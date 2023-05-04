Пять советов, которые помогут организовать и вести управленческий учет

Совет 1. Определите цели управленческого учета
Цели управленческого учета могут быть разными, в зависимости от бизнес-модели компании и задач, которые нужно решить:
улучшить процессы управления запасами,
повысить прибыль продуктов,
определить финансовые риски компании.
Пример: у компании по продаже электроники цель — определить, сколько запасов осталось на складе и нужно ли их пополнять. От электрочайника до дорогой встраиваемой техники.
Компании нужно разобраться, какие товары уходят быстрее и их запасы нужно пополнять чаще, а какие больше не стоит закупать. Это поможет сэкономить деньги, освободит склад под ходовые товары и увеличит прибыль.
Совет 2. Задайте систему учета
После определения целей нужно создать систему учета. Вести базы данных, таблицы Excel, либо 1С. Выбор зависит от отрасли, в которой вы работаете, и размера компании.
Пример: компания производит запчасти. В базе данных она отслеживает покупки, продажу запчастей, брак, закупку сырья и пр.
Все эти факторы помогут проанализировать процесс производства, принять правильные управленческие решения или перестроить процесс выпуска.
Если понимаете, что вам тяжело организовать управленческий учет и вы не знаете, как его автоматизировать, то проблему можно решить. Мы открыли курс по управленке в 1С, Excel и Google-таблицах.
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Совет 3. Настройте показатели учета
Когда у вас есть система учета, пора задать показатели. Они помогут отслеживать все, что связано с финансовыми операциями в компании. Определите ключевые показатели производительности:
объем продаж,
прибыль,
затраты на производство,
ликвидность.
Они могут быть разные, в зависимости от вашего бизнеса.
Пример: компания изготавливает кухонную мебель, настройка показателей — общее количество сделанной мебели. Также стоимость производства и данные по затратам.
В проектном отделе показатели учета — количество рабочих часов, которые потратили на определенный заказ.
Совет 4. Автоматизируйте управленческий учет
Автоматизация управленки поможет уменьшить ошибки в расчетах и время на них.
Мы как раз учим правильно автоматизировать управленку на курсе повышении квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».
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Совет 5. Анализируйте результаты
Лучше всего собрать и проанализировать в первый раз показатели за месяц, а затем уже установить и другие периоды — день, неделя, квартал, как вам удобнее.
Например, посмотрите статистику по продажам, проанализируйте необходимость новых поставок на склад, доход и убыток, их причины.
Вы поймете, как развивается ваш бизнес, какие проблемы в нем есть и как их решить.
Резюме по советам:
1. Определите цели управленческого учета.
2. Задайте систему учета.
3. Настройте показатели учета.
4. Автоматизируйте управленческий учет.
5. Анализируйте результаты.
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