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Автоматизация управленческого учета

1С, Excel или Google-таблицы? Где удобнее вести управленческий учет

Разберем плюсы и минусы каждой программы или сервиса. Вы сами решите — с помощью чего удобнее автоматизировать и настраивать управленку под нужды вашего бизнеса.
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1С, Excel или Google-таблицы? Где удобнее вести управленческий учет
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Ведем управленческий учет в Excel и Google-таблицах

Для многих работать с управленкой в Excel или онлайн-таблицах — проще, чем в других системах. Знакомые столбцы, формулы и почти неограниченные возможности. Согласны — лучше уж вести управленческий учет в таблице, чем не вести его совсем.

Плюсы

Всегда доступно — программа есть почти на каждом компьютере. В Excel или Google-таблицах вы можете быстро перевести табличные данные в графики или диаграммы, которые помогут наглядно показать результаты руководителю. Если знаете, как вести таблицы на профессиональном уровне — работать с управленкой будет просто.

Можно гибко настроить — вы можете настроить периоды, аналитику вплоть до единицы каждого товара, если потребуется. Есть удобные фильтры, можно создать нужные формулы, классификации, присвоить коды операций. 

Минусы

Легко ошибиться — неправильно поставили формулу, ошиблись столбцом, опечатались, добавили лишний ноль. Из за таких мелочей вся таблица может рухнуть или выводить неверные значения. А вот обнаружить их в массиве данных будет очень непросто.

Сложно автоматизировать — много действий придется делать руками. Составлять отчеты, прописывать формулы, преобразовывать показатели. Переносить цифры из других файлов тоже нелегко — например, если вам прислали кучу разрозненных таблиц из разных отделов.

Чтобы избежать ошибок и упростить себе работу — сначала разберитесь в тонкостях того или иного сервиса, да и самого учета. Приходите на курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» — научим правильно и эффективно использовать самые доступные инструменты. 

Ведем управленческий учет в 1С

1С — функционал гораздо шире, возможности автоматизации явно лучше, чем у Экселя. При этом есть и отрицательные стороны, из-за них многие предпочитают использовать параллельно те же таблички.

Посмотрите бесплатный урок из курса «Клерка»

Узнаете, как легко составить ОДДС и выгрузить данные из 1С

Плюсы

Легче автоматизировать отчеты — на основе той же бухгалтерской отчетности вы можете сделать несколько управленческих отчетов одновременно: по прибыли, выручке компании, дебиторке, кредиторке, активам и т.д. Достаточно нажать несколько кнопок, чтобы сформировать отчет.

Тяжелее ошибиться — из-за жестких регламентов, опечататься или поставить лишнюю запятую или ноль не получится, только если вы не хотите сделать это намеренно.

Минусы

Жесткие регламенты — это и минус и плюс одновременно. Отчеты составляются по строгой форме, их нельзя менять и это не совсем комфортно для руководителя. Потому что часть важных данных просто не может попасть в отчет из-за ограничений 1С.

Высокая цена — программы 1С никогда не были бесплатными. Лицензии, особенно на специализированные решения, стоят недешево. В стандартной программе вам может понадобится поддержка специалиста, а возможно и доработка базы.

Поздние данные — многие операции вносятся в 1С с опозданием. Это не критично для бухгалтерского учета, но может сильно исказить картину управленческого.

Если вы, как руководитель или бухгалтер, уже имели дело с управленкой в 1С, тогда будет проще.

И что же все-таки удобнее: таблицы или 1С

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый предприниматель, финансист или бухгалтер решает для себя сам. Одни ведут управленку несколько лет в Excel и безумно не любят 1С, другие — наоборот.

Соотнесите, что для вас важно — всегда все исправлять и добавлять данные вручную, или довериться автоматизации, но с ограничениями.

Мы в «Клерке» учим вести управленку в 1С, Excel и Google-таблицах на практике. Вы сможете выбрать одну программу или комбинировать их. 

В курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» уроки построены на практике: вы получите больше 30 таблиц и инструкций по управленке. Мы написали тесты и домашние задания для закрепления навыков.  

Чему научитесь

  • настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании;

  • формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс;

  • работать с таблицами Google и Excel;

  • автоматизировать управленческий учет в 1С.

Получите официальное удостоверение на 140 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. В закрытом чате сможете задавать вопросы не только о курсе, но и о практических задачах, которые вам нужно решить.

Это эксклюзивная возможность получить ответ напрямую от преподавателя-эксперта!

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Комментарии

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