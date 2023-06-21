Инструкция: как бухгалтеру справиться со стрессом и как в этом помогает психотерапия + гимнастика для глаз

2023 год принес бухгалтерам лишь кучу потраченных нервов — ЕНП, ЕНС, СФР, другие изменения. Если понимаете, что морально тяжело, то читайте наш материал. Дадим шесть советов, как восстановить моральное здоровье.

С какими проблемами сталкиваются бухгалтеры

Они анализируют финансовые показатели, платят налоги, разбираются в законах, считают зарплату и многое другое. Нужна высокая концентрация и внимание к деталям.

Например, нужно разобраться с ЕНС в личном кабинете, а тут платежки по ЕНП меняют каждый месяц, а еще надо ЕФС-1 заполнить. Причин для стресса много. Кроме высокой нагрузки бухгалтера напрягают:

Перегруз информацией. Из-за этого устают морально и даже физически. Проблема приводит к ошибкам, которые могут дорого обойтись компании.

Конфликты на работе. Ссоры с другими сотрудниками, менеджерами продаж, директором или финансистом. Весь этот негатив выливается в беспокойство, тревогу и даже агрессию.

Чувство изоляции. Бухгалтеры часто работают в отдельных кабинетах, — это может привести к чувству одиночества и изоляции от коллег. Может снизиться мотивация работать и продуктивность.

Проблемы в личной жизни. Конфликты в отношениях, проблемы с детьми и другими членами семьи, депрессия, мало денег. Это переносится и на работу.

Кстати, мы помогаем с частью проблем на курсе «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма». Вместе с психологом говорим, как бухгалтеру стать спокойнее и проработать тайм-менеджмент, чтобы все успевать.

Как психотерапия поможет бухгалтерам справиться с проблемами

Психотерапия — это процесс, когда психолог (желательно клинический) помогает человеку решить эмоциональные проблемы, которые могут мешать ему жить.

Давайте посмотрим, какие методы применяют психологи, чтобы помочь нам.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — метод, который помогает людям изменить свои негативные мысли и поведение. Только те, которые приводят к депрессии, апатии и другим проблемам. КПТ помогает бухгалтерам изменить подход к работе, эффективно управлять своими эмоциями.

Психодинамическая терапия — практика, которая помогает понять и осознать свои эмоции и поведение. Обычно те, которые вызывают внутренний бессознательный конфликт. Учит бухгалтеров понимать, какие факторы приводят их к стрессу.

Интерперсональная терапия — метод помогает улучшить взаимоотношения с другими людьми. Бухгалтеры смогут лучше понимать коллег, близких и не конфликтовать с ними.

Групповая терапия — позволяет работать со своими проблемами в группах, где люди сталкиваются с чем-то похожим. Особенно полезно для тех, кто чувствует себя изолированным на работе.

В целом, психотерапия — эффективный способ для бухгалтеров бороться со стрессом. Если вы понимаете, что не можете помочь себе сами — лучше сходите к врачу, хуже точно не будет.

Помните, что замалчивать свои проблемы и стесняться их — путь, который рано или поздно может привести к депрессии. Уважайте свое ментальное здоровье и следите за ним также, как и за физическим.

Как бухгалтерам самостоятельно справиться со стрессом: шесть советов

Хорошее психологическое здоровье на работе — это важно. Рассмотрим шесть способов, которые помогут улучшить ваше ментальное состояние:

1. Установите границы между работой и личной жизнью. Хорошая работа — это здорово, но не забывайте об остальной жизни. Сделайте все, чтобы у вас было достаточно времени для себя и близких. Не берите работу домой и не отвечайте на рабочие сообщения в выходные. Если кто спросит, скажите: «Мне разрешил “Клерк”».

2. Научитесь управлять своим временем. Грамотный тайм-менеджмент — важный навык для бухгалтера. Определите приоритеты и планируйте свое время так, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы выполнить свои задачи и отдохнуть. Это вроде бы простое, но действительно эффективное правило. Например, все задачи на день можно разделить на срочные, важные, неважные и те, от выполнения которых можно вообще отказаться или перенести на более длительный срок. Это поможет расставить приоритеты в работе.

3. Найдите время для физических упражнений. Они помогают снять напряжение и стресс, улучшить настроение. Например, займитесь йогой по утрам, сходите после работы в тренажерный зал или начните бегать. Иногда кажется, что после работы вы так устали, что хочется просто упасть на диван и лежать. На самом деле смена активности (с умственной на физическую) напротив наполнит вас энергией — главное начать.

4. Научитесь управлять своими эмоциями. Поработайте над своими эмоциями, потренируйтесь ими овладевать, чтобы не стрессовать на работе. Не принимайте близко к сердцу все, что происходит в офисе — это ведь только работа, часть, но не самое главное в вашей жизни.

5. Расслабляйтесь и отдыхайте чаще. Не сидите 8 часов на работе без отдыха. Делайте разминки, для этого достаточно нескольких минут, можно даже не вставать со стула. На обеде гуляйте на улице, если работаете дома — поваляйтесь на кровати, почитайте книгу. Не истощайте свой организм. Снять напряжение с глаз поможет специальная гимнастика, вот, попробуйте прямо сейчас порисовать глазами разные фигуры, совершить движения, следуя стрелочкам:

упражнения для глаз

6. Общайтесь с коллегами. Это может улучшить настроение и уменьшить чувство изоляции. Найдите время, чтобы пообщаться с коллегами вне работы, например, сходите на обед вместе или организуйте день рождения.

Если понимаете, что ничего не работает и становится хуже — идите к врачу. Лучше не запускать, чтобы потом не стало совсем плохо.

Если же вы устали от тотального контроля, нервных коллег или ваш заработок уже не дотягивает до ваших амбиций — начните работать на себя и переходите на аутсорс.

Мы поможем вам сделать первые шаги в своем деле и преодолеть трудности на нашем курсе (опытным бухгалтерам тоже пригодится — откроете для себя что-то новое).

Вот чему научитесь:

→ Искать клиентов, вести с ними переговоры.

→ Формировать прайс-лист на бухуслуги.

→ Закреплять сотрудничество с клиентами документально.

→ Поднимать чек на бухуслуги и сохранять отношения с заказчиками.

→ Планировать свое рабочее время и не перерабатывать.

→ Масштабировать бизнес и создавать собственную бухгалтерскую компанию.