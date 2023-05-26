Как законно сэкономить деньги с помощью простоя

Как организовать простой и выплачивать деньги сотрудникам
По чьей вине может быть простой:
Работника.
Работодателя.
Внешних обстоятельств.
Как это может быть. Заказов нет потому, что отдел маркетинга работает плохо или просто покупатели перестали покупать товар. Или денег на сырье нет из-за того, что финансовое планирование провалилось.
Главное достоинство простоя, который возник по вине работодателя или «обстоятельств»: его не надо согласовывать ни с работником, ни с профсоюзом.
Достаточно приказа о простое. Никаких двух месяцев ответа от работника или поправок в трудовой договор не нужно.
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Как составить или отменить приказ о простое
Составляем приказ. Укажите дату начала простоя, его причину, продолжительность, если её уже можно определить, данные «простаивающих» работников, название простаивающего подразделения, которое встало на паузу полностью.
Не лишней в приказе будет сумма оплаты за день простоя. Также стоит указать обязаны ли работники в период простоя быть на рабочем месте или они могут не приходить на работу.
Чтобы вы не забыли самое главное, держите список.
Чтобы не возникло проблем, ознакомьте работников с приказом под роспись.
Дальше нужно составить табель простоя. И отмечать их кодами:
Дни простоя по вине работодателя — «РП» или 31.
Дни простоя по внешним причинам — «НП» или 32.
Под кодом вы указываете продолжительность простоя в течение дня. Например, в организации рабочий день — 8 часов, все это время работник простаивал. Под кодом нужно написать 8.
Отменяем приказ. Делаем это по такому же принципу, как и составляли — другим приказом. В нем укажите, что отменяете простой, его дату, количество сотрудников.
Уведомлять центр занятости населения о простое нужно, только если вы ставите на паузу всю организацию. Если же в простое будут находиться лишь некоторые работники или подразделения, об этом можно не сообщать.
Штрафы за простой
Если не предоставите данные по простою в службу занятости или исказите данные, то организацию оштрафуют на 3000 — 5000 рублей.
Для ИП штраф меньше: 300 — 500 рублей.
Но оштрафуют вас только если трудовая инспекция найдет нарушение не позднее, чем через два месяца со дня, в который истек срок на представление документов.
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