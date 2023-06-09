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Управленческий учет

Три способа, которые помогут вести управленческий учет в вашей компании

Также разберемся, почему управленческий учет так важен и чем он помогает бизнесу. Ну и расскажем, что поможет внедрить управленку через 1С или Excel.
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Три способа, которые помогут вести управленческий учет в вашей компании
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Зачем вам управленческий учет

На всякий случай напомним, что это такое. Управленческий учет — система анализа финансовых показателей компании, планирования и отчетности. 

Он отражает реальное финансовое состояние компании и помогает анализировать текущую ситуацию, строить прогнозы развития бизнеса.

Управленка помогает увидеть, какие направления принесут прибыль, а что — убыток. Без него невозможно управлять компанией на долгих дистанциях, понимать, к чему стремиться и достигать желаемого.

С помощью управленки удобнее считать доходы и расходы. А также валовую, операционную и чистую прибыль.

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Узнайте, как составить ОДДС и выгрузить по нему данные из 1С

Способ 1. Параллельный учет 

Его выбирают, когда объем «серых» сделок в компании высокий. В бухучете при этом просто нет информации, чтобы сформировать корректные бюджеты доходов и расходов, ОДДС, управленческого баланса. 

Но бывают и другие случаи. Например, управленцам нужна высокая оперативность, что нет смысла ждать, пока хозяйственные операции отразят в бухучете. Поэтому проще вносить информацию независимо, не по первичке.

Параллельный учет не ведет бухгалтер. Это обязанность финансового директора, аналитика или экономиста. Этот специалист может консультироваться с бухгалтерами и брать у них данные, но, при параллельном учете, данные с бухучетом не совпадут никогда. 

Автоматизировать метод нельзя.

Способ 2. Корректировки и трансформации 

Метод хорош тогда, когда компания работает по-белому, но есть контрагенты, доходы, расходы по которым учитывать надо не всегда в полной сумме. 

Плюсом нужно отражать доходы и расходы быстрее, чем поступает первичка. В этом способе управленческий учет опирается на данные бухгалтерского, но с формализованными корректировками.

Управленческим учетом в этом случае занимается бухгалтер, финансист, либо оба. 

Например, главбух и финдир ежедневно обсуждают корректировки и формируют бюджеты и управленческую отчетность. Бухгалтеру потребуются знания бюджетирования.

Метод можно автоматизировать. Но ручной работы будет много.

Способ 3. Управленческие отчеты

В этом случае компания ведет только бухучет и для управленцев формируют специальные отчеты.

Метод подходит компаниям, которые работают по-белому и бухгалтерия способна быстро фиксировать все хозяйственные операции. 

Учетная политика компании должна соответствовать интересам директора и собственников.

Такой управленческий учет ведет бухгалтер. Ему нужны знания не только о бюджетировании, но и о формировании учетной политики, и нюансах стандартов бухучета.

Метод можно автоматизировать.

Кто научит вести управленку

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Комментарии

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