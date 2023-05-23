Когда можно принять к вычету НДС при строительстве объекта

Что говорит налоговая
В своем письме от 17.10.2022 № СД-3-3/11361@ они говорят, что вычесть суммы НДС, которые предъявлены заказчику строительства подрядными организациями, можно. И входной НДС по товарам, работам и услугам, которые приобрели для строительно-монтажных работ.
«Согласно пункту 6 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчиками) при проведении ими капитального строительства, а также суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения строительно-монтажных работ.»
Если хотели получить вычет — это реально. Но как правильно вести остальной налоговый учет в строительстве? Мы разобрались с этим на курсе «Учет в строительстве».
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Какие условия нужно выполнить, чтобы получить право на вычет
Условия обычные, вам потребуется:
счета-фактуры от подрядчиков;
счета-фактуры от поставщиков;
принять товары, работы и услуги к вычету;
подготовить первичку;
использовать результаты строительно-монтажных работ в операциях, которые облагаются НДС.
Если результат строительства не будет участвовать в операциях, облагаемых НДС, тогда сумму НДС, которую ранее приняли к вычету, надо восстановить
Вести раздельный учет НДС во время строительства не нужно.
Что делать с налогом на прибыль в строительстве
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