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Управленческий учет

Пять аналитических инструментов управленческого учета, которые помогут эффективнее вести бизнес

Эти инструменты — незаменимые помощники как для бухгалтера, так и для руководителя, финансиста. Для одних это азы, для других — сложная система, поэтому разбираемся вместе.
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Пять аналитических инструментов управленческого учета, которые помогут эффективнее вести бизнес
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В управленческом учете мы используем много разных аналитические инструментов, которые помогают бухгалтеру и руководству более эффективно управлять бизнесом. Держите пять самых лучших.

1. Показатели эффективности

Это инструменты, которые позволяют оценить эффективность бизнеса. Например, показатель прибыльности — он оценивает, насколько успешно работает бизнес.

Кстати, отчет о движении денежных средств может помочь оценить, что происходит с компанией. Как его правильно составлять и выгружать по нему данные — посмотрите в бесплатном уроке.

2. Бюджетирование

Бюджетирование — процесс, когда вы планируете и контролируете доходы и расходы компании на какой-то промежуток времени. 

Этот инструмент помогает как бухгалтеру, так и руководителю прогнозировать будущие показатели. 

Можно будет скорректировать расходы, чтобы не уйти в минус и остаться на плаву.

3. Сравнение с конкурентами

Тут вы сможете оценить, насколько успешно работает бизнес по сравнению с другими компаниями в отрасли. Ну для примера, вы продаете спорттовары. Загляните на сайт других компаний, либо если конкуренты недалеко от вас в городе, зайдите в их магазин. 

Посмотрите, что они предлагают, что можно улучшить у вас и обойти соперников. Посмотрите финансовую отчетность конкурентов (если она доступна, например, на сайте https://bo.nalog.ru/), сделайте выводы и исправьте проблемы.

4. Анализ денежных потоков

Анализ денежных потоков поможет понять, насколько эффективно компания использует свои деньги. Это поможет не влезть в долги перед кредиторами и не стагнировать.

Вы будете контролировать расходы, принимать управленческие решения и вкладывать свободные деньги.

5. Анализ рисков

Сначала определите возможные риски. Например, отказ в предоставлении овердрафта банком, убыточность нового проекта, ближайшие изменения законов (ограничения на ввоз товаров или повышение налогового бремени) и другие.

Затем проанализируйте вероятность возникновения каждого риска и его влияние на бизнес-процессы компании. Для этого можете использовать матрицу рисков, статистический анализ, анализ причин и последствий, экспертные оценки.

После оценки рисков руководители могут уменьшить или устранить риски:

  • изменить бизнес-процессы, 

  • застраховать рисковые операции,

  • диверсифицировать инвестиции.

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источник: клерк.ру

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Комментарии

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