Пять аналитических инструментов управленческого учета, которые помогут эффективнее вести бизнес

В управленческом учете мы используем много разных аналитические инструментов, которые помогают бухгалтеру и руководству более эффективно управлять бизнесом. Держите пять самых лучших.
1. Показатели эффективности
Это инструменты, которые позволяют оценить эффективность бизнеса. Например, показатель прибыльности — он оценивает, насколько успешно работает бизнес.
Кстати, отчет о движении денежных средств может помочь оценить, что происходит с компанией. Как его правильно составлять и выгружать по нему данные — посмотрите в бесплатном уроке.
2. Бюджетирование
Бюджетирование — процесс, когда вы планируете и контролируете доходы и расходы компании на какой-то промежуток времени.
Этот инструмент помогает как бухгалтеру, так и руководителю прогнозировать будущие показатели.
Можно будет скорректировать расходы, чтобы не уйти в минус и остаться на плаву.
3. Сравнение с конкурентами
Тут вы сможете оценить, насколько успешно работает бизнес по сравнению с другими компаниями в отрасли. Ну для примера, вы продаете спорттовары. Загляните на сайт других компаний, либо если конкуренты недалеко от вас в городе, зайдите в их магазин.
Посмотрите, что они предлагают, что можно улучшить у вас и обойти соперников. Посмотрите финансовую отчетность конкурентов (если она доступна, например, на сайте https://bo.nalog.ru/), сделайте выводы и исправьте проблемы.
4. Анализ денежных потоков
Анализ денежных потоков поможет понять, насколько эффективно компания использует свои деньги. Это поможет не влезть в долги перед кредиторами и не стагнировать.
Вы будете контролировать расходы, принимать управленческие решения и вкладывать свободные деньги.
5. Анализ рисков
Сначала определите возможные риски. Например, отказ в предоставлении овердрафта банком, убыточность нового проекта, ближайшие изменения законов (ограничения на ввоз товаров или повышение налогового бремени) и другие.
Затем проанализируйте вероятность возникновения каждого риска и его влияние на бизнес-процессы компании. Для этого можете использовать матрицу рисков, статистический анализ, анализ причин и последствий, экспертные оценки.
После оценки рисков руководители могут уменьшить или устранить риски:
изменить бизнес-процессы,
застраховать рисковые операции,
диверсифицировать инвестиции.
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источник: клерк.ру
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