут вести управленческий учет быстрее
Иллюстрация Вера Ревина / Клерк.ру

Функция 1. ВПР

Вертикальный поиск. Она отвечает только на конкретный запрос и сопоставляет единственное значение, которое соответствует нашему запросу.

Например, запрос — покупатели. Исходные данные для ремонтно-отделочного бизнеса. Компания что-то ремонтирует на объектах, заключает договор с покупателями, у которых в системе учета имеется ФИО. 

Бухгалтеры видят только выписки с оплатами за месяц, а в компании ведется пообъектный учет.

ВПР 1.jpg
пример формулы и выделение таблицы для работы ВПР

Мы используем функцию ВПР. Excel подсказывает, что нужно поставить в формулу. На первом месте в формуле будет искомое значение — ФИО покупателя. 

Далее выделите таблицу от начала и до конца и зафиксируйте ее клавишей F4, подставьте другие значения из подсказки.

впр 2.jpg
результат формулы ВПР

Еще больше полезных функций мы рассказываем на курсе «Управленческий учет, с нуля до настройки в 1С, Excel и Google таблицах». Разберетесь как выгружать данные и визуализировать их. Но давайте перейдем к нашей второй полезной функции.


Функция 2. СУММЕСЛИ

Сразу к примеру. В исходных данных есть менеджеры, расположение офисов, и сумма сделок за весь период 2022-2023 года. Запрос от руководителя: узнать за весь период источника данных, какой менеджер и на какую сумму заключил сделки. 

Если функция ВПР для одного запроса сопоставляла и искала значение, то СУММЕСЛИ работает еще и как сумма.

Формула состоит из нескольких частей:

  • диапазон, который мы ищем;

  • список менеджеров — критерий;

  • диапазон суммирования - это сумма сделки.

суммесли формула подсказка.jpg
подсказка в формуле СУММЕСЛИ

Дальше вы вставляете по подсказкам остальные части формулы и получаете суммы сделок по каждому менеджеру, а снизу можете посмотреть общую сумму и количество выделенных ячеек.

сумм если.jpg
сумма сделок, итог при помощи формулы

Функция 3. Разделение данных

Допустим, вам нужна аналитика по объектам, например, сколько договоров заключила компания по конкретным улицам.

Или сколько объектов сейчас есть на определенной улице. Как разделить данные?

Перейдите в Данные → текст по столбцам

разделение функций.jpg
выбор разделителей для данных, шаг 1

Дальше вы указываете формат данных. Можете выбрать разделение по пробелу, точке, точке с запятой.

разделение функций 2.jpg
выбор разделителей для данных, шаг 2

По итогу, объект разделяется на более точные данные.

Чтобы очистить данные от повторений, столбец данных скопируйте на свободный лист, вставьте как значения. Для очистки данных включите функцию УДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ.

разделение 3.jpg
разделение данных, итоговый результат

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кому подойдет 1с.png
Источник: Клерк.ру

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