Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного

Что за курс
Маркетплейсы стремительно набирают обороты. Бухгалтеров, которые разбираются в этой отрасли мало. Поэтому мы сделали отдельный курс «Бухгалтер маркетплейсов».
Это выгодно потому что:
→ селлеров становится больше. Сейчас их в полтора раза больше, чем в 4 квартале 2022 года.
→ 30% вакансий на удаленке, можно не привязываться к офису и региону;
→ есть перспектива быстрого вырасти в доходах.
Посмотрите пока бесплатный урок «Порядок работы с маркетплейсом» — узнаете много полезного.
Курс по маркетплейсам точно мне подойдет?
Для начинающих и опытных бухгалтеров — сможете войти в растущую сферу рынка. Разберетесь в специфике учета и налогообложения продавца, получите новых клиентов и заработок.
Для бухгалтеров в найме — бухгалтерам, которые не хотят уходить с работы, но хотят иметь дополнительный доход.
Для аутсорсеров — бухгалтерам-аутсорсерам, у которых есть клиенты, и они хотят погрузиться в новую нишу. Освойте учет и налогообложение у продавца маркетплейса и берите новых клиентов.
Для предпринимателей — разберетесь, как заключать договор и оформлять первичные документы. Какую программу выбрать, чтобы она максимально вам помогла в работе и автоматизировала учет.
Что будет уметь бухгалтер маркетплейсов после курса
За один месяц мы научим вас:
Как проходит обучение на курсе
Мы добавляем вас в закрытый чат в телеграме с кураторами и другими участниками. Вы получаете доступ к платформе. Внутри онлайн-уроки, дополнительные материалы. Таблицы, документы, шпаргалки.
Проходите уроки (они по 5 — 10 минут без воды), отрабатываете навыки, читаете конспекты. В конце курса встретитесь с преподавателями, зададите любые вопросы и получите обратную связь.
Какой документ выдаем после обучения на курсе
Спустя месяц сдадите аттестационную работу, выдадим официальное удостоверение на 72 ак. часа. Отправим в ФИС ФРДО и вам оригинал по почте.
образец удостоверения
Также поможем вам построить карьеру после курса.
Проанализируем резюме, дадим рекомендации. Узнаете, какое резюме точно привлечет внимание достойного работодателя.
Пообщаетесь с карьерным консультантом в чате. Сможете задавать вопросы про то, как дать старт новому витку в карьере.
Получите Мастер-класс от карьерного консультанта. Посмотрите уникальное видеопособие, сделали его специально для участников курса.
Научим работать с маркетплейсами
Приходите учиться в «Клерк», узнаете все секреты работы с маркетплейсами, получите нужные навыки и удостоверение
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