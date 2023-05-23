Когда можно принять к вычету НДС при строительстве объекта

Кратко расскажем, что нужно для вычета, какие есть особенности и что по поводу вычета думает ФНС.

Что говорит налоговая

В своем письме от 17.10.2022 № СД-3-3/11361@ они говорят, что вычесть суммы НДС, которые предъявлены заказчику строительства подрядными организациями, можно. И входной НДС по товарам, работам и услугам, которые приобрели для строительно-монтажных работ.

«Согласно пункту 6 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчиками) при проведении ими капитального строительства, а также суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения строительно-монтажных работ.»

Если хотели получить вычет — это реально. Но как правильно вести остальной налоговый учет в строительстве? Мы разобрались с этим на курсе «Учет в строительстве».

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Какие условия нужно выполнить, чтобы получить право на вычет

Условия обычные, вам потребуется:

счета-фактуры от подрядчиков;

счета-фактуры от поставщиков;

принять товары, работы и услуги к вычету;

подготовить первичку;

использовать результаты строительно-монтажных работ в операциях, которые облагаются НДС.

Если результат строительства не будет участвовать в операциях, облагаемых НДС, тогда сумму НДС, которую ранее приняли к вычету, надо восстановить

Вести раздельный учет НДС во время строительства не нужно.

Что делать с налогом на прибыль в строительстве

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источник: клерк.ру

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