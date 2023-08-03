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Обзоры для бухгалтера

Новые внезапные долги по ЕНС. Звезд продолжает трясти налоговая /БухТуб

Это новый выпуск самых важных новостей для бухгалтера. Сегодня в выпуске: компания «Ёбидоёби» сменит название, если сдаете уточненки - будьте готовы к неожиданным долгам, ФНС присылает требования бухгалтерам, чтобы увеличить посещаемость своих вебинаров, НДФЛ резервируют с ЕНС по кусочкам, Ольга Бузова чиста перед налоговиками.
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🍤 Юрлицо с креативным названием «Ёбидоёби» придется сменить его по решению суда, согласно которому наименование противоречит общественным интересам, ведь оно ассоциируется с ненормативной лексикой.

В компании утверждают, что название всего лишь транслитерация фразы на японском «День недели — суббота».

Компания решила создать ассоциацию по защите прав тех организаций, которые тоже выбрали оригинальные названия. Уже согласились вступить в Ассоциацию магазин пивной магазин «Сиська Пива» и магазин рыболовных товаров «Козявочная».

Есть еще, но нам стыдно зачитывать названия. Вот ссылка на новость, сами прочитайте. А в комментариях к новости уже набралось немало предположений, кого в эту ассоцию можно смело включить.

📰 Бухгалтер подала уточненную декларацию за 2022 год, в которой сумма налога не изменилась (что по первичной, что по уточненной вышел минимальный налог). Но на ЕНС организации появилась крупная задолженность.

Просто программа налоговиков начислила по уточненке авансы, а вот налог к уменьшению не показала. Придется ждать завершения камеральной проверки (до 3-х месяцев), чтобы долги, наконец, исчезли.

ФНС в этом случае не права, но вряд ли получится добиться справедливости, разве что просить камеральщиков ускорить процесс проверки.

Каждый бухгалтер желает знать, как проходить успешно налоговые проверки, работать с ЕНС, отвечать на требования, сдавать отчетность без ошибок и не платить штрафы.

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🧨 Бухгалтеры получают требования круглый год, но особенно много после сдачи отчетов. Обычно в них просят дать пояснения или напоминают о долге, но иногда проверяющие проявляют креативность.

Под одной из новостей о странных требованиях, бухгалтер поделилась своей историей: пришло требование с вызовом в ИФНС бухгалтера, в документе говорилось о неуплаченных налогах на землю и имущество.

После звонка инспектору, показалось, что долгов у компании нет, просто налоговики так пытаются привлечь аудиторию на свои вебинары.

Объяснялки!

Когда предприниматель на упрощенке продает недвижимость, ему нужно разобраться, какой налог заплатить — НДФЛ или единый по УСН.

Объяснения дал Минфин в своем письме от 28.06.2023 № 03-04-05/60201.

ИП платит налог по УСН, если:

  • в ЕГРИП есть код ОКВЭД по продаже недвижимого имущества;

и

  • недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности.

ИП платит НДФЛ, если:

  • недвижимость не использовалась в предпринимательской деятельности;

а также

  • в ЕГРИП нет кодов ОКВЭД по продаже имущества.

Но при этом НДФЛ не нужно платить, если недвижимость была в собственности более минимального срока владения (5 лет или 3 года).

🤔 По новым правилам НДФЛ ставится в отложенную переплату (резервируется) по уведомлению. При этом в личном кабинете ИП эта операция выглядит запутанно, например, попадает в раздел физлица, а не предпринимателя.

Но даже не это удивляет бухгалтеров и ИП. А то, как выглядит сумма — это не одна строчка, а две или даже больше.

Просто на сальдо ЕНС все деньги — это один большой мешок, но попадают они туда с разных платежек. Вот программа и выбирает деньги с каждого платежа последовательно.

Ну, признайтесь, ну легче же стало с ЕНС, да?

🤯 На фоне массовой проверки блогеров и заявлений, что ФНС готовит уже второй список по ним, Ольга Бузова выглядит просто божьим одуванчиком. Медийная дива заявила, что у нее только одно ИП и слухи о том, что она должна в бюджет целых 200 тысяч рублей — фейк.

А пока в топе блогеров, которых «прижала» налоговая служба все еще Елена Блиновская — недавно Московский суд арестовал 50 ее счетов и 100 млн руб. в различной валюте.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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Комментарии

1
  • Логотип iv4enko_sveta
    iv4enko_sveta
    23 минуты назад

    Светлана ИвченкоБухгалтер

    Легче не стало

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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