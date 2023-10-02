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Воинский учет

Документы воинского учета в организации: какие нужны

В каждой организации должен быть организован воинский учет работников. Это означает, что каждый работодатель должен информировать военкомат о своих военнообязанных сотрудниках. Какие документы должны быть в организации?
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Документы воинского учета в организации: какие нужны
Иллюстрация: freepik/freepik

Какие документы воинского учета должны быть в организации

  1. Приказ «Об организации воинского учета в компании».

  2. План работы по осуществлению воинского учета.

  3. Картотека карточек военнообязанных граждан.

  4. Журнал учета карточек граждан, которые пребывают в запасе.

  5. Карточка учета организации (по форме № 18).

  6. Журнал проверок состояния воинского учета в организации.

Какие документы воинского учета необходимо запросить у работника при трудоустройстве

  • Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное удостоверение);

  • Военный билет;

  • Справка или временное удостоверение, которое было выдано взамен военного билета.

В военном билете обязательно нужно проверить наличие отметки о постановке на воинский учет по месту жительства. Эта отметка должна полностью соответствовать данным в паспорте.

Если предъявлено временное удостоверение, то нужно проверить срок его действия.

Как бухгалтеру правильно организовать воинский учет

Правильно организовать воинский учет вам помогут на курсе повышения квалификации «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С».

Вы получите пошаговую инструкция по ведению воинского учета и образцы документов по новым правилам 2023 года.

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  • Ведение воинского учета в организациях: новые требования и штрафы

  • Кто должен вести воинский учет

  • Документы воинского учета: как составить, пошаговые инструкции и образцы

  • Регистрация работодателя в военкомате

  • Информирование военкоматов

  • Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету

  • Обязанности работодателя по воинскому учету граждан

  • Лица, осуществляющие воинский учет в организациях

  • Обязанности лиц, осуществляющих воинский учет в организациях

  • Административная ответственность в области воинского учета

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Комментарии

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    Документы воинского учета в организации: какие нужны

    В каждой организации должен быть организован воинский учет работников. Это означает, что каждый работодатель должен информировать военкомат о своих военнообязанных сотрудниках. Какие документы должны быть в организации?

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