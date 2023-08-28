Новые книги доходов для УСН, ПСН и ЕСХН. Бухгалтеры, готовьтесь!

На федеральном портале опубликованы два проекта:
В частности, в книге по УСН будет новый раздел 5, в котором надо отражать фиксированные взносы по новым правилам.
Взносы за работников надо будет отражать в разделе 4 книги учета.
Применять новые книги надо будет с 2024 года. Так что переделывать сейчас ничего не придется. Доходы и расходы за 2023 год надо отражать в старых книгах.
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