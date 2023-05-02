Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

Правило 1. Проведите налоговый аудит

Кроме директора, финансиста к уголовке могут привлечь и главного бухгалтера. Поэтому лучше не пугаться налогового аудита. Он поможет пробежаться по проблемным местам компании.

Исправите нарушения, или выдохните и поймете, что у вас их нет. Имейте в виду, что налоговая может потребовать всю нужную информацию у аудиторов.

Ко всем налоговым проверкам, не важно, камеральная она или выездная, лучше готовиться заранее. И аудит — то, что вас спасет.

Кстати, посмотрите бесплатный урок из курса по защите от налоговых проверок. Там как раз узнаете про признаки незаконных требований от ФНС во время проверки.

Но кроме налогового аудита есть еще и корпоративный.

Правило 2. Проведите корпоративный аудит

Устройте мозговой штурм. Сядьте, и исследуйте все уголки в компании, куда могла забраться, к примеру, счет-фактура от фирмы-однодневки.

Также аудит поможет определить юридическую взаимозависимость в группе компаний, и ее влияние на налоговые риски.

Проверите финансовое состояние компании, сможете проанализировать, сколько примерно потеряете при ВНП.

Если провели аудит и поняли, что в бухгалтерии много лишних и опасных документов, применяйте следующее правило.

Правило 3. Не храните лишние документы в офисе

Даже клочок бумаги, где написана примерная серая схема «налоговой оптимизации» (это незаконно), приведет вас к уголовному делу.

Во время ВНП налоговая вместе с полицией будет изымать все нужные документы. Если попадетесь — считайте, у них есть железобетонное доказательство вашей вины.

Работа главного бухгалтера связана с большим объемом документов. Часть документов может потеряться: например, при смене главбуха или переезде.

Но важные документы в этом случае должны быть восстановлены, особенно, если они говорят о вашей невиновности.

Чтобы перестраховаться, лучше наймите юриста.

Правило 4. Наймите налогового юриста, чтобы он сопровождал ВНП

Многие бухгалтеры могут быть в сотни раз опытнее юристов. Но даже во время проверки работа бухгалтеров не останавливается.

Нужно сдавать отчеты, платить зарплату, налоги, разбираться с контрагентами. А теперь представьте, что вам, как главбуху, еще и за проверкой следить и выискивать нарушения со стороны ФНС.

Не рискуйте — наймите профессионала и проведите летучку со всеми важными сотрудниками в компании.

Правило 5. Проведите инструктаж и решите, чем можно пожертвовать

Работники компании должны быть готовы к проверке. А это зона ответственности руководителя. Бухгалтерия и связанные с ней сотрудники должны быть проинструктированы, в том числе и главбухом.

При проверке будьте готовы чем-то пожертвовать. Согласуйте этот вопрос с директором и собственником. Инспекторам можно «сдать» конкретное нарушение, которое не нанесет значительный ущерб и избавит от судов. И не оставит риска повторной проверки.

Что еще сделать главному бухгалтеру и директору

Для того чтобы знать, как защитить компанию во время налоговых проверок, пройдите курс «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля».

Коротко о том, чему научитесь:

навыки, которые получат участники после курса

Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов, внесем его в госреестр ФИС ФРДО.

Курс подойдет для бухгалтеров, ИП и собственников бизнеса — эти знания помогут спасти компанию от налоговой.