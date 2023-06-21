Инструкция: как бухгалтеру справиться со стрессом и как в этом помогает психотерапия + гимнастика для глаз

С какими проблемами сталкиваются бухгалтеры
Они анализируют финансовые показатели, платят налоги, разбираются в законах, считают зарплату и многое другое. Нужна высокая концентрация и внимание к деталям.
Например, нужно разобраться с ЕНС в личном кабинете, а тут платежки по ЕНП меняют каждый месяц, а еще надо ЕФС-1 заполнить. Причин для стресса много. Кроме высокой нагрузки бухгалтера напрягают:
Перегруз информацией. Из-за этого устают морально и даже физически. Проблема приводит к ошибкам, которые могут дорого обойтись компании.
Конфликты на работе. Ссоры с другими сотрудниками, менеджерами продаж, директором или финансистом. Весь этот негатив выливается в беспокойство, тревогу и даже агрессию.
Чувство изоляции. Бухгалтеры часто работают в отдельных кабинетах, — это может привести к чувству одиночества и изоляции от коллег. Может снизиться мотивация работать и продуктивность.
Проблемы в личной жизни. Конфликты в отношениях, проблемы с детьми и другими членами семьи, депрессия, мало денег. Это переносится и на работу.
Кстати, мы помогаем с частью проблем на курсе «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма». Вместе с психологом говорим, как бухгалтеру стать спокойнее и проработать тайм-менеджмент, чтобы все успевать.
Как психотерапия поможет бухгалтерам справиться с проблемами
Психотерапия — это процесс, когда психолог (желательно клинический) помогает человеку решить эмоциональные проблемы, которые могут мешать ему жить.
Давайте посмотрим, какие методы применяют психологи, чтобы помочь нам.
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — метод, который помогает людям изменить свои негативные мысли и поведение. Только те, которые приводят к депрессии, апатии и другим проблемам. КПТ помогает бухгалтерам изменить подход к работе, эффективно управлять своими эмоциями.
Психодинамическая терапия — практика, которая помогает понять и осознать свои эмоции и поведение. Обычно те, которые вызывают внутренний бессознательный конфликт. Учит бухгалтеров понимать, какие факторы приводят их к стрессу.
Интерперсональная терапия — метод помогает улучшить взаимоотношения с другими людьми. Бухгалтеры смогут лучше понимать коллег, близких и не конфликтовать с ними.
Групповая терапия — позволяет работать со своими проблемами в группах, где люди сталкиваются с чем-то похожим. Особенно полезно для тех, кто чувствует себя изолированным на работе.
В целом, психотерапия — эффективный способ для бухгалтеров бороться со стрессом. Если вы понимаете, что не можете помочь себе сами — лучше сходите к врачу, хуже точно не будет.
Помните, что замалчивать свои проблемы и стесняться их — путь, который рано или поздно может привести к депрессии. Уважайте свое ментальное здоровье и следите за ним также, как и за физическим.
Как бухгалтерам самостоятельно справиться со стрессом: шесть советов
Хорошее психологическое здоровье на работе — это важно. Рассмотрим шесть способов, которые помогут улучшить ваше ментальное состояние:
1. Установите границы между работой и личной жизнью. Хорошая работа — это здорово, но не забывайте об остальной жизни. Сделайте все, чтобы у вас было достаточно времени для себя и близких. Не берите работу домой и не отвечайте на рабочие сообщения в выходные. Если кто спросит, скажите: «Мне разрешил “Клерк”».
2. Научитесь управлять своим временем. Грамотный тайм-менеджмент — важный навык для бухгалтера. Определите приоритеты и планируйте свое время так, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы выполнить свои задачи и отдохнуть. Это вроде бы простое, но действительно эффективное правило. Например, все задачи на день можно разделить на срочные, важные, неважные и те, от выполнения которых можно вообще отказаться или перенести на более длительный срок. Это поможет расставить приоритеты в работе.
3. Найдите время для физических упражнений. Они помогают снять напряжение и стресс, улучшить настроение. Например, займитесь йогой по утрам, сходите после работы в тренажерный зал или начните бегать. Иногда кажется, что после работы вы так устали, что хочется просто упасть на диван и лежать. На самом деле смена активности (с умственной на физическую) напротив наполнит вас энергией — главное начать.
4. Научитесь управлять своими эмоциями. Поработайте над своими эмоциями, потренируйтесь ими овладевать, чтобы не стрессовать на работе. Не принимайте близко к сердцу все, что происходит в офисе — это ведь только работа, часть, но не самое главное в вашей жизни.
5. Расслабляйтесь и отдыхайте чаще. Не сидите 8 часов на работе без отдыха. Делайте разминки, для этого достаточно нескольких минут, можно даже не вставать со стула. На обеде гуляйте на улице, если работаете дома — поваляйтесь на кровати, почитайте книгу. Не истощайте свой организм. Снять напряжение с глаз поможет специальная гимнастика, вот, попробуйте прямо сейчас порисовать глазами разные фигуры, совершить движения, следуя стрелочкам:
упражнения для глаз
6. Общайтесь с коллегами. Это может улучшить настроение и уменьшить чувство изоляции. Найдите время, чтобы пообщаться с коллегами вне работы, например, сходите на обед вместе или организуйте день рождения.
Если понимаете, что ничего не работает и становится хуже — идите к врачу. Лучше не запускать, чтобы потом не стало совсем плохо.
Если же вы устали от тотального контроля, нервных коллег или ваш заработок уже не дотягивает до ваших амбиций — начните работать на себя и переходите на аутсорс.
Мы поможем вам сделать первые шаги в своем деле и преодолеть трудности на нашем курсе (опытным бухгалтерам тоже пригодится — откроете для себя что-то новое).
Вот чему научитесь:
→ Искать клиентов, вести с ними переговоры.
→ Формировать прайс-лист на бухуслуги.
→ Закреплять сотрудничество с клиентами документально.
→ Поднимать чек на бухуслуги и сохранять отношения с заказчиками.
→ Планировать свое рабочее время и не перерабатывать.
→ Масштабировать бизнес и создавать собственную бухгалтерскую компанию.
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Комментарии7
это точно инструкция: как бухгалтеру справиться со стрессом?
АлександрРедактор
Шесть пунктов с практическими советами выше, вы, конечно же, пропустили и не заметили.
заметила, но, применительно к реальности с 01.01.2023 -озадачивание еще и ими может сильно напоминать попытки подтолкнуть себя к тропке суицидника 🤔
в эту пору лучше
еще пропущено что-нибудь вкусненькое 😉
Светлана Вейс
Мне очень помогает физическая активность, хожу на работу 3,5 км. и обратно стараюсь тоже идти пешком. Еще хорошо помогает магний, после него сплю как убитая. Еще пару бокалов вина красного сухого вечерком очень помогает снять умственную напряженность. Но это плохая привычка, постоянно обещаю себе от нее избавиться, пока безрезультатно😁
АлександрРедактор
Вино как раз можно заменить на чтение книги в спокойной обстановке — обычно после такого тоже в сон клонит и снимает напряжение. =)
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
достаточно посетить хоспис, чтобы понять все твои проблемы- суета-сует
АлександрРедактор
В любом случае, я думаю, свои проблемы тоже не стоит обесценивать — они тоже важны.