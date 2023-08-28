Новые книги доходов для УСН, ПСН и ЕСХН. Бухгалтеры, готовьтесь!

Раньше обязанность утверждать книги доходов и расходов по УСН, ПСН, ЕСХН была у Минфина. Теперь ее переложили на ФНС. И налоговики принялись за работу.

На федеральном портале опубликованы два проекта:

В частности, в книге по УСН будет новый раздел 5, в котором надо отражать фиксированные взносы по новым правилам.

Взносы за работников надо будет отражать в разделе 4 книги учета.

Применять новые книги надо будет с 2024 года. Так что переделывать сейчас ничего не придется. Доходы и расходы за 2023 год надо отражать в старых книгах.

Прокачайте навыки работы на спецрежимах

Узнайте все особенности и темные стороны упрощенки — пройдите профпереподготовку «Главный бухгалтер на УСН». Научитесь:

корректно вести бухгалтерский учет при УСН;

работать по новым шести ФСБУ и применять их в УСН;

работать с исполнителями по трудовым договорам и ГПХ;

вести документооборот на УСН от начала до конца;

избегать штрафов и блокировок счетов по 115-ФЗ.

Помимо УСН сможете работать с патентом, рассчитывать страховые взносы. Улучшите свои навыки и станете незаменимым сотрудником в компании.

Также узнаете о плюсах и минусах УСН, типичных ошибках, посмотрите на практический опыт экспертов и сможете использовать это в работе.

Заполните форму ниже — пройдите профпереподготовку, получите красный диплом на 256 ак. часов.

Купить курс