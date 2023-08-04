Паника, когда Excel дал сбой: что делать и как восстановить поврежденный файл

Кошмар любого бухгалтера — сбой в таблице, когда после долгих и мучительных вычислений файл просто уходит в туман. Рассказываем, как спасти ситуацию.

Чаще всего файл могут повредить битые сектора или вирусы, хотя вариантов много, но алгоритм действий универсальный для любого сбоя.

Проверьте — нет ли на вашем ПК вирусов

Если на компьютере установлен антивирус, то нужно запустить полную проверку, чтобы удалить возможные угрозы.

Если не нашли, то скачайте DrWeb Curelt или Malwarebytes и проверьте снова.

Когда будете уверены, что дело не в вирусе, выдохните и переходите ко второму шагу.

Используйте инструмент «Открыть и восстановить»

Откройте пустой документ Excel, перейдите в Файл и нажмите Открыть — дважды кликнете на Этот компьютер, в появившемся диалоговом окне нажмите на стрелочку рядом с кнопкой Открыть и выберите пункт «Открыть и восстановить».

Восстановите поврежденный файл Excel из предыдущей версии

Для этого щелкните правой кнопкой мыши по значку Excel и выберите пункт Свойства, перейдите во вкладку Предыдущие версии, найдите нужную версию до сбоя и нажмите кнопку Восстановить.

Установите параметры вычислений вручную

Откройте Excel, кликните на Файл, затем на Создать, потом выберите пункт Пустая книга. Снова нажмите Файл, выберите Параметры. В новом окне выберите вкладку Формулы и выставите Параметры вычисленийвручную, нажмите ОК и попробуйте открыть нужный файл снова.

Откройте Excel в безопасном режиме

Зажмите клавиши Windows+R, чтобы открыть диалоговое окно Выполнить, введите команду excel/safe и нажмите ОК.

Создайте новый документ, скопируйте все данные и откройте его в обычном режиме.

Этот способ может отключить ваши надстройки, но зато поможет переместить потерянные данные в новый документ.

Узнайте больше хитростей работы в Excel, чтобы работать удобно и без рисков на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Что полезного узнаете еще

В 1С есть специальный блок Руководителю. Бухгалтеры, как правило, в него даже не заглядывают, тем более не пользуется директор, ведь он не работает с программой. Но он будет точно полезен небольшой компании или ИП. В нем бухгалтер даже может формировать основные, необходимые руководителю отчеты.

Например, можно не просто посмотреть дебиторку, а еще и отфильтровать ее по длительности просрочки, составить платежный календарь — убедиться, что хватит денег и на зарплату, и на налоги.

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источник: клерк.ру

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