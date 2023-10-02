Документы воинского учета в организации: какие нужны

В каждой организации должен быть организован воинский учет работников. Это означает, что каждый работодатель должен информировать военкомат о своих военнообязанных сотрудниках. Какие документы должны быть в организации?

Какие документы воинского учета должны быть в организации

Приказ «Об организации воинского учета в компании». План работы по осуществлению воинского учета. Картотека карточек военнообязанных граждан. Журнал учета карточек граждан, которые пребывают в запасе. Карточка учета организации (по форме № 18). Журнал проверок состояния воинского учета в организации.

Какие документы воинского учета необходимо запросить у работника при трудоустройстве

Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное удостоверение);

Военный билет;

Справка или временное удостоверение, которое было выдано взамен военного билета.

В военном билете обязательно нужно проверить наличие отметки о постановке на воинский учет по месту жительства. Эта отметка должна полностью соответствовать данным в паспорте.

Если предъявлено временное удостоверение, то нужно проверить срок его действия.

Как бухгалтеру правильно организовать воинский учет

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Информирование военкоматов

Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету

Обязанности работодателя по воинскому учету граждан

Лица, осуществляющие воинский учет в организациях

Обязанности лиц, осуществляющих воинский учет в организациях

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