Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного

Кому подойдет, чему научитесь, как будем учить, какой документ получите — объясним все, и расскажем, почему бухгалтеры маркетплейсов ценятся на рынке.

Что за курс

Маркетплейсы стремительно набирают обороты. Бухгалтеров, которые разбираются в этой отрасли мало. Поэтому мы сделали отдельный курс «Бухгалтер маркетплейсов».

Это выгодно потому что:

→ селлеров становится больше. Сейчас их в полтора раза больше, чем в 4 квартале 2022 года.

→ 30% вакансий на удаленке, можно не привязываться к офису и региону;

→ есть перспектива быстрого вырасти в доходах.

Посмотрите пока бесплатный урок «Порядок работы с маркетплейсом» — узнаете много полезного.

Курс по маркетплейсам точно мне подойдет?

Для начинающих и опытных бухгалтеров — сможете войти в растущую сферу рынка. Разберетесь в специфике учета и налогообложения продавца, получите новых клиентов и заработок.

Для бухгалтеров в найме — бухгалтерам, которые не хотят уходить с работы, но хотят иметь дополнительный доход.

Для аутсорсеров — бухгалтерам-аутсорсерам, у которых есть клиенты, и они хотят погрузиться в новую нишу. Освойте учет и налогообложение у продавца маркетплейса и берите новых клиентов.

Для предпринимателей — разберетесь, как заключать договор и оформлять первичные документы. Какую программу выбрать, чтобы она максимально вам помогла в работе и автоматизировала учет.

Что будет уметь бухгалтер маркетплейсов после курса

За один месяц мы научим вас:

Как проходит обучение на курсе

Мы добавляем вас в закрытый чат в телеграме с кураторами и другими участниками. Вы получаете доступ к платформе. Внутри онлайн-уроки, дополнительные материалы. Таблицы, документы, шпаргалки.

Проходите уроки (они по 5 — 10 минут без воды), отрабатываете навыки, читаете конспекты. В конце курса встретитесь с преподавателями, зададите любые вопросы и получите обратную связь.

Какой документ выдаем после обучения на курсе

Спустя месяц сдадите аттестационную работу, выдадим официальное удостоверение на 72 ак. часа. Отправим в ФИС ФРДО и вам оригинал по почте.

образец удостоверения

Также поможем вам построить карьеру после курса.

Проанализируем резюме, дадим рекомендации. Узнаете, какое резюме точно привлечет внимание достойного работодателя.

Пообщаетесь с карьерным консультантом в чате. Сможете задавать вопросы про то, как дать старт новому витку в карьере.

Получите Мастер-класс от карьерного консультанта. Посмотрите уникальное видеопособие, сделали его специально для участников курса.