10 секретов от налогового консультанта, которые помогут пройти допрос в налоговой

Вас вызывают налоговики на допрос — не бойтесь, в тюрьму вас никто не посадит. Но чтобы не сделать хуже, нужно знать как себя вести, что говорить, а о чем лучше промолчать. Эксперт дает советы, которые стоит запомнить.

Рекомендации дает налоговый консультант Владислав Каминский.

Прежде всего, помните об ответственности:

не придете на допрос без уважительной причины — штраф 1 000 ₽;

дадите ложные показания — штраф 3 000₽;

Допрос проводится на территории налоговой инспекции, где ФНС и стены помогают, но помните о ст. 51 Конституции, по которой вы имеете право отказаться свидетельствовать против себя.

Переходим к тактическим советам.

1. Расскажите всем коллегам основные постулаты о допросе

Объясните, что страшного в том, что налоговая вызывает на допрос ничего нет. Уголовной ответственности нет. Налоговая не может насильно или под принуждением усадить вас за стол и начать допрашивать.

Это не полицейский допрос и у налоговой гораздо меньше полномочий.

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2. Вы можете не ходить на допрос даже по повестке

Часто вызов на допрос налоговики пытаются навязать по телефону или направляю неформализованные письма. Но даже если вас вызвали повесткой, то в 90% случаев налоговая не будет заморачиваться с бумажной волокитой из-за вашего отказа и пытаться получить штраф в 1 000 рублей.

Но даже если такое произошло и ФНС выписала штраф — вы можете заплатить его и никуда не идти.

3. Свяжитесь с бывшими работниками

Это довольно неприятный процесс, особенно если расстались со скандалами. И все же лучше предупредить сотрудников о возможных вызовах.

Позвоните, обсудите, идти им на допрос или не идти, что говорить. В идеале нужно предложить им помощь корпоративного юриста (все же это в ваших интересах).

4. Не проходите допрос неподготовленными «на месте»

Может быть так, что налоговик проводит проверку на вашей территории и говорит: «давайте проведем допрос в кабинете, здесь и сейчас». Или могут позвонить просто по телефону и сказать «Приходите завтра на допрос».

Вы имеете полное право перенести допрос, а на обычные телефонные звонки вообще не реагировать. Но обязательно обратитесь к начальству, юристу и готовьтесь к допросу. Вместе с ними составьте стратегию дальнейших действий.

5. Уточните цель вызова

В повестке ФНС указывает, по какому поводу вас вызывают на допрос. Это прекрасная возможность подготовиться к встрече.

Если цель непонятна, позвоните исполнителю или напишите письменное обращение. Нет ответа — можете не ехать.

6. Ходите на допрос с представителем

Желательно, чтобы это был профессиональный юрист или адвокат. Это нужно в первую очередь для того, чтобы свидетелю было психологически комфортнее.

Юрист, знакомый с процедурой, не позволит инспектору выйти за рамки полномочий, запутать вас и исказить показания.

Важно вычитать протокол допроса до того, как его подписать. Если вычитываете сами — можете пропустить некоторые двусмысленные формулировки налоговой.

Читает юрист — докапывается до всего и просит скорректировать протокол.

7. Сделайте нотариальную доверенность

Чтобы юрист мог пойти с вами на допрос, нужно составить доверенность и заверить ее у нотариуса. Либо это может быть адвокатский ордер.

На практике налоговики принимают и обычную письменную доверенность от компании, либо устное заверение свидетеля.

8. Используйте конкретные формулировки.

Предположим, ФНС спрашивает о том, что было давно и вы забыли подробности. Говорите следующее:

→ «За давностью я не могу точно ответить, нужно поднять документы, могу пояснить позже».

Или налоговики начинают уходить в дебри и спрашивать то, что вас не касается.

→ «Эти вопросы не входят в мои должностные обязанности».

Если вы не уверены в той или иной формулировке и рядом сидит представитель:

→ «Мне нужно согласовать ответ с представителем».

9. Вычитывайте протокол в конце допроса

Налоговики могут неправильно интерпретировать ваши слова и обернуть их против компании. Например, вы сказали, что ничего не знаете о контрагентах, ФНС может записать так, что их вообще нет.

Обязательно читайте протокол и находите те моменты, с которыми вы не согласны. Делайте пометки и просите налоговиков исправить те пункты, которые показались вам сомнительными.

10. Получите копию протокола

Это обязательная процедура, копию протокола вам выдают под роспись. Если налоговая вдруг не делает этого — требуйте и не уходите, пока не получите копию.

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