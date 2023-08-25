Финансовая модель или бюджет: в чем разница и когда применять. Урок для бухгалтера

Что нужно строить бизнесу в первую очередь: финансовую модель или бюджет? В чем разница? Разберем в коротком уроке.

Отличие № 1. Срок составления

Финансовую модель строят на 2-3 года. Она подходит для нового бизнеса, открытия нового направления. Она помогает спрогнозировать доходы, расходы и другие показатели на долгосрочный период.

Бюджет составляют на год или более короткий период (например: квартал). Бюджет — инструмент операционного управления, с его помощью действующие предприятия контролируют расходы и затраты.

Бюджет не сможет определить центры ответственности для новых проектов, на которых вы никогда не работали, его невозможно построить на 2-3 года. В этих случаях применяется финансовая модель.

Отличие № 2. Структура построения

Финансовая модель — это полное описание архитектуры бизнеса, взаимодействие всех уровней. В ней можно работать с CTR, который для отдела маркетинга показывает, насколько эффективно работает реклама. Финансовая модель описывает архитектуру бизнеса не вертикально, а горизонтально:

как и в какую сторону движется бизнес;

как будет меняться соотношение тех или иных подразделений;

как будет меняться структура выручки.

В финансовой модели можно использовать опыт конкурентов и их показатели эффективности.

В бюджете рассматривают такие показатели, как средний чек, процентные соотношения. По бюджету дают указания ответственным подразделениям составить статьи расходов, а далее руководство контролирует его исполнение вертикально, сверху вниз.

Если вы жертвуете в бюджете показателями эффективности, рентабельностью, ради каких-то перспективных показателей по прибыли, то эти перспективы описываются в финансовой модели.

Отличие № 3. Гибкость

Финансовую модель можно менять под обстоятельства из-за того, что может меняться долгосрочная стратегия, ключевые точки.

В бюджете отсутствует гибкость. Его нельзя пересматривать каждый месяц, теряется смысл контроля.

Финансовая модель отвечает на гипотетические запросы, а бюджет следит за тем, как исполняется план.

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