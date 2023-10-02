Документы воинского учета в организации: какие нужны

Какие документы воинского учета должны быть в организации
Приказ «Об организации воинского учета в компании».
План работы по осуществлению воинского учета.
Картотека карточек военнообязанных граждан.
Журнал учета карточек граждан, которые пребывают в запасе.
Карточка учета организации (по форме № 18).
Журнал проверок состояния воинского учета в организации.
Какие документы воинского учета необходимо запросить у работника при трудоустройстве
Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное удостоверение);
Военный билет;
Справка или временное удостоверение, которое было выдано взамен военного билета.
В военном билете обязательно нужно проверить наличие отметки о постановке на воинский учет по месту жительства. Эта отметка должна полностью соответствовать данным в паспорте.
Если предъявлено временное удостоверение, то нужно проверить срок его действия.
Как бухгалтеру правильно организовать воинский учет
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Ведение воинского учета в организациях: новые требования и штрафы
Кто должен вести воинский учет
Документы воинского учета: как составить, пошаговые инструкции и образцы
Регистрация работодателя в военкомате
Информирование военкоматов
Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету
Обязанности работодателя по воинскому учету граждан
Лица, осуществляющие воинский учет в организациях
Обязанности лиц, осуществляющих воинский учет в организациях
Административная ответственность в области воинского учета
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