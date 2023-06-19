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Маркетплейсы

Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного

Кому подойдет, чему научитесь, как будем учить, какой документ получите — объясним все, и расскажем, почему бухгалтеры маркетплейсов ценятся на рынке.
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Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного

Что за курс

Маркетплейсы стремительно набирают обороты. Бухгалтеров, которые разбираются в этой отрасли мало. Поэтому мы сделали отдельный курс «Бухгалтер маркетплейсов».

Это выгодно потому что:

селлеров становится больше. Сейчас их в полтора раза больше, чем в 4 квартале 2022 года. 

30% вакансий на удаленке, можно не привязываться к офису и региону;

есть перспектива быстрого вырасти в доходах.

Посмотрите пока бесплатный урок «Порядок работы с маркетплейсом» — узнаете много полезного.

Курс по маркетплейсам точно мне подойдет?

Для начинающих и опытных бухгалтеров — сможете войти в растущую сферу рынка. Разберетесь в специфике учета и налогообложения продавца, получите новых клиентов и заработок. 

Для бухгалтеров в найме — бухгалтерам, которые не хотят уходить с работы, но хотят иметь дополнительный доход.  

Для аутсорсеров — бухгалтерам-аутсорсерам, у которых есть клиенты, и они хотят погрузиться в новую нишу. Освойте учет и налогообложение у продавца маркетплейса и берите новых клиентов. 

Для предпринимателей — разберетесь, как заключать договор и оформлять первичные документы. Какую программу выбрать, чтобы она максимально вам помогла в работе и автоматизировала учет. 

Что будет уметь бухгалтер маркетплейсов после курса

За один месяц мы научим вас:

Как проходит обучение на курсе

Мы добавляем вас в закрытый чат в телеграме с кураторами и другими участниками. Вы получаете доступ к платформе. Внутри онлайн-уроки, дополнительные материалы. Таблицы, документы, шпаргалки. 

Проходите уроки (они по 5 — 10 минут без воды), отрабатываете навыки, читаете конспекты. В конце курса встретитесь с преподавателями, зададите любые вопросы и получите обратную связь.

Какой документ выдаем после обучения на курсе

Спустя месяц сдадите аттестационную работу, выдадим официальное удостоверение на 72 ак. часа. Отправим в ФИС ФРДО и вам оригинал по почте.

образец удостоверения

Также поможем вам построить карьеру после курса. 

Проанализируем резюме, дадим рекомендации. Узнаете, какое резюме точно привлечет внимание достойного работодателя.

Пообщаетесь с карьерным консультантом в чате. Сможете задавать вопросы про то, как дать старт новому витку в карьере.

Получите Мастер-класс от карьерного консультанта. Посмотрите уникальное видеопособие, сделали его специально для участников курса.

Научим работать с маркетплейсами

Приходите учиться в «Клерк», узнаете все секреты работы с маркетплейсами, получите нужные навыки и удостоверение

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

45299 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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