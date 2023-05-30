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10 секретов от налогового консультанта, которые помогут пройти допрос в налоговой

Вас вызывают налоговики на допрос — не бойтесь, в тюрьму вас никто не посадит. Но чтобы не сделать хуже, нужно знать как себя вести, что говорить, а о чем лучше промолчать. Эксперт дает советы, которые стоит запомнить.
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10 секретов от налогового консультанта, которые помогут пройти допрос в налоговой
Иллюстрация: Вера Ревина

Рекомендации дает налоговый консультант Владислав Каминский.

Прежде всего, помните об ответственности:

  • не придете на допрос без уважительной причины — штраф 1 000 ₽;

  • дадите ложные показания — штраф 3 000₽;

Допрос проводится на территории налоговой инспекции, где ФНС и стены помогают, но помните о ст. 51 Конституции, по которой вы имеете право отказаться свидетельствовать против себя.

Переходим к тактическим советам.

1. Расскажите всем коллегам основные постулаты о допросе

Объясните, что страшного в том, что налоговая вызывает на допрос ничего нет. Уголовной ответственности нет. Налоговая не может насильно или под принуждением усадить вас за стол и начать допрашивать.

Это не полицейский допрос и у налоговой гораздо меньше полномочий.

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Узнайте, какие незаконные требования могут выставлять налоговики и как от них защититься.

2. Вы можете не ходить на допрос даже по повестке

Часто вызов на допрос налоговики пытаются навязать по телефону или направляю неформализованные письма. Но даже если вас вызвали повесткой, то в 90% случаев налоговая не будет заморачиваться с бумажной волокитой из-за вашего отказа и пытаться получить штраф в 1 000 рублей. 

Но даже если такое произошло и ФНС выписала штраф — вы можете заплатить его и никуда не идти.

3. Свяжитесь с бывшими работниками

Это довольно неприятный процесс, особенно если расстались со скандалами. И все же лучше предупредить сотрудников о возможных вызовах.

Позвоните, обсудите, идти им на допрос или не идти, что говорить. В идеале нужно предложить им помощь корпоративного юриста (все же это в ваших интересах).

4. Не проходите допрос неподготовленными «на месте»

Может быть так, что налоговик проводит проверку на вашей территории и говорит: «давайте проведем допрос в кабинете, здесь и сейчас». Или могут позвонить просто по телефону и сказать «Приходите завтра на допрос».

Вы имеете полное право перенести допрос, а на обычные телефонные звонки вообще не реагировать. Но обязательно обратитесь к начальству, юристу и готовьтесь к допросу. Вместе с ними составьте стратегию дальнейших действий.

5. Уточните цель вызова

В повестке ФНС указывает, по какому поводу вас вызывают на допрос. Это прекрасная возможность подготовиться к встрече.

Если цель непонятна, позвоните исполнителю или напишите письменное обращение. Нет ответа — можете не ехать.

6. Ходите на допрос с представителем

Желательно, чтобы это был профессиональный юрист или адвокат. Это нужно в первую очередь для того, чтобы свидетелю было психологически комфортнее.

Юрист, знакомый с процедурой, не позволит инспектору выйти за рамки полномочий, запутать вас и исказить показания.

Важно вычитать протокол допроса до того, как его подписать. Если вычитываете сами — можете пропустить некоторые двусмысленные формулировки налоговой. 

Читает юрист — докапывается до всего и просит скорректировать протокол.

7. Сделайте нотариальную доверенность 

Чтобы юрист мог пойти с вами на допрос, нужно составить доверенность и заверить ее у нотариуса. Либо это может быть адвокатский ордер.

На практике налоговики принимают и обычную письменную доверенность от компании, либо устное заверение свидетеля.

8. Используйте конкретные формулировки.

Предположим, ФНС спрашивает о том, что было давно и вы забыли подробности. Говорите следующее:

«За давностью я не могу точно ответить, нужно поднять документы, могу пояснить позже».

Или налоговики начинают уходить в дебри и спрашивать то, что вас не касается.

«Эти вопросы не входят в мои должностные обязанности».

Если вы не уверены в той или иной формулировке и рядом сидит представитель:

«Мне нужно согласовать ответ с представителем».

9. Вычитывайте протокол в конце допроса

Налоговики могут неправильно интерпретировать ваши слова и обернуть их против компании. Например, вы сказали, что ничего не знаете о контрагентах, ФНС может записать так, что их вообще нет.

Обязательно читайте протокол и находите те моменты, с которыми вы не согласны. Делайте пометки и просите налоговиков исправить те пункты, которые показались вам сомнительными.

10. Получите копию протокола

Это обязательная процедура, копию протокола вам выдают под роспись. Если налоговая вдруг не делает этого — требуйте и не уходите, пока не получите копию.

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Комментарии

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