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Автоматизация управленческого учета

Пять советов, которые помогут организовать и вести управленческий учет

Управленка помогает принимать эффективные решения и следить за показателями в бизнесе. Разберемся, какие пять шагов принять, чтобы научиться лучше планировать бизнес-процессы.
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Пять советов, которые помогут организовать и вести управленческий учет
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Совет 1. Определите цели управленческого учета

Цели управленческого учета могут быть разными, в зависимости от бизнес-модели компании и задач, которые нужно решить:

  • улучшить процессы управления запасами, 

  • повысить прибыль продуктов, 

  • определить финансовые риски компании.

Пример: у компании по продаже электроники цель — определить, сколько запасов осталось на складе и нужно ли их пополнять. От электрочайника до дорогой встраиваемой техники.

Компании нужно разобраться, какие товары уходят быстрее и их запасы нужно пополнять чаще, а какие больше не стоит закупать. Это поможет сэкономить деньги, освободит склад под ходовые товары и увеличит прибыль. 

Совет 2. Задайте систему учета

После определения целей нужно создать систему учета. Вести базы данных, таблицы Excel, либо 1С. Выбор зависит от отрасли, в которой вы работаете, и размера компании.

Пример: компания производит запчасти. В базе данных она отслеживает покупки, продажу запчастей, брак, закупку сырья и пр.

Все эти факторы помогут проанализировать процесс производства, принять правильные управленческие решения или перестроить процесс выпуска.

Если понимаете, что вам тяжело организовать управленческий учет и вы не знаете, как его автоматизировать, то проблему можно решить. Мы открыли курс по управленке в 1С, Excel и Google-таблицах. 

Смотрите бесплатный урок — узнаете, как выгрузить данные по ОДДС из 1С.

Совет 3. Настройте показатели учета

Когда у вас есть система учета, пора задать показатели. Они помогут отслеживать все, что связано с финансовыми операциями в компании. Определите ключевые показатели производительности:

  • объем продаж, 

  • прибыль, 

  • затраты на производство,

  • ликвидность.

Они могут быть разные, в зависимости от вашего бизнеса.

Пример: компания изготавливает кухонную мебель, настройка показателей — общее количество сделанной мебели. Также стоимость производства и данные по затратам.

В проектном отделе показатели учета — количество рабочих часов, которые потратили на определенный заказ.

Совет 4. Автоматизируйте управленческий учет 

Автоматизация управленки поможет уменьшить ошибки в расчетах и время на них.

Мы как раз учим правильно автоматизировать управленку на курсе повышении квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах». 

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Уроки построили на практике: добавили больше 30 таблиц и инструкций по управленке. Написали тесты и домашние задания для отработки навыков.

Вы научитесь:

  • настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании

  • автоматизировать управленческий учет в 1С

  • анализировать финансовую отчетность

  • формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс

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Совет 5. Анализируйте результаты

Лучше всего собрать и проанализировать в первый раз показатели за месяц, а затем уже установить и другие периоды — день, неделя, квартал, как вам удобнее.

Например, посмотрите статистику по продажам, проанализируйте необходимость новых поставок на склад, доход и убыток, их причины.

Вы поймете, как развивается ваш бизнес, какие проблемы в нем есть и как их решить.

Резюме по советам:

1. Определите цели управленческого учета.

2. Задайте систему учета.

3. Настройте показатели учета.

4. Автоматизируйте управленческий учет.

5. Анализируйте результаты.

И записывайтесь на новый учебный поток нашего курса «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Клерк

Клерк

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Клерк
    Клерк
    Автоматизация управленческого учета

    Пять советов, которые помогут организовать и вести управленческий учет

    Управленка помогает принимать эффективные решения и следить за показателями в бизнесе. Разберемся, какие пять шагов принять, чтобы научиться лучше планировать бизнес-процессы.

    Пять советов, которые помогут организовать и вести управленческий учет
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