Три полезные функции Excel, которые помогут вести управленческий учет быстрее

Функция 1. ВПР

Вертикальный поиск. Она отвечает только на конкретный запрос и сопоставляет единственное значение, которое соответствует нашему запросу.

Например, запрос — покупатели. Исходные данные для ремонтно-отделочного бизнеса. Компания что-то ремонтирует на объектах, заключает договор с покупателями, у которых в системе учета имеется ФИО.

Бухгалтеры видят только выписки с оплатами за месяц, а в компании ведется пообъектный учет.

пример формулы и выделение таблицы для работы ВПР

Мы используем функцию ВПР. Excel подсказывает, что нужно поставить в формулу. На первом месте в формуле будет искомое значение — ФИО покупателя.

Далее выделите таблицу от начала и до конца и зафиксируйте ее клавишей F4, подставьте другие значения из подсказки.

результат формулы ВПР

Еще больше полезных функций мы рассказываем на курсе «Управленческий учет, с нуля до настройки в 1С, Excel и Google таблицах». Разберетесь как выгружать данные и визуализировать их. Но давайте перейдем к нашей второй полезной функции.



Функция 2. СУММЕСЛИ

Сразу к примеру. В исходных данных есть менеджеры, расположение офисов, и сумма сделок за весь период 2022-2023 года. Запрос от руководителя: узнать за весь период источника данных, какой менеджер и на какую сумму заключил сделки.

Если функция ВПР для одного запроса сопоставляла и искала значение, то СУММЕСЛИ работает еще и как сумма.

Формула состоит из нескольких частей: диапазон, который мы ищем;

список менеджеров — критерий;

диапазон суммирования - это сумма сделки.

подсказка в формуле СУММЕСЛИ

Дальше вы вставляете по подсказкам остальные части формулы и получаете суммы сделок по каждому менеджеру, а снизу можете посмотреть общую сумму и количество выделенных ячеек.

сумма сделок, итог при помощи формулы

Функция 3. Разделение данных

Допустим, вам нужна аналитика по объектам, например, сколько договоров заключила компания по конкретным улицам.

Или сколько объектов сейчас есть на определенной улице. Как разделить данные?

Перейдите в Данные → текст по столбцам

выбор разделителей для данных, шаг 1

Дальше вы указываете формат данных. Можете выбрать разделение по пробелу, точке, точке с запятой.

выбор разделителей для данных, шаг 2

По итогу, объект разделяется на более точные данные.

Чтобы очистить данные от повторений, столбец данных скопируйте на свободный лист, вставьте как значения. Для очистки данных включите функцию УДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ.

разделение данных, итоговый результат

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Источник: Клерк.ру

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