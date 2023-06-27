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Маркетплейсы

Как бухгалтеру вести налоговый учет у продавца маркетплейса

Разберемся, кому можно работать на маркетплейсе, какие есть ограничения, как считать налоги.
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Как бухгалтеру вести налоговый учет у продавца маркетплейса
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Кто может работать на маркетплейсах и на каких налоговых режимах

На маркетплейсах регистрируются организации, ИП, самозанятые.

Для самозанятых, причем неважно физлицо вы или ИП, есть ограничение: они вправе продавать только изделия, которые сделали сами. То есть мыло, сумки из бисера, украшения и пр.

Предприниматели не могут применять на маркетплейсах патент и АУСН.

Организации и ИП, которые применяют УСН и ОСНО работают без ограничений.

Узнайте полный порядок работы с маркетплейсами — посмотрите бесплатный урок из курса «Бухгалтер маркетплейса».

Как учитывать доходы и расходы на УСН, ЕСХН

Доходы и расходы на спецрежимах учитывают кассовым методом, то есть когда деньги поступают или списываются со счета.

Маркетплейс перечисляет вырученные средства продавцу за вычетом своего вознаграждения. Доход продавца — полная стоимость товара, которую оплатил покупатель.

Отражение в составе доходов суммы поступления на расчетный счет от маркетплейса приведет к тому, что вы занизите налоговую базу.

Пример: продавец купил товар за 100 рублей. Стоимость товара, которую заплатил покупатель при заказе через маркетплейс — 240 рублей. Вознаграждение маркетплейса (комиссия и возмещение расходов) — 56 рублей. Маркетплейс перечислил на счет продавца 184 рубля.

Налоговая база у продавца:

  • на УСН «доходы» — 240 рублей. Расходы не учитываются.

  • на УСН «доходы за минусом расходы» или ЕСХН — 84 рубля (240 — 100 — 56 рублей)

Ставки отличаются.

УСН «доходы минус расходы» выгодно использовать, если себестоимость товаров и издержки высокие.

УСН «доходы» более простой и выгодный режим, если наценка высокая, расходов мало, или нет подтверждающих покупку или затраты документов.

Так может происходить, если продавец, например, закупается в Китае, как частное лицо.

Как работать на маркетплейсах самозанятым

Самозанятый в приложении «Мой налог» указывает доход и покупателя. В зависимости от этого ставка будет либо 4% (физлицо), либо 6% (юрлицо).

Кому именно продали товар, должно быть видно из отчета маркетплейса. Выбивать чек каждому покупателю-физлицу не нужно. Достаточно выбить чек на одну общую продажу.

ИП и ООО выбивать отдельные чеки на каждого покупателя нужно — в них указывается ИНН и ФИО.

Как работать на ОСН

Компании на общем режиме чаще используют метод начисления.

Продавец включает выручку от реализации (в полном объеме) в состав доходов в момент перехода права собственности на товар к покупателю.

Так как товар обычно отгружается со склада маркетплейса, то выручку продавец отражает на дату, которая указана в отчете о продажах маркетплейса.

Сумму вознаграждения маркетплейса включают в состав прочих расходов, связанных с реализацией.

Какой маркетплейс лучше выбрать и как вести первичку

Прежде, чем идти работать бухгалтером на маркетплейсы, нужно изучить все особенности площадок, бухгалтерского и налогового учета. С этим мы поможем на новом курсе «Бухгалтер маркетплейса».

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Клерк

Клерк

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип tem.kotick
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